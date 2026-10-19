Más Energía

Los Toldos II Este, el desarrollo de Tecpetrol que prevé 380 pozos y US$6.400 millones
La refinación de petróleo opera al 88,8% de su capacidad
De los campos maduros al shale, así es el plan de Quintana Energy para crecer en el país
La estrategia offshore de Equinor apunta a sumar reservas y extender la producción
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Arena en Vaca Muerta: el cuello de botella del shale
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Vaca Muerta impulsa las exportaciones de energía y consolida el superávit
La OPEP recortó su previsión de la demanda de petróleo para 2026
Litio: 7 proyectos en producción y carbonato +39,8% en 2026
Schneider Electric lanza una solución que acelera la digitalización eléctrica
TotalEnergies inauguró Biosfera Neuquén, una muestra sobre el cuidado del agua
Oro y plata caen 25,2% y la Patagonia busca reponer reservas
Phoenix obtiene otra concesión en Vaca Muerta
Clear Petroleum consolida su servicio TRS en Vaca Muerta
Emilio Apud: "Hay para todos con este nivel de inversión en Vaca Muerta"
Malvinas: la empresa británica Rockhopper le respondió a Milei
Privatización de ENARSA: licitan las centrales San Martín y Belgrano
La energía impulsó 750.000 empleos en América Latina
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Venezuela reactiva su industria ¿aparece un competidor para Vaca Muerta?
La guerra reconfigura el mercado de GNL
¿Se está frenando aún más el comercio marítimo en el Estrecho de Ormuz
Petrobras se quedó con 8 bloques offshore en Costa de Marfil
Opinión
Desde el RIGI argentino hasta la reforma chilena
El estándar que redefine la competitividad de las inversiones
El negocio de unos pocos está destruyendo el sistema de riesgos del trabajo