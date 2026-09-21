Tres Gargantas: la represa china que genera siete veces más energía que Yacyretá

La represa hidroeléctrica de las Tres Gargantas se ubica en el río Yangtsé, cerca de la ciudad de Yichang , en la provincia de Hubei, en el centro de China. Con 2.309 metros de largo y 185 metros de alto , cuenta con una esclusa de barcos de cinco niveles y 26 turbogeneradores de energía hidroeléctrica.

La idea de levantar grandes presas en el Yangtsé para controlar inundaciones y aprovechar el caudal del río circuló desde 1919 . El proyecto ganó impulso durante la década de 1950, cuando Mao Zedong lo concibió como solución al déficit energético de Shanghái y el delta del Yangtsé. La construcción arrancó oficialmente el 14 de diciembre de 1994 , tras la aprobación del proyecto en 1993, y las obras culminaron 17 años después .

Con 22.500 MW instalados, Tres Gargantas es la planta hidroeléctrica más potente del mundo. Xinhua

La mayor productora eléctrica del mundo

Con una capacidad instalada de 22.500 megavatios, la planta de Tres Gargantas se posiciona como la mayor infraestructura hidroeléctrica del planeta. En 2014, superó a la represa de Itaipú (compartida entre Paraguay y Brasil) como la principal generadora eléctrica mundial, tras producir 98,8 millones de megavatios-hora, un nuevo récord de producción para plantas hidroeléctricas, según información publicada por la Corporación de las Tres Gargantas a través de la agencia oficial Xinhua.

Frente a los 22.500 MW de Tres Gargantas, la mayor central hidroeléctrica de Argentina resulta considerablemente menor en escala. Se trata de la represa de Yacyretá, ubicada en el río Paraná, entre Ituzaingó (Corrientes) y Ayolas (Paraguay), con una potencia instalada de 3.200 MW. La central cuenta con 20 turbinas y un embalse de 160 kilómetros cuadrados. Su construcción comenzó en 1983, aunque recién alcanzó su capacidad plena en 2011, tras completar el nivel de agua a la cota de 83 metros sobre el nivel del mar. A modo de referencia, la potencia de Tres Gargantas equivale a más de siete veces la capacidad instalada de Yacyretá, lo que ilustra la magnitud del proyecto chino frente al mayor desarrollo hidroeléctrico argentino.

La propuesta inicial para la construcción de la presa fue en 1919, cuando formaba parte del “Plan Industrial” de China, pero el proyecto se aprobó en 1992.

Control de crecidas y transporte fluvial

El proyecto cumple varias funciones a la vez: genera electricidad, controla inundaciones mediante el almacenamiento del exceso de agua y regula el transporte de buques a lo largo del río.

En materia de navegación, la esclusa de la presa fue diseñada para alcanzar una capacidad de transporte de 100 millones de toneladas anuales hacia 2030. Esa meta se cumplió en 2011, casi dos décadas antes de lo previsto. Durante sus primeros 22 años de operación, por las esclusas pasó 1 millón de embarcaciones, se registraron 12,2 millones de viajes de pasajeros y circularon 2.240 millones de toneladas de carga, de acuerdo con datos de la Administración de Navegación de las Tres Gargantas.

Con una capacidad instalada de 22.500 megavatios, la planta de Tres Gargantas se posiciona como la mayor infraestructura hidroeléctrica del planeta. caixinglobal

Récords de caudal bajo control

La presa también enfrentó episodios extremos de lluvias que elevaron el caudal de entrada hasta 70.000 metros cúbicos de agua por segundo, una cifra que superó el récord histórico de 1998. Aun así, la estructura sostuvo el margen frente a su límite de diseño. Cao Guangjing, presidente de China Three Gorges Corp, remarcó en ese contexto: "la presa puede superar el reto con facilidad", en referencia a la capacidad diseñada de 100.000 metros cúbicos por segundo.

Zhang Yunfa, subdirector de China Three Gorges Corp., especificó la iformación que brindó Cao al decir que "la capacidad de control de la presa no es ilimitada, tiene capacidad para 22.100 millones de metros cúbicos", con un límite de diseño de 122.000 metros cúbicos por segundo antes de poner en riesgo la seguridad del dique.

FUENTE: Xinhua