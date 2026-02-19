VMOS: Así avanza un paso de alta complejidad, el cruce subterráneo del río Negro

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) avanza con paso firme hacia su puesta en marcha prevista para fines de 2026. Este lunes comenzó el cruce del río Negro mediante Perforación Horizontal Dirigida (PHD/HDD) , una de las etapas de mayor complejidad técnica en la construcción del oleoducto que conectará la producción de la Cuenca Neuquina con la terminal de exportación en Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías.

La maniobra se desarrolla en cercanías a Chelforó , en el tramo que une Allen con la costa rionegrina. La perforación inicia en la margen norte (progresiva PK 120) y concluye en la margen sur (PK 121 aproximadamente). Los puntos de entrada y salida se ubican a 180 metros y 228 metros de las márgenes del río, respectivamente, lo que garantiza mínima interferencia con el cauce superficial.

Un cruce de alta complejidad técnica

La técnica HDD permite instalar la cañería bajo el lecho del río sin alterar su curso ni generar impacto significativo en el ecosistema. El tramo subterráneo alcanza una longitud estimada de 660 metros y aloja una tubería de 30 pulgadas (76,2 cm) de diámetro con un espesor de pared de 11,3 mm. Esta cañería incorpora revestimiento externo de mantas termocontraíbles reforzadas, especialmente diseñadas para cruces de esta magnitud y condiciones hidrogeológicas.

Antes de la inserción, la tubería se somete a una prueba hidráulica de integridad. Una vez instalada en el túnel perforado, se repite la prueba antes de conectar el segmento al resto del sistema, asegurando cero tolerancia a fugas o defectos.

El procedimiento sigue una secuencia estricta: preparación de terrenos, construcción de locaciones de acometida y recepción, perforación piloto, rectificación y ensanche del túnel, armado de la columna de caños e inserción por tracción. La trayectoria se monitorea en tiempo real mediante guiado electromagnético, con instrumentos que reportan inclinación, rumbo y orientación de la herramienta de perforación en cada metro avanzado.

La operación emplea fluidos de perforación base agua dulce, combinados con bentonita y polímeros biodegradables. Se realizan análisis periódicos del fluido inyectado y de los lodos de retorno para mantener las propiedades reológicas adecuadas según las características del suelo atravesado.

image La obra avanza también en la etapa de integración y terminación: pruebas por tramos, cruces especiales, instalaciones de operación y la consolidación de la terminal de almacenamiento y despacho. Foto: gobierno de Río Negro.

"El cruce del río es un hito"

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, a través del área de Hidrocarburos, implementa seguimiento diario en campo. Los inspectores verifican cada etapa, la integridad del revestimiento y el cumplimiento de protocolos de seguridad operativa.

La secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, subrayó la trascendencia del hito: “El cruce del río es uno de los hitos más importantes de esta etapa del VMOS. Marca el avance de una obra estratégica que posiciona a Río Negro en la infraestructura energética del país”.

Agregó: “Estamos siguiendo el procedimiento de cerca, con controles diarios del área de Hidrocarburos, para garantizar que cada paso se ejecute con los estándares técnicos y de seguridad que exige una intervención de esta magnitud”.

VMOS, la salida atlántica de Vaca Muerta

El oleoducto VMOS, con una longitud total de 437 kilómetros y diámetro de 30 pulgadas, se divide en dos tramos principales: Allen-Chelforó (aproximadamente 110 km) y Chelforó-Punta Colorada (327 km). La inversión inicial supera los US$ 3.000 millones, con financiamiento sindicado de US$ 2.000 millones ya concretado.

En su fase inicial, el sistema evacuará 180.000 barriles diarios, con escalamiento a 550.000 barriles por día hacia 2027 y potencial expansión a 700.000 barriles diarios en etapas posteriores, según la evolución de la producción no convencional. La terminal de Punta Colorada incluirá tanques de almacenamiento de gran capacidad y monoboyas para carga de buques de exportación, consolidando una nueva puerta al mercado global.

Este cruce bajo el río Negro representa uno de los 22 cruces especiales del proyecto y el más desafiante por su longitud y profundidad (aproximadamente 30 metros bajo el lecho). La ejecución por Techint y Sacde avanza con picos de productividad que ya superaron los 390 km de tendido en etapas previas.

Con esta maniobra, Río Negro afianza su rol protagónico en la cadena de valor de Vaca Muerta, impulsando no solo la producción sino también las exportaciones directas desde la Patagonia y generando un impacto económico proyectado en miles de millones de dólares anuales para el país.

Fuente: gobierno de Río Negro