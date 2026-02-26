VMOS en Vaca Muerta: alto aumento en búsqueda de empleo y sueldos de hasta $7 millones en marzo

VMOS en Vaca Muerta: alto aumento en búsqueda de empleo y sueldos de hasta $7 millones en marzoLos ingenieros industriales llevan la delantera; se estima que en marzo la demanda de empleo aumentará ; se espera un pico de búsquedas para VMOS entre marzo y julio; y se busca cubrir posiciones con sueldos de hasta 7 millones bajo diagrama. Estas son apenas algunas de las definiciones que compartió Silvana Cimerilli, consultora senior de Randstad, en diálogo con +e .

“Mucha de la demanda actual está vinculada al proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) en la zona de Sierra Grande y alrededores. Tienen proyectado un pico de contratación entre marzo y julio ”, aseguró.

A continuación, la entrevista completa:

Mucho se habla de la alta demanda de ingenieros, ¿cuáles son las especialidades más buscadas?

Hoy vemos una fuerte demanda de ingenieros industriales. En líneas generales, son perfiles que perciben mayores ventajas competitivas porque notamos que poseen un mejor dominio en la lectura y análisis de datos, un requisito que hoy atraviesa a casi todas las solicitudes. Cualquier candidato con capacidad para interpretar datos ya corre con ventaja.

Dicho esto, la demanda es alta para todas las ramas. El ingeniero civil, por ejemplo, es muy buscado para posiciones de jefe de obra; las empresas suelen ser muy estrictas con esa formación para dicho rol. No se trata solo de elegir una especialidad estratégica: hoy se necesita al ingeniero tradicional de campo para garantizar la operación, pero también vemos una demanda creciente en perfiles con conocimientos de gestión ambiental (licenciados en medioambiente) que dominen la evaluación de impacto, mediciones y huella de carbono. Esto no es solo por cumplimiento regulatorio; las empresas que demuestran estándares ambientales claros acceden a mejores condiciones de inversión y créditos a tasas más convenientes.

El perfil del ingeniero industrial solía asociarse a los negocios, pero usted los menciona vinculados a los datos…

Es que es uno de los perfiles que mejor se adapta. Se ajusta muy bien a roles comerciales, que también están muy demandados. Hoy, sin importar la posición, si el candidato tiene habilidades de negociación y trato comercial, se valora muchísimo.

En cuanto a los datos y métricas, los ingenieros industriales vienen con una formación más sólida en ese aspecto y suelen estar más interiorizados, ya que muchos realizan luego especializaciones en analítica.

image Reactivación en puerta: Tras un periodo coyuntural de desvinculaciones en el sector convencional, marzo marca el inicio de una fuerte demanda laboral. Foto: VMOS

Habilidades no negociables: datos, SAP y automatización

¿Cuáles son las habilidades digitales que hoy no son negociables?

Saber leer y usar datos. No significa necesariamente ser programador, pero sí entender la información porque hoy todo se mide, se proyecta y se analiza en función de eso. Es indispensable manejar KPIs, SAP y Power BI, por ejemplo.

Otra habilidad clave, al menos en el sector energético, es entender cómo funcionan los sistemas de automatización y monitoreo. Son herramientas fundamentales para planificar, controlar, generar reportes y, sobre todo, para tomar decisiones proyectadas a futuro.

Brecha digital y migración profesional en la región

¿Han detectado una migración de profesionales de sectores tradicionales (administración o economía) hacia el análisis de datos aplicado a la industria del oil and gas?

Sí, lo notamos, pero la migración es mucho más lenta de lo que el mercado demanda. Siento que en la región la digitalización llega un poco más tarde que en Buenos Aires, Córdoba o Rosario.

Por eso, muchas veces para cubrir una posición técnica en la zona, lamentablemente hay que traer gente de otros puntos del país. Los profesionales locales —aunque esto está empezando a cambiar— todavía arrastran una brecha en formación digital. Quienes más están haciendo esta transición hacia los datos son, efectivamente, los perfiles de Administración y Economía, pero todavía falta mucho para cubrir la demanda existente.

