Vaca Muerta: el VMOS se prepara para llenar su primer tanque de petróleo en Punta Colorada

La puesta en marcha de la terminal de exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) tendrá entre sus primeras operaciones el llenado del tanque 404 , uno de los grandes reservorios de petróleo que se construyen en Punta Colorada , en Río Negro . Un vecino de San Antonio Oeste, Martín Gómez , forma parte del equipo que tendrá a cargo esa tarea.

Gómez se incorporó al proyecto como operador de planta después de trabajar en atención al público, un rubro alejado de la actividad petrolera. Según explicó, contaba con estudios previos que le permitieron afrontar la capacitación necesaria para ingresar a la operación.

“Tenía una formación previa que me ayudó y la empresa me dio una gran oportunidad. Nos capacitaron y lo siguen haciendo permanentemente”, aseguró.

VMOS: la historia del trabajador de San Antonio que participará del primer llenado de petróleo

De acuerdo a información del Gobierno de Río Negro, su trabajo estará vinculado directamente con una de las etapas centrales de la terminal: recibir, almacenar y preparar el crudo para su despacho hacia los buques que cargarán en Punta Colorada.

Cómo será el primer llenado del VMOS

“Nos vamos a ocupar del almacenamiento y llenado de tanques para luego poder exportar el crudo a través de los barcos”, explicó Gómez.

El petróleo almacenado será posteriormente enviado hacia el sistema de carga offshore, que contará con dos monoboyas para realizar la transferencia del crudo a los buques petroleros.

El esquema forma parte de la infraestructura que permitirá sacar por la costa rionegrina parte del crudo producido en Vaca Muerta, en un proyecto que busca ampliar la capacidad de evacuación de crudo de la cuenca neuquina y aumentar el volumen disponible para exportación.

El VMOS avanza en Punta Colorada: cómo será el primer llenado de petróleo.

El tanque 404 del VMOS

El tanque 404 tendrá una capacidad de almacenamiento de 120.000 metros cúbicos de petróleo. La estructura tiene 82 metros de diámetro y 35 metros de altura y requirió unas 1.500 toneladas de acero, además de 30.000 bulones y más de un millón de pulgadas de soldadura.

El techo es un domo geodésico fabricado íntegramente en aluminio, con un peso de 57 toneladas. Para su construcción participaron más de 60 trabajadores.

La infraestructura de almacenamiento será una parte clave de la terminal de Punta Colorada, donde el crudo llegará a través del sistema de transporte del VMOS para luego ser derivado a los puntos de carga de los buques.

De atención al público a la operación de una terminal petrolera

El ingreso de Gómez al proyecto también muestra uno de los cambios que genera la construcción de la infraestructura vinculada al VMOS en San Antonio Oeste y Punta Colorada.

“Antes de arrancar en la empresa estaba en atención al público. Diferente el rubro, pero tenía estudios de antes y eso fue lo que me ayudó”, contó en declaraciones oficiales.

Además de la formación específica para las tareas de planta, Gómez destacó las condiciones previstas para los turnos en el predio de Punta Colorada. “Se ocuparon mucho de la comodidad. Hay un comedor grande, hay gimnasio, van a hacer una cancha de pádel como para cuando nos quedemos libres a la noche. Para, después del turno, poder realizar alguna actividad”, señaló.

La próxima etapa estará marcada por la puesta en funcionamiento progresiva de la terminal y sus instalaciones de almacenamiento y despacho. “Nuestro equipo se va a encargar de hacer el llenado del primer tanque, de ahí se enviará mediante un sistema offshore con dos monoboyas que permitirá llenar los barcos y eso saldrá al mundo”, dijo Gómez.