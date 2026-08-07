Argentina LNG: el nuevo CEO de Eni pidió estabilidad, infraestructura y contratos de largo plazo

Eni puso a un exejecutivo de México al frente de Argentina y ya definió su hoja de ruta para el GNL.

En un acto que simboliza la importancia del proyecto Argentina LNG para Eni , la petrolera italiana designó a su primer Managing Director en el país y ya detalló los próximos pasos a seguir en el marco del acuerdo con YPF y XRG .

“Vemos a la Argentina como un pilar fundamental en nuestra estrategia de fortalecimiento de suministro de gas , tanto para diversificación geográfica y también para fortalecer los recursos”, dijo Giorgio Guidi en sus primeras declaraciones en el Forbes Energy Summit .

El ejecutivo que viene de liderar las operaciones de la firma italiana en México, aseguró que Vaca Muerta “tiene fama mundial” y que lo primero que le sorprendió de su llegada a nuestro país es “el nivel técnico y humano de los profesionales”.

“Nosotros vemos a la Argentina con un enorme potencial energético. Tiene recursos de escala mundial capaces de abastecer no solo las necesidades del mercado interno, sino de crear una plataforma de exportación de nivel global”, aseguró.

Por otro lado, destacó el interés de Eni de ser un socio “de largo plazo” y manifestó que el principal aporte de su firma en el proyecto Argentina LNG será “el liderazgo en la tecnología floating LNG” que ya aplica en otros países.

“Esta tecnología de licuefacción flotante tiene varias ventajas, como el hecho de disminuir de manera importante todos los desafíos y los riesgos logísticos de construir una planta en tierra. Tiene también la posibilidad de desarrollar el proyecto de manera flexible y modular. Permite reducir el tiempo para arrancar las operaciones y eso genera una optimización de las inversiones", sintetizó.

Giorgio Guidi es el primer Managing Director de Eni en el país.

Una nueva etapa en Vaca Muerta

En cuanto a los próximos pasos, celebró la incorporación de tres activos de upstream de gas y destacó que por el tamaño del proyecto, “necesita asegurar contratos de venta de largo plazo” y “traer las mejores soluciones de los mejores proveedores para asegurar el éxito”.

“Todavía se necesitan confirmar también otras cosas, como una estabilidad económica de largo plazo, un marco normativo y fiscal predecible y estable, y por supuesto infraestructuras. Pero también es verdad que en estos tres temas se está trabajando mucho en la dirección correcta y yo creo que si se va a lograr esto se puede efectivamente transformar Argentina en un exportador confiable de nivel mundial de largo plazo”, finalizó.

El modelo de Eni en África

Más de Argentina LNG, la compañía italiana concentra diferentes proyectos alrededor del mundo. Uno de los mejores ejemplos es África donde desarrolló un modelo de GNL basado en FLNG.

Ese esquema tuvo su primera gran prueba en Mozambique y luego fue replicado en la República del Congo, donde Eni desarrolló el proyecto Congo LNG sobre la concesión offshore Marine XII, que alberga los campos Nenè y Litchendjili.

Con una inversión realizada por etapas, el proyecto incorporó dos plantas flotantes: Tango FLNG, con capacidad para producir 0,6 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, y Nguya FLNG, de 2,4 MTPA. En conjunto, ambas elevan la capacidad del complejo a 3 millones de toneladas anuales, equivalentes a 4.500 millones de metros cúbicos de gas por año.

La primera fase comenzó a producir poco más de un año después de la decisión final de inversión (FID), mientras que la segunda entró en operación 35 meses después del inicio de su construcción, un plazo que Eni destacó como un nuevo referente para la industria. Además de generar exportaciones, el gas de Marine XII abastece al mercado interno y permite suministrar combustible a la Centrale Électrique du Congo, responsable de aproximadamente el 70% de la generación eléctrica del país.

“La instalación de nuevas infraestructuras y la optimización de las existentes permitirán aprovechar los abundantes recursos de gas asociado y no asociado, abasteciendo tanto el mercado eléctrico local como las exportaciones a otros países, siendo Europa el principal destino”, señalaron desde Eni.

FOTO DE ARCHIVO. Eni apuesta al FLNG para Vaca Muerta. REUTERS/Alessandro Bianchi

Mozambique: otra apuesta de Eni en el GNL

Antes de Congo, Eni había desarrollado el yacimiento Coral Sur, la primera planta flotante de GNL instalada en aguas ultraprofundas de África.

Ubicada en la cuenca de Rovuma, frente a la provincia de Cabo Delgado, la unidad comenzó a producir en 2022 y posee una capacidad cercana a 3,4 millones de toneladas anuales.

El proyecto permitió monetizar reservas offshore sin necesidad de construir una planta terrestre, una solución que luego la compañía decidió replicar en otros países.

Ahora la petrolera avanza con Coral Norte, una segunda unidad FLNG cuya capacidad llegará a 3,6 millones de toneladas anuales. Cuando entre en operación, Mozambique duplicará prácticamente su producción de GNL hasta superar los 7 millones de toneladas por año, consolidándose como uno de los principales exportadores africanos.

La presencia de Eni en Indonesia

La estrategia de Eni también se extiende al sudeste asiático. En marzo, la compañía tomó la Decisión Final de Inversión (FID) para los proyectos North Hub y South Hub, ubicados en la cuenca de Kutei, frente a la costa de Kalimantan Oriental. Ambos se desarrollan en coordinación con la empresa estatal Pertamina y con PETRONAS, con el objetivo de integrar nuevos campos offshore con la planta de licuefacción de Bontang LNG, ya existente.

La expansión de estos proyectos responde a un objetivo concreto. Eni busca alcanzar hacia 2029-2030 un portafolio de aproximadamente 20 millones de toneladas anuales de GNL bajo contrato.