El impulso de Vaca Muerta: Rosa Negra superó el centenar de exportaciones petroleras

La terminal Rosa Negra de Otamerica en Puerto Rosales superó el centenar de operaciones y ya registra 107 buques atendidos desde su puesta en marcha, consolidándose como el principal nodo de exportación del crudo proveniente de Vaca Muerta .

El buque número 100 en operar en esta infraestructura fue el Aqua Legacy , un petrolero de 250 metros de eslora que cargó petróleo argentino con destino a Estados Unidos . El cargamento tuvo como destino el complejo de refinerías del área de San Francisco, específicamente la zona de Richmond, California, uno de los centros de refinación más relevantes de la costa oeste norteamericana.

La terminal que redefinió la escala de Puerto Rosales

Estas operaciones forman parte de la nueva etapa que atraviesa Puerto Rosales, impulsada por la terminal Rosa Negra, inaugurada por Otamerica en junio de 2025 con una inversión cercana a los 600 millones de dólares.

El proyecto incluyó la construcción de un muelle offshore ubicado a unos 2.000 metros de la costa, diseñado para operar buques petroleros de gran porte, junto con nuevas instalaciones de almacenamiento, bombeo y servicios logísticos. La infraestructura está habilitada para recibir buques tipo Panamax, Aframax y Suezmax de hasta 160.000 toneladas, con sistemas modernos de carga y calado adecuado.

La expansión también contempló la incorporación de seis tanques de almacenamiento de 50.000 metros cúbicos cada uno, llevando la capacidad total de la terminal a 780.000 m3, complementada con una nueva estación de bombeo y una subestación eléctrica.

Un hub logístico al servicio de Vaca Muerta

El desarrollo de la terminal está directamente ligado al crecimiento de la producción petrolera de Vaca Muerta y al incremento de los volúmenes transportados hasta la costa bonaerense a través del sistema de oleoductos de Oldelval.

Con esta infraestructura, Puerto Rosales dejó de operar principalmente con buques de menor porte para convertirse en un hub de exportación de crudo con capacidad para despachar entre 20 y 25 petroleros por mes hacia distintos mercados internacionales. Las cargas que parten desde el sur de la provincia de Buenos Aires tienen como destino refinerías de Estados Unidos, Europa, África y Asia, en un esquema orientado a aprovechar el crecimiento del shale oil argentino y ampliar su presencia en el comercio energético global.

La tercera posición del muelle, en construcción

La expansión de la terminal continúa. El plan de desarrollo contempla tres posiciones de amarre en el muelle offshore, de las cuales dos ya se encuentran operativas, mientras que la tercera está actualmente en construcción.

Una vez finalizada, esta nueva posición permitirá aumentar la capacidad de operaciones simultáneas y mejorar la eficiencia del sistema de carga, acompañando el crecimiento sostenido de los envíos de petróleo desde la Cuenca Neuquina.

El proyecto integral apunta a consolidar a Puerto Rosales como uno de los principales puertos petroleros de la Argentina, integrando producción, almacenamiento y exportación en un corredor logístico que conecta directamente a Vaca Muerta con los mercados internacionales.