Equinor descubrió petróleo en el área de Snorre y avanza con un plan para desarrollarlo en tiempo récord

La petrolera noruega Equinor y sus socios detectaron un nuevo reservorio de petróleo en el Mar del Norte.

La compañía energética noruega Equinor y sus socios confirmaron un nuevo descubrimiento de petróleo en el área de Snorre , en el Mar del Norte. Se trata de un hallazgo que, según adelantó la empresa, podría desarrollarse con rapidez gracias a la infraestructura ya instalada en la zona.

El descubrimiento se concretó a partir de la perforación del pozo exploratorio 34/4-19 S en el prospecto Omega South Alpha. Según las primeras estimaciones, el volumen recuperable del yacimiento se ubicaría entre 25 y 89 millones de barriles equivalentes de crudo .

El pozo fue perforado por la plataforma Deepsea Atlantic y confirmó la presencia de hidrocarburos en un reservorio ubicado a 1,6 kilómetros al este del campo Snorre Field, uno de los desarrollos offshore históricos de Noruega.

“La exploración de bloques cercanos es importante para prolongar la vida útil de los campos ya en operación. Dado que la mayor parte de la infraestructura ya está amortizada, se trata de barriles competitivos”, sostuvo Erik Gustav Kirkemo, vicepresidente sénior del Área Sur de Exploración y Producción de Noruega.

El descubrimiento se realizó dentro de la licencia PL 057, en aguas con una profundidad de 381 metros. El consorcio está integrado por Equinor Energy AS (31% y operador), Petoro AS (30%), Harbour Energy Norge AS (24,5%), INPEX Idemitsu Norge AS (9,6%) y Vår Energi ASA (4,9%).

El plan de Equinor

El plan de desarrollo preliminar contempla conectar el nuevo reservorio a las instalaciones submarinas ya instaladas en el área y canalizar la producción a través de la plataforma Snorre A.

Según explicó la compañía, la cercanía con infraestructura existente permitiría reducir los costos del proyecto y acelerar su desarrollo. El yacimiento se encuentra a unos cinco kilómetros de las instalaciones submarinas actuales del campo.

“La novedad es que ahora estamos planificando el desarrollo del yacimiento antes del descubrimiento. Esto permite poner en producción nuevos hallazgos en tan solo dos o tres años”, explicó Trond Bokn, vicepresidente sénior de Desarrollo de Proyectos de Equinor.

El ejecutivo agregó que el pozo exploratorio fue perforado a través de una estructura previamente instalada en el fondo marino y que la alianza evalúa reutilizar esa base y parte del pozo durante el desarrollo del yacimiento, una decisión que apunta a acortar los tiempos de puesta en marcha.

Un campo con más de tres décadas de producción

El campo Snorre produce hidrocarburos desde 1992 y continúa incorporando nuevos recursos a partir de desarrollos satélite y proyectos de ampliación.

El más reciente fue la expansión puesta en marcha en 2020, que sumó cerca de 200 millones de barriles adicionales y permitió extender la vida útil del campo más allá de 2040.

En ese contexto, el nuevo descubrimiento podría integrarse al sistema productivo existente, una estrategia que la industria noruega viene impulsando para sostener la producción en campos maduros del Mar del Norte.

La estrategia de Noruega para sostener la producción offshore

Noruega se consolidó en los últimos años como uno de los principales proveedores energéticos de Europa. De acuerdo con datos de la empresa, el país aporta cerca del 20% del crudo consumido en el continente y alrededor del 30% del gas.

Sin embargo, la producción de varios yacimientos históricos comenzó a mostrar un declino natural, por lo que las compañías comenzaron a intensificar la exploración en áreas cercanas a campos en operación.

Según indicó Kirkemo, el objetivo de Equinor es mantener hacia 2035 niveles de producción similares a los de 2020, cercanos a los 1,2 millones de barriles diarios de petróleo y gas provenientes de la plataforma continental noruega. "Alrededor del 70% de esta cantidad provendrá de nuevos pozos y desarrollos, y planeamos perforar 250 pozos de exploración, la mayoría cerca de yacimientos existentes”, afirmó.

“Esto está en plena consonancia con la estrategia de Equinor de optimizar la cartera de petróleo y gas, garantizar la creación de alto valor y contribuir a una transición energética responsable. Al utilizar la infraestructura existente, se reducen tanto los costos como el impacto ambiental, a la vez que se aprovechan eficientemente los recursos de la plataforma noruega”, señaló por su parte Bokn.