Sin infraestructura de transporte, la producción no alcanza: el desafío logístico de Vaca Muerta y la minería

El diseño del sistema vial regional busca acompañar el crecimiento de la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta.

Desde hace años, y más aún en los últimos meses, la falta de infraestructura aparece como uno de los cuellos de botella críticos para los dos nuevos motores de la economía argentina: la energía, con Vaca Muerta a la cabeza, y la minería. El tema sobrevoló la Argentina Oil and Gas ( AOG ) Patagonia 2026 y también la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El mensaje fue claro para ambos sectores: sin infraestructura de transporte, el crecimiento de la producción no alcanza. El encuentro, que giró en torno al lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y directivos de empresas líderes.

La cumbre consolidó una hoja de ruta común para potenciar la competitividad, la planificación de inversiones y la integración territorial. En el cierre, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, remarcó la importancia de convertir los acuerdos en proyectos concretos: “En el largo plazo, las coincidencias sobre los temas estructurales del desarrollo del país son mucho mayores que las disidencias. Como organismo de las provincias argentinas tenemos la tarea de transformar esos consensos en hojas de ruta y proyectos concretos de intervención, como la Estrategia Federal Logística, manteniendo una tranquila perseverancia en el rumbo”.

Precisamente, la Estrategia Federal Logística, que el organismo impulsa desde hace cinco años, funcionó como marco de todo el debate.

Hidrocarburos: la logística como factor crítico

Por la tarde, el panel “Hidrocarburos: logística para el futuro energético” abordó las demandas de infraestructura, transporte y servicios del sector, con especial foco en Vaca Muerta y su proyección internacional. Expusieron los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a Juan Martín Bulgheroni (Chief of Staff de PAE), Guillermo Murphy (VP de Supply Chain de Tecpetrol) y Walter Actis (VP de Supply Chain de YPF).

Torres puso el acento en el transporte de energía: “Para realizar la revolución de la competitividad que necesita el país, la logística y el transporte de energía cumplen un rol central. El CFI tiene un papel muy importante para dar una discusión técnica, federal y pragmática sobre cómo utilizar los recursos para desarrollar nuestra infraestructura”.

Weretilneck, por su parte, vinculó la logística con el aumento de la producción: “Para acompañar el incremento en la producción de gas y petróleo de Vaca Muerta, la logística es hoy un factor crítico. Junto al CFI trabajamos en el diseño del sistema vial regional, porque la infraestructura vial y ferroviaria es central para construir una articulación virtuosa entre las provincias y la Nación”.

Desde Patagonia Norte se planteó que la infraestructura vial y ferroviaria es central para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

Minería: rutas, corredores bioceánicos y pasos fronterizos

Tras la exposición “La logística como ecosistema”, a cargo de Rodrigo González Bernaldo de Quirós (vicepresidente de ARLOG), se desarrolló el bloque “Desafíos logísticos para la cadena de valor minera”. Allí se discutió la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de los proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos: rutas, corredores bioceánicos y conectividad portuaria.

Participaron los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de San Juan, Marcelo Orrego, junto a Carlos Carrillo (Rio Tinto), José Alioto (Glencore), Belén Daghero (Holcim Argentina) y Javier Martínez Álvarez (Techint).

Sadir aportó cifras sobre el litio: “Jujuy es la principal provincia litífera del país y proyectamos duplicar nuestras exportaciones, pasando de 80 a 160 mil toneladas anuales. En ese crecimiento la logística es fundamental: es prioritario invertir en nuestras rutas para mejorar la trazabilidad y la seguridad vial, así como fortalecer los pasos fronterizos con Chile”.

Orrego destacó el desafío geográfico de su provincia y la dimensión social de la actividad: “En San Juan el 83% del territorio son montañas y tenemos bien identificada nuestra matriz productiva, donde la logística es permanente y las oportunidades que genera la industria minera son enormes. Para que haya minería se necesitan caminos, energía y compromiso social para que la comunidad confíe en lo que estamos haciendo”.

El debate regulatorio

El último panel, “Logística sin nudos”, se centró en los cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos del sistema logístico nacional, y en alternativas para simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los actores. Dialogaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger planteó la importancia del tren para reducir costos: “La logística abarca el movimiento de personas, datos, energía y cargas; por ejemplo, el transporte ferroviario permite reducir los costos entre un 40% y un 60%. En la medida en que logremos conectarnos mejor, tendremos un país mucho más cercano, integrado, federal y próspero”.