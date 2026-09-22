Comienza la era de la fractura eléctrica: Halliburton capacitó a sus operarios para operar Zeus en Vaca Muerta

Zeus llegó a Vaca Muerta y Halliburton ya formó a su equipo para operarlo.

Zeus comienza a escribir una nueva etapa en Vaca Muerta . El set de fractura que incorporó Halliburton busca reemplazar los motores diésel en los proyectos del shale neuquino para aumentar la eficiencia y bajar las emisiones de carbono en los yacimientos. "La era de la fractura eléctrica ya es una realidad en Argentina y en Halliburton ya estamos listos”, subrayó Alejandra Zamorano , Coordinadora de Performance Devep-Maint de la empresa de servicio.

En su cuenta de LinkedIn, la directiva también ponderó que la llegada del equipo "reafirma nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la eficiencia operativa" en el no convencional argentino.

Pero la tecnología sola no alcanza. Por eso, el equipo de IEM de la compañía completó una capacitación intensiva de 10 días enfocada en los generadores G3520, la maquinaria que sostiene la generación eléctrica del Zeus en cada locación donde opera.

La formación repasó tres ejes centrales: operación en baja y media tensión, diagnóstico de fallas y estrategias de mantenimiento preventivo, y sistemas de generación eléctrica y motores a gas. Son los pilares que sostienen el funcionamiento diario de un equipo que reemplaza por completo la lógica del diésel.

"Agradecemos a nuestro aliado estratégico O&G Solutions por acompañarnos en este proceso de formación. Nos preparamos hoy para los desafíos del mañana, impulsando una industria del Oil & Gas cada vez más eficiente, sostenible y tecnológica”, destacó Zamorano.

El equipo que cambia la lógica de Vaca Muerta

La llegada de Zeus a Vaca Muerta marca la primera casa afuera de Estados Unidos para la tecnología de Halliburton. Sin embargo, el arribo del set de fractura es un dato técnico menor para la industria local.

La diferencia central está en la generación in situ: el equipo reemplaza los motores a diésel por unidades eléctricas que generan energía en el propio sitio de trabajo. Un spread completo de fractura necesita entre 20 y 30 megavatios, casi lo que consume una ciudad de 30.000 habitantes.

Las unidades de bombeo entregan hasta 5.000 caballos de fuerza de forma sostenida, con ajustes de presión y caudal instantáneos. Menos piezas mecánicas también significa menos paradas por mantenimiento, algo que los técnicos que operan Zeus en Estados Unidos vienen confirmando en el terreno.

Un contrato plurianual con YPF

La llegada del equipo también forma parte de un acuerdo plurianual entre YPF y Halliburton que incluye además OCTIV Auto Frac, la plataforma de automatización que estandariza cada etapa de fractura en el pozo.

"Estamos incorporando la última tecnología disponible en el mundo para seguir mejorando la productividad, la eficiencia y la competitividad de nuestras operaciones", señaló Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF, sobre el rumbo que busca la compañía en el no convencional.

Todo esto se enmarca en la estrategia 4x4 de YPF, el plan que apunta a acelerar el desarrollo de los recursos shale con tecnología que reduce tiempos de operación y mejora los estándares ambientales de cada pozo en Vaca Muerta.

Uno de los cambios que más se nota en el día a día de una locación es la baja circulación de camiones cisterna. Al no depender de combustible diésel para los motores, se reduce buena parte del transporte logístico que antes era necesario en cada etapa de bombeo.

También cambia el paisaje sonoro del yacimiento. Los operarios que trabajaron con sistemas eléctricos en Estados Unidos hablan de una diferencia notable en los niveles de ruido, algo que impacta directo en las condiciones de trabajo diario en locación.