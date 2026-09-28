Chile apuesta por el sol de Atacama: los parques solares que abastecen a cientos de miles de hogares

El parque en Atacama se desarrolló con miras a la descarbonización total en 2050.

El desierto de Atacama , en el norte de Chile, abarca 105.000 km² y reúne la mayor radiación solar del planeta . Un estudio de la Universidad de Santiago de Chile, publicado en 2023 en el Bulletin of the American Meteorological Society, midió la irradiancia en la meseta de Chajnantor, a 5.100 metros de altura. El promedio de irradiancia global horizontal de onda corta alcanzó 308 W/m² , equivalente a 2,7 MWh/m² por año , la cifra más alta del mundo. El récord puntual llegó a 2.177 W/m² y respondió a la dispersión de la luz por nubes fragmentadas.

Eduardo Rodríguez, académico de la Universidad de Tarapacá, resume el consenso científico: Chile posee "una de las mayores densidades radiativas del mundo".

La planta híbrida Víctor Jara, ubicada en Tarapacá, combina paneles fotovoltaicos con un avanzado sistema de baterías de gran duración para suministrar energía limpia incluso después del ocaso.

Víctor Jara: energía solar después del ocaso

El hito más reciente llegó a fines de mayo de 2026, cuando ContourGlobal, respaldada por el fondo KKR, inició las operaciones del sistema de baterías de la planta híbrida Víctor Jara, en Tarapacá. La instalación combina 231 MWp fotovoltaicos con un almacenamiento de 1,3 GWh. Entrega hasta 200 MW durante 6,5 horas tras la puesta del sol. La empresa la define como el sistema de baterías de escala utility con mayor duración operativa de América Latina.

Un contrato de compra de energía nocturna a 15 años con Copec EMOAC respalda el proyecto, dentro del modelo "Sun at Night". James Lee Stancampiano, director general de ContourGlobal para Sudamérica, plantea el desafío del sector: pasar de "una generación renovable intermitente a un suministro renovable firme". La ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó en la inauguración que el sol de Tarapacá permite "iluminar los hogares chilenos por la noche".

Con Víctor Jara, la compañía suma 850 MW en operación en el país. Su portafolio incluye el proyecto Quillagua, en Antofagasta, con 221 MWp y 1,2 GWh.

El Parque Solar Desierto de Atacama, en Tierra Amarilla, impulsa la generación de energía renovable a gran escala y abastece a cientos de miles de hogares chilenos.

Otros dos motores de inversión

En enero de 2026, Pacific Hydro declaró la operación comercial del Parque Solar Desierto de Atacama, en Tierra Amarilla, Región de Atacama. La planta suma 293 MWp y un BESS de 110 MW / 220 MWh. Genera cerca de 780 GWh al año, abastece a más de 310.000 hogares y evita más de 355.000 toneladas de CO anuales. La inversión ronda los US$300 millones.

El proyecto Oasis de Atacama, de la española Grenergy, marca la mayor escala. La compañía proyecta para la plataforma 2,5 GW solares y 14 GWh de almacenamiento. La fase IV, Gabriela (272 MW solares y 1.100 MWh), entró en operación en febrero de 2026 y se vendió a CVC DIF por un valor de empresa de US$475 millones, con una financiación de US$324 millones. La fase VI, Elena, cuenta con US$270 millones de financiación para 3,5 GWh. Está en comisionamiento y duplicará el almacenamiento hasta cerca de 7 GWh, según la empresa. Grenergy informó unos US$2.000 millones financiados entre sus plataformas Oasis y Central Oasis.

Oasis de Atacama se consolida como una de las plataformas de almacenamiento y energía solar más ambiciosas de la región, liderando las inversiones del sector en el norte de Chile.

Una matriz que cambia

Según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la capacidad instalada del sistema alcanzó 40.435,5 MW en julio de 2026. La solar fotovoltaica lidera con 13.341,3 MW (33,0%), seguida por la térmica con 12.608,9 MW (31,2%), la hidroeléctrica con 7.556,1 MW (18,7%) y la eólica con 6.834,4 MW (16,9%).

El almacenamiento acelera. Los BESS representan el 56% de los 2.357,2 MW en puesta en servicio, con 12 proyectos en pruebas. Entre ellos destacan Elena (485 MW) y Arenales (300 MW), ambos en Antofagasta. El CEN proyecta sumar 5.400 MW (21,5 GWh) de baterías hasta diciembre de 2026. La Comisión Nacional de Energía (CNE) contabiliza 73 proyectos BESS en construcción por 5.728 MW, concentrados en Antofagasta (35,2%), Atacama (26,6%) y Tarapacá (17,6%). En generación, la CNE registra 195 proyectos en construcción por 4.623 MW, con 3.768 MW solares (85%).

Los desafíos

El principal reto no es generar, sino distribuir la energía en el tiempo. La sobreproducción diurna provoca cortes rutinarios de suministro y los cuellos de botella de la red de transmisión limitan el aprovechamiento del norte. Antonio Cammisecra, director ejecutivo de ContourGlobal, sostiene que el almacenamiento convierte las renovables en "soluciones energéticas programables".

La limpieza de paneles en condiciones de polvo extremo plantea otro desafío. La Plataforma Solar del Desierto de Atacama, en Yungay, investiga almacenamiento, paneles bifaciales e hidrógeno solar. La demanda vendrá de la minería del cobre y del litio, y a futuro, de los centros de datos y del hidrógeno verde.

FUENTE: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Comisión Nacional de Energía (CNE), ContourGlobal, Pacific Hydro, Grenergy, Bulletin of the American Meteorological Society (Universidad de Santiago de Chile) y Ministerio de Energía de Chile.