Eni y TotalEnergies invertirán en el primer proyecto de gas de Chipre para exportar GNL a Europa

Eni y TotalEnergies aprobaron una inversión millonaria en gas offshore de Chipre con foco en Europa. (Imagen: Eni)

El mapa energético del Mediterráneo Oriental sumó un nuevo capítulo. Este martes, la firma italiana Eni anunció, junto con su socia francesa TotalEnergies , la decisión final de inversión (FID) para desarrollar el proyecto gasífero Cronos , ubicado en aguas profundas de Chipre, con el objetivo de iniciar la producción comercial y exportar gas natural licuado (GNL) a partir de 2028.

Se trata del primer desarrollo hidrocarburífero del país, un hito que busca posicionarlo como productor y exportador de gas en el mercado europeo, en un contexto en el que Europa continúa buscando diversificar sus fuentes de suministro.

Eni opera el Bloque 6 con una participación del 50%, mientras que TotalEnergies participa como socia del proyecto. La primera petrolera está presente allí desde 2013 y también opera el Bloque 8, además de tener participaciones en los bloques 7 y 11, estos últimos operados por TotalEnergies.

La apuesta de Eni por el GNL.

El proyecto Cronos: producción de gas en aguas profundas de Chipre

De acuerdo con la empresa, el yacimiento Cronos está ubicado en el Bloque 6 frente a las costas de Chipre y cuenta con recursos estimados en más de 3 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas. La producción prevista llegará a unos 14 millones de metros cúbicos diarios.

El esquema elegido por Eni evita construir nuevas plantas de procesamiento y licuefacción en Chipre. El gas será transportado hacia las instalaciones de Zohr, en Egipto, donde será procesado, y posteriormente enviado a la planta de GNL de Damietta para su licuefacción y exportación a mercados internacionales.

La empresa destacó que el uso de infraestructura existente permitirá reducir costos, acelerar la puesta en marcha y disminuir el impacto ambiental del proyecto.

Foto de archivo - Logo de la firma energética TotalEnergies en una estación de Drancy, Francia. Mar 17, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Eni apuesta a un polo gasífero en el Mediterráneo Oriental

El CEO de Eni, Claudio Descalzi, sostuvo que la iniciativa busca consolidar a Chipre en el mercado del gas. "La propuesta de desarrollo de Cronos marca un hecho concreto para posicionar al país como productor y exportador de gas hacia Europa y abre la puerta a la creación de un polo gasífero regional en el Mediterráneo Oriental, aprovechando la infraestructura energética ya existente en Egipto. Además, representa un ejemplo de cooperación internacional y una contribución concreta a la diversificación y la seguridad del abastecimiento de gas en el continente", dijo el ejecutivo.

El proyecto también apunta a reactivar la planta de GNL de Damietta y a recuperar exportaciones estructurales de gas licuado desde Egipto.

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la compañía energética italiana Eni en una gasolinera en Roma, Italia. 30 de septiembre de 2018. REUTERS/Alessandro Bianchi

Impacto en el negocio de GNL de Eni

Eni comercializará el 50% de los volúmenes de GNL, equivalentes a 1,4 millones de toneladas por año (MTPA). Con ello, la empresa busca ampliar su cartera contratada de gas natural licuado y avanzar hacia su meta de superar los 20 MTPA en 2030.

Los acuerdos firmados para el proyecto establecen las condiciones de uso de las instalaciones de Zohr y de la planta de Damietta, además de los mecanismos de comercialización del GNL, lo que constituye la base contractual para ejecutar el desarrollo en los plazos previstos.