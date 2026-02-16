ENI y el mercado mundial del GNL: qué prevé la compañía tras el acuerdo con YPF en Vaca Muerta

Tras el JDA con YPF, ENI apuesta al GNL argentino en un mercado “finamente equilibrado”.

Con una presencia consolidada en más de 60 países y una fuerte posición en el negocio del gas natural licuado, ENI se consolidó como uno de los actores más influyentes del mercado energético global . Su poder financiero, tecnológico y comercial explica su creciente interés por proyectos de escala internacional.

En este marco, la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA) con YPF y XRG representa una jugada estratégica para potenciar el proyecto Argentina LNG y posicionar a Vaca Muerta como un proveedor confiable a largo plazo.

El acuerdo busca acelerar el camino hacia la Decisión Final de Inversión y consolidar una plataforma exportadora de gas desde la Argentina hacia los principales centros de consumo. La incorporación formal de XRG refuerza la estructura financiera y operativa del proyecto.

Según explicó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la llegada de socios de clase mundial apunta a mejorar la competitividad del emprendimiento frente a otros polos exportadores de GNL.

Desde la mirada de ENI, Vaca Muerta ofrece una combinación atractiva de reservas, costos y estabilidad geológica. La roca madre aparece como un complemento clave para una cartera global que busca diversificar riesgos y asegurar suministro propio.

Un mercado ajustado hasta 2026

De acuerdo con declaraciones brindadas a Reuters, el director de la cartera global de gas y GNL de ENI, Cristian Signoretto, definió al mercado de GNL hacia 2026 como “finamente equilibrado”.

El ejecutivo señaló que los bajos niveles de almacenamiento en Europa y la recuperación de la demanda asiática dejan poco margen frente a eventos climáticos extremos. Una ola de frío o de calor podría tensionar rápidamente la oferta disponible.

En ese contexto, ENI prevé que China y otros países de Asia incrementen su consumo si los precios se mantienen más moderados. Al mismo tiempo, la necesidad europea de recomponer inventarios seguirá sosteniendo la demanda en el corto plazo.

Para el período 2027-2028, la compañía anticipa una mayor disponibilidad de GNL a nivel global, aunque advierte que los retrasos en proyectos pueden alterar ese escenario. La volatilidad sigue siendo un factor central en la planificación.

Dentro de su estrategia corporativa, ENI apunta a contar con 20 millones de toneladas anuales de GNL contratadas entre 2029 y 2030. Actualmente, aún necesita asegurar cerca de 7 millones de toneladas para alcanzar ese objetivo.

La empresa prioriza el abastecimiento desde sus propios desarrollos en África, Asia y el Mediterráneo Oriental, que representan entre el 60% y el 70% de su cartera. El resto se completa con contratos de terceros. En este esquema, Argentina aparece como una fuente adicional de suministro flexible, con potencial para integrarse al portafolio global de la compañía.

Europa, Estados Unidos y nuevos descubrimientos en África

El mercado europeo sigue siendo un eje central para ENI. Tras la reducción del gas ruso, la región incrementó fuertemente su dependencia del GNL estadounidense, impulsada por costos logísticos más bajos.

Según Signoretto, esta dinámica responde a fundamentos de mercado y a distancias de transporte más cortas. Bajo la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos reforzó su estrategia de “dominio energético”, profundizando su rol como proveedor.

Datos de la consultora Kpler indican que en 2025 la Unión Europea importó cerca de 60 millones de toneladas de GNL desde Estados Unidos, casi cuatro veces más que en 2021.

En paralelo, ENI continúa ampliando su base de recursos propios. Recientemente anunció un importante descubrimiento de gas y condensado en Costa de Marfil, denominado Calao South, en el bloque CI-501.

El proyecto es operado por la compañía italiana con una participación del 90%, en asociación con la estatal Petroci Holding. Las estimaciones preliminares indican volúmenes relevantes de gas y líquidos.

Este hallazgo se suma al desarrollo del campo Baleine, considerado uno de los activos más importantes del país africano, con proyecciones de fuerte crecimiento productivo en los próximos años.