Chevron invertirá US$ 7.000 millones en Venezuela para duplicar la producción de petróleo

Tras el levantamiento de las sanciones de EE.UU, Venezuela incrementa su producción de petróleo.

Chevron dio un nuevo paso para consolidar su presencia en Venezuela . La compañía anunció un paquete de acuerdos que le permitirá ampliar sus operaciones en la Faja del Orinoco y ejecutar un plan de inversiones superior a los US$ 7.000 millones durante los próximos cinco años, con el objetivo de más que duplicar la producción de sus empresas conjuntas hasta alcanzar unos 600.000 barriles diarios .

La decisión llega en un momento clave para la industria petrolera venezolana, pocos días después de que Estados Unidos anunciara nuevas medidas para llevar adelante inversiones energéticas en el país sudamericano.

Chevron amplía su presencia en la Faja del Orinoco

Los nuevos acuerdos modifican las condiciones bajo las cuales operan las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela. A través de un comunicado, la compañía explicó que ahora contará con "mejores términos fiscales, comerciales y jurídicos".

"Como parte de estos pactos, Chevron ha recibido la asignación de terrenos adicionales en la Faja del Orinoco, donde la compañía cuenta con una posición consolidada. Estas mejoras sustentan los planes de las empresas conjuntas para invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, duplicando con creces la producción hasta alcanzar aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con 2026", indicaron desde la corporación.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Chevron es fotografiado después de que el gobierno de Estados Unidos otorgó una licencia de seis meses que permite a Chevron aumentar la producción de petróleo en Venezuela

La empresa conjunta Petroindependencia, donde la filial de Chevron posee el 49% de participación, incorporó los bloques Carabobo-1 y Carabobo-2-South-A, dos áreas contiguas que amplían su plataforma operativa para incrementar la producción de petróleo extrapesado.

La expansión se suma a otro acuerdo firmado en abril, cuando la compañía elevó su participación en Petroindependencia hasta el 49% y obtuvo los derechos para desarrollar el área Ayacucho 8, también ubicada junto a sus operaciones existentes.

Con esas incorporaciones, las tres empresas conjuntas que mantiene la petrolera en Venezuela ya registran un crecimiento de producción del 15% en lo que va de 2026.

La apuesta de US$ 7.000 millones para producir 600.000 barriles diarios

El corazón del anuncio es el plan de inversión para los próximos cinco años. Chevron proyecta destinar más de US$ 7.000 millones para expandir producción utilizando infraestructura ya instalada, una estrategia que reduce los costos de desarrollo frente a proyectos completamente nuevos.

La compañía estima que sus operaciones podrán producir petróleo con costos inferiores a US$ 20 por barril, una cifra que fortalece la competitividad del proyecto dentro del portafolio global de la empresa.

"La historia de Chevron en Venezuela abarca más de un siglo, y nuestra posición ampliada refleja nuestra confianza en el gran potencial de recursos del país y su capacidad para competir por inversiones dentro de nuestra cartera durante décadas", afirmó el presidente y CEO de Chevron, Mike Wirth.

El ejecutivo agregó: "Con mejores condiciones y nuevas áreas, estamos fortaleciendo un portafolio que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de petróleo de bajo costo, respaldar el suministro energético y generar valor a largo plazo".

FOTO DE ARCHIVO: El petrolero Kerala, alquilado por Chevron, está siendo cargado en la terminal petrolera de Bajo Grande en el lago de Maracaibo, en el municipio de San Francisco, Venezuela, el 5 de

Uno de los factores que explica la magnitud del anuncio es que parte de la infraestructura necesaria ya está construida.

Según explicó Wirth en declaraciones a CNBC citadas por Reuters, el desarrollo de los nuevos bloques aprovechará instalaciones existentes, oleoductos y sistemas operativos ya disponibles, lo que reduce tiempos y costos de ejecución. "La capacidad para crecer a bajo costo es muy diferente a desarrollar un área completamente nueva sin caminos, agua ni electricidad", señaló.

Cómo quedó el mapa de las operaciones de Chevron en Venezuela

Chevron mantiene presencia ininterrumpida en Venezuela desde 1923, lo que la convierte en una de las petroleras internacionales con mayor permanencia en el país.

Actualmente opera a través de tres empresas conjuntas: Petroindependencia, en la Faja del Orinoco; Petropiar, también dedicada al desarrollo de crudo extrapesado en esa región, y Petroboscan, ubicada en el estado Zulia, en el oeste venezolano.

Las nuevas áreas de Carabobo amplían específicamente las operaciones de Petroindependencia dentro del principal polo productor de crudo pesado del país.

La situación de la producción petrolera de Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su producción continúa muy por debajo de los niveles históricos.

De acuerdo con Reuters, el país produce actualmente alrededor de 1,25 millones de barriles diarios, lejos de los más de 3 millones de barriles diarios que llegó a extraer hace dos décadas.

Desde la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyectan que la producción venezolana podría acercarse a los 2 millones de barriles diarios hacia el final de la década, siempre que las nuevas inversiones logren sostener el ritmo de desarrollo de los proyectos actualmente en marcha.