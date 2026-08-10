El boom de Vaca Muerta y la minería generarían exportaciones por U$S 51.000 millones

Vaca Muerta y la minería quedaron en el centro de las proyecciones oficiales sobre el ingreso de dólares a la Argentina . El Banco Central recalculó sus estimaciones y ahora espera que ambos sectores aporten unos 51.000 millones de dólares en 2030 , frente a los 13.000 millones de dólares registrados en 2025.

El cambio en las perspectivas está relacionado con el avance de las exportaciones energéticas , el desarrollo de Vaca Muerta y la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros . A eso se suman los incentivos del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) , que el Gobierno busca ampliar con nuevas iniciativas para atraer inversiones de gran escala.

El escenario fue detallado en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA, que revisó las estimaciones realizadas en el período anterior. El organismo señaló que las reformas económicas, junto con una mayor apertura y estabilidad jurídica, pueden ampliar la capacidad de generar divisas de distintos sectores.

Vaca Muerta y el salto de las exportaciones

Uno de los principales motores de esa mejora será la energía, con el crecimiento de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta. El organismo también incorporó el impacto de nuevos proyectos de infraestructura, entre ellos el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que permitirá ampliar la capacidad de evacuación y exportación de crudo.

El contexto internacional también modificó las cuentas. La suba del precio del petróleo vinculada a la guerra en Medio Oriente mejoró las perspectivas de ingresos, aunque el impulso esperado para los próximos años está asociado principalmente al aumento de los volúmenes exportados desde la Argentina.

Según el IPOM, entre 2026 y 2029 la revisión de las estimaciones implicó unos U$S 3.000 millones adicionales respecto del cálculo anterior. El documento ubicó a la energía, la minería, el agro y los servicios basados en conocimiento entre las actividades con mayor capacidad para aportar dólares a la economía.

Vaca Muerta promete engrosar las cuentas del BCRA.

Una proyección que crece año tras año

El BCRA proyecta que el aporte conjunto de energía y minería pasará de U$S 13.000 millones en 2025 a unos U$S 50.000 millones en 2030, lo que representa un incremento superior al 290%. Para 2026, la estimación contempla US$ 8.000 millones provenientes de energía y U$S 5.000 millones de minería.

En 2027, el aporte de ambos sectores treparía a U$S 24.000 millones, con U$S16.000 millones correspondientes a energía y otros U$S 8.000 millones a minería. Ese año aparece como un punto de inflexión por la entrada en operación del VMOS, infraestructura clave para sacar más petróleo de Vaca Muerta hacia el mercado internacional.

La proyección continúa en ascenso: para 2028, energía y minería aportarían U$S 28.000 millones; en 2029 alcanzarían U$S 34.000 millones. El mayor salto aparece en 2030, cuando el BCRA calcula U$S 34.000 millones de energía y U$S 17.000 millones de minería, hasta llegar a un total de U$S 51.000 millones.

El organismo sostuvo que la agenda de reformas busca revertir el histórico sesgo contra las exportaciones y favorecer un crecimiento apoyado en la generación de divisas. En ese escenario, el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la infraestructura petrolera y la llegada de nuevas inversiones mineras serán determinantes para alcanzar las cifras proyectadas.