Grupo Cuñado, CPW y Tenaris fueron los ganadores de los caños para el gasoducto de Argentina LNG.

Argentina LNG es el proyecto con el que Argentina quiere convertirse en exportador de gas a escala global. El consorcio de YPF , la italiana Eni y XRG , el brazo inversor de la emiratí Adnoc, prevé licuar gas de Vaca Muerta frente a Sierra Grande y exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL . Serían unos 10.000 millones de dólares por año.

Para eso, la pieza clave es el gasoducto que unirá Meseta Buena Esperanza , en Neuquén, con la costa rionegrina. Esta semana se definió quién fabricará sus caños. Lo contó Horacio Marín , presidente de YPF, antes de la comunicación oficial. “Se terminó y mañana (por este martes) seguro se lo dicen oficialmente”, afirmó el pope de la empresa de mayoría estatal en diálogo con Neura.

La compra ronda los 2000 millones de dólares. Es la mayor licitación de caños de la historia energética argentina. Se presentaron siete fabricantes internacionales para dos ductos paralelos, de unos 526 kilómetros: uno de 48 pulgadas para el gas y un poliducto de 24 pulgadas para los líquidos.

Una subasta transparente

Tal como viene informando +e, YPF eligió otra vez la subasta japonesa inversa, el mismo método que usó para adjudicar la obra civil del gasoducto. Las empresas aceptan primero todas las condiciones y después compiten solo por precio, ronda tras ronda, sin saber cuántos rivales quedan en carrera.

“Las condiciones son para todos iguales. No es que si me das te regalo, no sé, tres cortinas para el baño”, explicó Marín. Este método evita las operaciones de prensa y los pedidos de reuniones. “Entonces lo hicimos retransparente”, resumió.

El caño más grande de la compulsa es el de 48 pulgadas, con un espesor de 2,5 centímetros. Será el gasoducto de mayor diámetro que se haya construido en el país. Ese tramo, de unos 500 kilómetros, demandará alrededor de 400.000 toneladas de acero.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, aseguró que la licitación por los caños de Argentina LNG fue "recontra transparente".

Una española y una griega, para el gasoducto troncal

YPF no le dio el ducto de 48 pulgadas a un solo proveedor. Lo dividió en dos tramos. La española Grupo Cuñado se quedó con dos quintos de la traza, unos 200 kilómetros. Según Marín, trabajará con acero de ArcelorMittal fabricado en la India.

Los otros tres quintos, unos 300 kilómetros, quedaron en manos de la griega CPW. Repartir el ducto entre dos fabricantes fue una decisión buscada: el consorcio no quería depender de un único proveedor para garantizar que el material llegue a tiempo.

Tenaris, del Grupo Techint, no se presentó en ese tramo. “Tenaris no puede fabricar ese caño en la Argentina y no licitó. Licitaron otras compañías y son las que ganaron”, explicó Marín. En el país no se había comprado nunca tubería de ese diámetro, espesor y libraje.

La revancha de Tenaris en el poliducto

En el poliducto de 24 pulgadas, en cambio, la empresa de Paolo Rocca sí compitió. “Fue una inversa, fue bien competitiva y ganó Tenaris”, aseveró Marín y manifestó “por buen precio los tipos ganaron”.

El ducto necesitará unas 100.000 toneladas de acero. Tenaris lo fabricará en su planta SIAT de Valentín Alsina, en el conurbano bonaerense. Es el único de los dos caños del proyecto que se hará en la Argentina.

Para Tenaris, el resultado tiene un peso especial. En diciembre de 2025 había perdido frente a la india Welspun la provisión de caños para Southern Energy, una derrota que le valió críticas del presidente Javier Milei a Rocca.

Después llegaron otros dos golpes. Techint Ingeniería quedó afuera de la obra civil del gasoducto de Southern Energy. En julio, la UTE con Sacde perdió la construcción del ducto de Argentina LNG frente a Pumpco, Bonatti y Contreras Heramanos, con una oferta un 15% más baja.

La firma, a fin de mes

Con los caños definidos, el proyecto se acerca a la decisión final de inversión (FID) de su primera fase. YPF, Eni y XRG la firmarán a fin de mes en Buenos Aires. La inversión inicial ronda los 29.000 millones de dólares, y para todo el ciclo del proyecto se prevén 51.000 millones de dólares.

En Sierra Grande, dos buques de licuefacción recibirán unos 54 millones de metros cúbicos diarios de gas, cerca del 38% de lo que produce hoy el país. Para financiar la obra, el consorcio negocia con el Exim Bank de Estados Unidos y con la agencia italiana SACE.