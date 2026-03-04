Horacio Marín: "Vista Energy es un aliado de confianza para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta"

YPF y Vista Energy representan una de las sinergias más productivas de Vaca Muerta . Las compañías tienen una alianza en La Amarga Chica , el segundo bloque más productivo del shale oil, y se preparan para avanzar en un panel similar en Bandurria Sur.

Equinor puso en venta sus activos onshore y las operadoras pusieron primera para quedarse con uno de los tanques del crudo no convencional. Asimismo, el área completa el podio de los bloques más productivos de Vaca Muert a.

“Vista Energy representa mucho más que un socio estratégico. Es un aliado de confianza con una determinación compartida para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, subrayó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en conversación con los inversores.

El pope de la empresa de mayoría estatal también afirmó que las reservas en Vaca Muerta aumentaron un 32% durante 2025. “Ahora representa el 88% de nuestras reservas máximas totales de petróleo, y aumentamos la relación de reemplazo de reserva a 3.2x y la vida de reserva a 9 años”, consideró.

“Además, cuando se ve todo el potencial de nuestra superficie de esquisto a largo plazo, incluida la reciente transacción de fusiones y adquisiciones, YPF tiene un inventario total de pozos en Vaca Muerta de 16.500 en una participación de 100 y 10.300 en propiedad”, agregó.

Horacio Marín Horacio Marín brindó detalles de la producción de YPF. Claudio Espinoza

Perspectivas para este año

En cuanto a lo que se prevé que hará YPF durante este año, Marín subrayó que la compañía está apuntando a una producción de aproximadamente 215.000 barriles por día, lo que representa más del doble de la producción de 2023.

“Se espera que nuestra tasa de salida del año sea de alrededor de 250.000 barriles de petróleo de esquisto por día. En términos de EBITDA ajustado, estimamos un rango de 5.8 mil millones de dólares y 6.2 mil millones de dólares basado en un Brent promedio de 63 dólares por barril”, destacó.

“Este aumento sustancial, logrado a pesar de la disminución de los precios internacionales, está impulsado por nuestro cambio estratégico en la combinación de producción de nuestra operación ascendente y el programa de eficiencia continua en toda la compañía. Continuamos centrándonos en nuestros activos de petróleo de shale más rentables mientras eliminamos con éxito la gran escala de los campos convencionales. En comparación con 2023, esto refleja un aumento entre el 40% y el 50%, alcanzando un EBITDA ajustado récord desde el comienzo de YPF”, aseveró.

El crecimiento del crudo de YPF

En conversación con inversores, Marín valoró la importancia del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y consideró que el oleoducto permitirá aumentar el ritmo del shale neuquino.

Ante la consulta sobre cuándo se verá un incremento de producción, el directivo sostuvo que, a mitad de año, YPF estará en condiciones de entregar entre 200.000 y 210.000 barriles por día. “No es un gran aumento en absoluto. ¿Por qué eso? Por la evacuación. Es por eso que YPF fue uno de los impulsores de VMOS, porque necesitamos más evacuación para entregar más producción”, aseguró.

En este sentido, adelantó que la planta de tratamiento de petróleo del bloque La Angostura Sur estará terminada a mediados de año. “Después de eso, se verá un gran incremento con el VMOS a final de año donde llegaremos a los 250.000 barriles por día. Y el año que viene, veremos un crecimiento más fuerte”, afirmó.