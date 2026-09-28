Río Negro pone la lupa sobre más de 950 empresas vinculadas a los proyectos energéticos

El Gobierno de Río Negro reforzó el control tributario sobre las empresas que participan de los principales proyectos energéticos, mineros e hidrocarburíferos que se desarrollan en la provincia. La Agencia de Recaudación Tributaria reorganizó sus equipos y creó una unidad específica para seguir a contratistas y prestadores de servicios.

Según informó el organismo, más de 950 empresas ya están bajo monitoreo continuo . El objetivo es identificar a las compañías que realizan actividades en territorio rionegrino y verificar que estén registradas y tributen los impuestos provinciales correspondientes.

Qué controlará Río Negro sobre las empresas energéticas

De acuerdo a información oficial, la nueva estructura funciona dentro de la Gerencia de Fiscalización bajo el nombre de División Control Tributario de Obras Energéticas, Mineras e Hidrocarburíferas (UCTOE). El área concentra a técnicos e inspectores de la propia Agencia de Recaudación.

El seguimiento alcanza a las distintas empresas que participan de los proyectos, pero también a las cadenas de contratación y subcontratación que se generan alrededor de las obras. De esta manera, el control no queda limitado a las compañías que tienen contratos directos con los desarrolladores.

Uno de los puntos centrales será determinar si las empresas que llegan desde otras provincias para prestar servicios en Río Negro están inscriptas como contribuyentes y cumplen con el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad que realizan en territorio provincial.

Así, la Agencia busca detectar casos en los que una compañía desarrolla una actividad económica en Río Negro pero no figura en el padrón tributario provincial o no tributa de acuerdo con el nivel de actividad que realiza.

Proyectos energéticos en Río Negro: el Gobierno puso bajo la lupa a más de 950 empresas

"La creación de esta unidad dentro de la estructura existente de la Agencia apunta a garantizar la equidad tributaria, asegurando que las grandes inversiones beneficien a la comunidad y evitando que empresas de otras jurisdicciones operen en Río Negro sin tributar lo que por ley corresponde", indicaron desde el Gobierno provincial.

El impacto de los grandes proyectos en la cadena de proveedores

El crecimiento de las inversiones en infraestructura energética e hidrocarburífera generó una mayor cantidad de empresas vinculadas a la construcción, los servicios petroleros, el transporte y otras actividades asociadas a los proyectos.

En ese contexto, el organismo tributario decidió concentrar parte de sus tareas de fiscalización en las cadenas de proveedores que se forman alrededor de estas inversiones. El seguimiento incluye tanto a contratistas como a subcontratistas y otros prestadores que intervienen en las distintas etapas.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, señaló que la meta es controlar la tributación a lo largo de toda la cadena vinculada con estos proyectos. “El objetivo central de este abordaje es asegurar un esquema de fiscalización, monitoreo continuo y el control de la tributación sobre toda la cadena de valor, empresas, contratistas, subcontratistas y demás sujetos vinculados a proyectos de infraestructura energética, minera y de hidrocarburos en el territorio provincial, detectando y asegurando su incorporación al padrón de contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, previniendo la evasión y garantizando el sustento territorial genuino de Río Negro”, explicó.

Con la nueva unidad, Río Negro busca ampliar la fiscalización sobre un universo empresarial que creció junto con los proyectos energéticos y de hidrocarburos. Por ahora, el organismo contabiliza más de 950 empresas bajo seguimiento.