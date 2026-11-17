Argentina LNG es la apuesta más grande que hizo el país para vender su gas al mundo. YPF , la italiana Eni y la emiratí XRG planean licuar gas de Vaca Muerta frente a Sierra Grande y exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL , con posibilidad de llegar a 18 millones. La inversión prevista ronda los 51.000 millones de dólares.

En la segunda jornada de la audiencia pública, en el gimnasio Vuta Mahuida, Alejandro Antoff , gerente de Proyectos de Infraestructura de YPF, ponderó que la iniciativa cambiará la matriz productiva de la provincia y del país. “Es el proyecto de infraestructura privada más grande de la historia argentina”, aseveró.

Asimismo, el ejecutivo explicó que un proyecto de este tamaño no empieza con las máquinas en el terreno. “Son el resumen de muchos meses de desarrollo”, señaló y destacó que hubo más de dos años de trabajo en el diseño y el concepto de la obra.

Ese diseño se apoya en tres pilares: el conocimiento del sitio, la seguridad de las personas y el cuidado del ambiente que llevaron a YPF a realizar una serie de estudios técnicos en tierra y en el mar.

Uno de ellos empezó en octubre. Con el buque BG Warrior, la compañía hizo estudios geotécnicos del fondo marino en el Golfo San Matías, con perforaciones y muestras de suelo y roca. El objetivo era definir las condiciones del futuro muelle y avanzar en la ingeniería de detalle.

“No diseñamos un proyecto y después vemos cómo lo adaptamos al sitio y cómo lo hacemos más seguro. Lo hacemos desde el momento cero”, remarcó Antoff.

Alejandro Antoff, gerente de Proyectos de Infraestructura de YPF, durante la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG.

Estándares internacionales y monitoreo externo

El directivo de YPF aseguró que el proyecto sigue los estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial, y los Principios de Ecuador, el marco que usan los bancos para evaluar los riesgos ambientales y sociales de los grandes proyectos que financian.

Esas normas no solo fijan pautas de diseño. También exigen planes de gestión, control y monitoreo durante toda la vida del proyecto, tanto en la construcción como en la operación.

El control no quedará solo en manos de las autoridades provinciales y nacionales. Las entidades internacionales que participen del financiamiento también van a monitorear el proyecto. Entre ellas, el consorcio negocia con el Exim Bank de Estados Unidos y con la agencia italiana SACE.

La respuesta sobre el golfo

El ejecutivo se refirió a las dudas que plantearon el lunes varios oradores sobre el impacto en el golfo. “Esas preocupaciones se responden con los cuatro estudios de impacto, con el monitoreo, con estos altos estándares y el diseño que tenemos de ingeniería”, sostuvo.

Los cuatro estudios que se analizan en la audiencia corresponden al gasoducto dedicado, al poliducto, a las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) y al complejo industrial. Las dos unidades de licuefacción se ubicarán a unos cinco kilómetros de la costa y se conectarán con tierra por un muelle.

Una refinería de La Plata en Río Negro

Antoff trazó una comparación para dimensionar la obra. El proyecto, dijo, dejará en la provincia una infraestructura comparable a la refinería de La Plata, la más grande del país, además de una gran cantidad de puestos de trabajo.

En este sentido, los nuevos perfiles y las capacidades técnicas que quedarán en las personas y en las empresas rionegrinas. “Escuchamos un montón de testimonios, sobre todo del proyecto VMOS, que es el vivo ejemplo de lo que estoy diciendo”, afirmó.

El directivo de YPF destacó que quienes trabajaron en el VMOS podrán sumarse a Argentina LNG. Eso permitirá formar nuevas habilidades y darle continuidad a los proyectos en la provincia. “Después de escuchar los testimonios del pueblo de Sierra Grande, de resiliencia, esfuerzo y cultura de trabajo, creo que estamos ante una enorme oportunidad que tiene la provincia de Río Negro que no podemos dejar pasar”, subrayó.