Rincón homenajeó a Guillermo Pereyra a 27 años de la histórica gesta petrolera

En Rincón de los Sauces, el Sindicato de Petroleros Privados homenajeó a Guillermo Pereyra con una estatua.

Una multitud de trabajadores participó este miércoles en Rincón de los Sauces del homenaje a Guillermo Pereyra , histórico conductor del Sindicato de Petróleo Petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa .

En el nuevo Parque Industrial se descubrieron una estatua y una placa en su memoria, al cumplirse además 27 años del histórico paro petrolero del 9 de septiembre de 1999 , una gesta que marcó un antes y un después para la organización.

El secretario general, Marcelo Rucci, recordó aquella jornada, de la que fue protagonista, y el papel que tuvo Pereyra ante los despidos y el deterioro de las condiciones laborales que atravesaban los trabajadores de Rincón.

“Fuimos, planteamos lo que nos estaba pasando: despidos, condiciones de trabajo que no eran las que queríamos, avasallamiento. Y nos escuchó. Ese 9 de septiembre fue un paro que cambió la historia, no solamente para nosotros como trabajadores, sino también para la industria”, afirmó.

Marcelo Rucci y los dirigentes del Sindicato de Petroleros Privados recordaron el legado de Guillermo Pereyra en el aniversario del paro que cambió la historia gremial.

Fortaleza sindical

Rucci destacó que aquella lucha se produjo cuando la organización todavía no tenía la fortaleza sindical que alcanzaría años después. “En ese momento costaba mucho más, porque no era un sindicato tan fuerte y tan grande como es ahora”, recordó.

El dirigente señaló que la principal enseñanza de Pereyra continúa vigente: la unidad de los trabajadores como herramienta para defender sus derechos.

“Ese fuego que tenemos los petroleros y que nos inculcó Guillermo lo tenemos que seguir teniendo. Tenemos que seguir entendiendo que en la unidad de los trabajadores está el futuro”, sostuvo.

Rucci también recordó su relación personal con Pereyra. “Fue un honor haber transitado tantos años de mi vida junto a un líder como Guillermo. Lo que nos enseñó, lo que nos hizo ver, a veces en una conversación, en una palabra o en un aliento, fue enorme”, expresó.

Un legado para los petroleros

El secretario adjunto, Ernesto Inal, destacó la continuidad de ese legado sindical: “Guillermo dio su vida por esta institución. Mueren aquellos que son olvidados y Guillermo Pereyra jamás será olvidado, porque si somos lo que somos es porque él marcó el primer paso”.

Martín Pereyra recordó especialmente la vocación de su padre por la actividad y los trabajadores. “Guillermo amaba esta organización y amaba defender a los trabajadores. Para él esto no era un trabajo, era su pasión”, señaló.

En el cierre, Rucci reafirmó el compromiso de la actual conducción: “No tengan ninguna duda de que acá vamos a estar, vamos a discutir y vamos a pelear por cada cosa que se presente. Y si es necesario, vamos a ir a la lucha como fue en el año 99, ese año que marcó nuestra historia”.

Antes del descubrimiento del monumento, Rucci convocó al escenario a los trabajadores jubilados que protagonizaron aquella histórica jornada de 1999. La multitud los recibió con un aplauso como reconocimiento a una generación que sentó las bases del Sindicato de Petróleo y Gas Privado actual.