Venezuela avanza con una nueva etapa de apertura de su industria energética. La estatal PDVSA ya suscribió 84 acuerdos en materia de petróleo y gas, según anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , durante la inauguración de la Expo Venezuela Energética, Capítulo Anzoátegui. El dato se conoce en un momento de cambios regulatorios y acercamientos con compañías internacionales, con los que el nuevo Gobierno busca recuperar la capacidad productiva del sector.

El anuncio fue difundido por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), que precisó que Rodríguez presentó los convenios como parte del plan Venezuela 100% Industria . La iniciativa apunta a llevar al máximo las capacidades industriales del país y ampliar la participación de empresas e inversores en distintas actividades productivas.

"Hemos alcanzado 84 acuerdos suscritos por PDVSA en materia de petróleo y gas", sostuvo la mandataria durante el acto, realizado en el estado de Anzoátegui, una de las regiones centrales para la actividad hidrocarburífera venezolana. Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, entre otros funcionarios.

FOTO DE ARCHIVO: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 18 de agosto de 2022. REUTERS/Leonardo

La cifra de acuerdos se suma a una serie de movimientos que modificaron el escenario de la industria petrolera venezolana durante 2026. El país busca dejar atrás la caída de la producción, restricciones a la actividad y dificultades para sostener las inversiones para recuperar sus yacimientos e instalaciones.

“Nosotros trabajamos cada hora de hoy para garantizar el presente de Venezuela, construyendo un futuro que sea de gran prosperidad para Venezuela y que garantice a la Venezuela potencia”, destacó Rodríguez.

La reforma petrolera que busca cambiar las reglas para las inversiones

Uno de los principales cambios se produjo el 29 de enero, cuando el Parlamento venezolano aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos promovida por Rodríguez. La modificación apunta a flexibilizar las condiciones de participación de empresas privadas en la explotación de petróleo y gas, con el objetivo de generar incentivos para el ingreso de capitales y tecnología.

La reforma representa un cambio respecto del modelo de mayor control estatal que caracterizó la política petrolera durante las administraciones previas. Bajo ese esquema, el Estado amplió su participación en los proyectos y avanzó con la nacionalización de activos que estaban en manos de compañías extranjeras.

Ahora, el Gobierno busca recuperar el interés de las petroleras internacionales y establecer nuevos mecanismos de asociación para desarrollar los recursos del país. Según publicó EFE, entre las compañías con las que Venezuela alcanzó acuerdos o avanzó en negociaciones durante los últimos meses figuran Repsol, Chevron, ExxonMobil, Shell y Eni.

Uno de los casos que refleja este nuevo escenario es el de ExxonMobil, que negocia su regreso a Venezuela después de haber abandonado el país en 2007.

La apertura también se desarrolla en medio de un acercamiento con Estados Unidos. En agosto, se anunció un acuerdo que habilitaría el acceso estadounidense a una parte de las reservas petroleras venezolanas durante un período de al menos 25 años. El nuevo esquema de cooperación se inscribe en una reconfiguración de las relaciones entre ambos países y de las condiciones para operar en el sector energético.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Leah

Sin embargo, los nuevos entendimientos no están exentos de cuestionamientos. Dirigentes opositores y especialistas de la industria reclamaron mayor transparencia sobre los contratos firmados entre el Gobierno y las compañías extranjeras, especialmente en lo referido a las condiciones económicas y a la participación de cada parte en los proyectos, según consignó Infobae.

Venezuela recupera producción, pero todavía está lejos de sus máximos históricos

La estrategia para atraer inversiones tiene como uno de sus principales objetivos incrementar la extracción de crudo. Venezuela cuenta con una de las mayores dotaciones de reservas petroleras del mundo, pero durante las últimas décadas sufrió un fuerte retroceso productivo, asociado a la falta de inversiones, el deterioro de las instalaciones, los problemas operativos y las restricciones internacionales.

Los últimos datos muestran una recuperación gradual. De acuerdo con las cifras oficiales enviadas a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción venezolana alcanzó en octubre un promedio de 1,224 millones de barriles diarios. El volumen representó una mejora del 1,49% frente a septiembre, cuando la extracción había sido de 1,206 millones de barriles por día.

Con ese resultado, el país acumuló nueve meses consecutivos de crecimiento. La comparación con enero también refleja el avance: en ese momento, la producción se ubicaba en 924.000 barriles diarios, por lo que el registro de octubre implicó un aumento del 32%.

Durante la exposición energética en Anzoátegui, Rodríguez puso el foco en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales áreas de recursos de Venezuela. Según indicó, de esa región proceden 730.000 barriles diarios de una producción nacional que, de acuerdo con la cifra mencionada por la mandataria, alcanza los 1,269 millones de barriles por día.

La Faja se extiende por los estados de Anzoátegui, Monagas, Guárico y Delta Amacuro y concentra una parte clave de los recursos de crudo extrapesado del país. Su desarrollo requiere inversiones en producción, tratamiento y transporte, además de infraestructura para procesar y comercializar esos hidrocarburos.

En ese escenario, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, proyectó que la extracción de crudo cerrará el año en torno a 1,3 millones de barriles diarios. La estimación refleja las expectativas oficiales sobre la continuidad de la recuperación productiva.