Realidad del mercado: entre el desempleo coyuntural y la reactivación

Todos dicen que faltan ingenieros, pero también hay muchos que no logran insertarse. ¿Hay un techo con la edad o qué está pasando?

Te hablo por lo que vimos en los últimos 12 meses en la Patagonia, con foco en Neuquén y Río Negro. Si hubiéramos tenido esta charla hace un año, te diría que había pleno empleo. Sin embargo, tras la salida de YPF del convencional en Comodoro Rivadavia, hubo un incremento de ingenieros desvinculados. Eso se replicó en otras zonas convencionales.

Por eso, hoy hay ingenieros buscando trabajo, algo que no pasaba antes. Es un momento coyuntural del mercado, pero ya estamos viendo una reactivación fuerte. Enero y febrero fueron meses atípicos con muchísima demanda y creemos que en marzo aumentará. El año pasado, cuando decían "faltan ingenieros", a veces era porque el profesional disponible no tenía las competencias técnicas o digitales que mencionamos, y el empleador debía evaluar si estaba dispuesto a resignar esos requisitos para formarlo internamente.

image Búsqueda de talento: Silvana Cimerilli, de Randstad, destaca que la disponibilidad para trabajar bajo esquemas de 14x7 es un requisito clave para el proyecto VMOS. Foto: VMOS

Proyecto VMOS: el gran motor de empleo en Sierra Grande

Se viene una demanda muy fuerte entonces…

Somos cautos, pero hay indicadores claros. Mucha de la demanda actual está vinculada al proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur) en la zona de Sierra Grande y alrededores. Tienen proyectado un pico de contratación entre marzo y julio.

¿Qué están buscando específicamente?

Estamos hablando con referentes de contratación y la lista de ingenieros y técnicos es larga, pero hay un requisito común y excluyente: la disponibilidad para trabajar bajo diagramas de 14x7 o 14x14.

Aquí es donde se vuelve complejo. El perfil existe, pero no siempre está dispuesto a trasladarse a Sierra Grande y dejar a su familia por ese esquema. A veces, aunque el beneficio económico sea alto, el estilo de vida no resulta atractivo para todos.

¿De qué valores salariales hablamos para esos diagramas?

Para alguien que acepta un 14x7 o 14x14, los valores son muy altos. Estamos hablando de un piso de 7 millones de pesos brutos hacia arriba.

Aun así, hay candidatos que hoy resignan salario por "recuperar su vida": prefieren trabajar de lunes a viernes y cenar en sus casas, aunque eso signifique ganar 3 o 4 millones menos. Es una tendencia que estamos empezando a notar.

Retención de talento y el futuro: energía, tecnología y sostenibilidad

¿Cómo hacen las empresas locales para retener el talento frente a las grandes operadoras?

Nuestros clientes suelen ser empresas de servicios que compiten directamente con las operadoras. Es difícil competir solo por salario. Hay que reforzar otras cuestiones: conocer las bandas de la competencia, ofrecer bonos por performance o anuales y, fundamentalmente, flexibilizar el esquema de trabajo cuando sea posible. El candidato valora mucho la estabilidad y el tener un plan de carrera claro; eso suele hacer la diferencia.

Para quienes están dando sus primeros pasos, ¿qué disciplinas serán determinantes?

Nadie lee el futuro, pero el camino está en la tríada: Energía, Tecnología y Sostenibilidad. A esto le sumaría la Logística, que está tomando una fuerza impresionante en la región.

Más allá de la especialidad, mi consejo es no pensarlo solo como una "moda"; debe haber vocación. Pero lo más importante hoy en el mercado laboral es el desarrollo de las habilidades blandas. La capacidad de adaptación al cambio es la habilidad más valorada. Tener esa curiosidad de no terminar nunca de aprender también es vital. Muchas veces, un candidato con menos experiencia gana una posición simplemente porque demostró más ganas y mejor actitud.