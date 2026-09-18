Javier Milei visitó Compañía Mega en Bahía Blanca y sobrevoló el predio donde Pampa levantará su planta de urea

El presidente Javier Milei visitó este viernes la planta de Compañía Mega en Bahía Blanca, donde recorrió las instalaciones junto a directivos de la empresa y puso el foco en las inversiones que avanzan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . La actividad incluyó además un sobrevuelo por los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta de urea y amoníaco de US$ 2.700 millones.

La recorrida se produjo días después de que el Gobierno aprobara el ingreso al RIGI de dos proyectos de peso para la cadena del gas de Vaca Muerta: la ampliación de Mega , valuada en US$ 365,4 millones, y la planta de fertilizantes de Pampa Energía , que quedó encuadrada como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Durante la visita a Mega, Milei participó de una presentación sobre los planes de expansión de la compañía y conversó con trabajadores del complejo industrial. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado Sebastián Pareja; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin; y el CEO de Mega, Tomás Córdoba.

La ampliación de Mega apunta al crecimiento de Vaca Muerta

La inversión de Mega busca ampliar un 27% la capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural (NGLs), un segmento clave para capturar mayor valor agregado del desarrollo gasífero neuquino.

La compañía procesa cerca del 40% del gas de la cuenca neuquina y opera la infraestructura que conecta Loma La Lata con el polo petroquímico y exportador de Bahía Blanca.

"Esta aprobación constituye un paso estratégico para continuar desarrollando infraestructura esencial para el crecimiento energético de la Argentina. Nos permite ampliar capacidades críticas para el procesamiento de líquidos asociados al gas natural (NGLs), acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y fortalecer nuestra contribución a la generación de divisas, el abastecimiento energético y el desarrollo industrial del país", afirmó Córdoba.

Las obras llegarán a cuatro provincias

El proyecto tendrá impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, con obras previstas hasta fines de 2028 y la generación estimada de 770 empleos entre puestos directos e indirectos, de acuerdo a información oficial.

En Loma La Lata, Mega ampliará el sistema de recepción de gas (Slug Catcher), incorporará un nuevo turbocompresor, realizará trabajos de eliminación de cuellos de botella operativos y sumará un nuevo tanque de almacenamiento de NGLs.

La expansión también alcanzará el poliducto que une Neuquén con Bahía Blanca, donde se construirán dos nuevas estaciones de bombeo: PS3 en General Roca y PS4 en La Adela. En la planta fraccionadora de Bahía Blanca se incorporará capacidad de almacenamiento adicional y se ejecutarán mejoras eléctricas y en los sistemas de vapor y condensado.

Con esas obras, Mega estima sumar alrededor de 1.500 toneladas diarias de líquidos del gas natural, equivalentes a más de 500.000 toneladas anuales de producción adicional.

Según informó la empresa, cerca del 80% de ese volumen extra se destinará a exportaciones de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante abastecerá al mercado interno, principalmente mediante el suministro de etano para la industria petroquímica.

La planta de urea de Pampa Energía

Antes de llegar a Mega, Milei sobrevoló el predio contiguo a la Central Térmica Piedra Buena, en Ingeniero White, donde Pampa Energía construirá la que proyecta como la mayor planta de urea de la región.

El proyecto Fertilizantes, desarrollado por la subsidiaria Fértil Pampa SAU, recibió la aprobación del RIGI a comienzos de septiembre mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La iniciativa demandará una inversión cercana a US$ 2.700 millones y prevé la construcción de dos líneas gemelas de urea granulada de 3.000 toneladas diarias cada una, junto con una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día.

Milei junto al presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin

Un complejo pensado para exportar

La futura planta ocupará un predio de 80 hectáreas junto al Puerto de Bahía Blanca, una ubicación elegida para aprovechar la salida directa hacia mercados internacionales.

El cronograma contempla la etapa de ingeniería y procura hasta fines de 2027, mientras que la construcción y la puesta en marcha se extenderán hasta 2029.

Cuando entre en operación, la instalación tendrá una capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales de urea y utilizará gas natural de Vaca Muerta como materia prima. Según las estimaciones oficiales, permitirá abastecer el mercado interno, sustituir importaciones y generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre exportaciones y reemplazo de compras externas.