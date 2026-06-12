Casi 500 empresas de Río Negro quieren ser parte del auge de Vaca Muerta

Se trata de un número que refleja cómo el auge de Vaca Muerta impacta en Río Negro : 479 comercios, prestadores de servicios, pymes industriales y proveedores especializados se inscribieron de forma voluntaria para integrar la cadena de valor de los grandes proyectos vinculados a los distintos proyectos energéticos.

El registro abierto por el Gobierno provincial no tardó en recibir respuesta. En poco tiempo, el número de inscriptos superó las expectativas iniciales y se consolidó como uno de los indicadores más elocuentes del potencial productivo local. La pregunta que ahora organiza el trabajo del Estado no es cuántas empresas quieren participar, sino cuántas de ellas están en condiciones reales de hacerlo, y qué necesitan para llegar.

La distribución geográfica de las empresas registradas revela un protagonismo claro de la costa rionegrina. Las Grutas encabeza el ranking con 95 firmas, lo que representa el 19,8% del total. San Antonio Oeste aporta 52 empresas, cerca del 11%, y Sierra Grande suma 18, equivalente al 3,8%. En conjunto, la Zona Atlántica concentra cerca del 35% de los inscriptos, una cifra que posiciona a esa región como el núcleo territorial de la expansión proveedora.

La explicación no es difícil de encontrar. La cercanía geográfica con los proyectos en ejecución, la infraestructura disponible y una tradición productiva vinculada al sector primario y de servicios hacen de esa franja costera un territorio con condiciones para crecer rápido si el acompañamiento institucional acompaña el impulso privado.

Los contratistas ya buscan proveedores locales

El movimiento no ocurre solo desde las empresas rionegrinas. Los grandes contratistas de los proyectos energéticos ya relevan activamente la oferta local. Techint-SACDE trabajó sobre un universo de 152 empresas, entre proveedores directos, hoteles y comercios. Milicic relevó 103, AESA identificó 37 y OPS superó los 30 contactos. La demanda existe, es concreta y no espera.

El desafío central de esta etapa es el paso siguiente: convertir el registro en contratos reales. Que las 479 empresas inscriptas no sean solo una estadística de voluntad, sino el punto de partida de una red proveedora consolidada, certificada y competitiva.