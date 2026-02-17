De Vaca Muerta al mundo: Río Negro blinda el puerto del GNL y consolida la salida atlántica del gas

Río Negro se prepara para el GNL: descargan el cargamento del buque Billion Star. (Foto: Gobierno de Río Negro)

La definición del puerto de salida para la producción de Vaca Muerta empieza a tomar forma en la costa de Río Negro. El proyecto Argentina GNL , impulsado por YPF junto a sus socios, avanza en la definición de su esquema técnico y contractual con un objetivo central: montar la infraestructura necesaria para exportar gas a gran escala. La iniciativa contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes de licuefacción y prevé alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) en la segunda mitad de 2026.

Según información oficial, el acuerdo firmado entre la provincia, la petrolera y Argentina LNG fija las condiciones regulatorias, fiscales y operativas para viabilizar el desarrollo. El gobierno provincial elevó el entendimiento a la Legislatura y busca asegurar que la localización del puerto exportador en el Golfo San Matías se traduzca en ingresos, empleo y obras asociadas.

"Argentina tiene una de las reservas más importantes de gas a nivel mundial. Hoy, los países que producen GNL no son más de 10. La definición de quiénes ocuparán un lugar en el mercado global se está resolviendo de acá a 2030-2032. Si Argentina demoraba cuatro o cinco años más, por razones políticas o económicas, hubiésemos quedado fuera de ese escenario mundial. Por lo tanto, la ventana y la oportunidad de la definición de la inversión era ahora", expresó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Además de Argentina LNG, en la costa rionegrina se encadenan otros proyectos que refuerzan el perfil exportador vinculado a Vaca Muerta. Entre ellos sobresale el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará Añelo con Punta Colorada para despachar crudo al exterior, la ampliación de capacidad prevista en Duplicar Norte y nuevas iniciativas de licuefacción en la zona de Fuerte Argentino, como el proyecto de GNL del consorcio Southern Energy (SESA).

Un gasoducto dedicado y exportación todo el año

El corazón del esquema será un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y alrededor de 526 kilómetros, que conectará la cuenca neuquina con la costa atlántica. De concretarse, sería el de mayor diámetro del país. En paralelo se tenderá un poliducto de igual extensión y se instalará una planta de fraccionamiento en tierra.

La etapa de licuefacción se realizaría en dos buques emplazados a unos 7 kilómetros de la costa, que permitirían procesar el gas durante todo el año y cargarlo directamente para su exportación.

Qué gana la provincia

Según lo establecido en el acta acuerdo, una vez tomada la FID se prevé un aporte comunitario inicial de USD 25 millones y la puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste.

Una vez activa la operación comercial, la provincia percibiría USD 24 millones anuales durante la vida útil del proyecto, además de cánones y tasas estimados en torno a USD 10 millones por año.

El entendimiento también incorpora cláusulas de prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina y el desarrollo de proveedores locales, en línea con la legislación provincial vigente. A su vez, se prevé un programa de formación técnico-profesional articulado con instituciones educativas y la Fundación YPF para abastecer la demanda de personal calificado que requerirá la cadena de valor del GNL.

Carrera contrarreloj en un mercado competitivo

El trasfondo del proyecto es el crecimiento proyectado del mercado global de gas natural licuado. En ese escenario, Argentina compite con otros países por contratos de suministro de largo plazo que respalden la inversión.

“El mercado energético global se define hacia 2030 y no espera. Si Argentina demoraba, quedaba afuera”, afirmó Weretilneck en sus redes sociales. Y agregó: “Tomamos la decisión a tiempo para asegurar trabajo, exportaciones y futuro por décadas”.

En una presentación realizada la semana pasada en Viedma, el mandatario sostuvo que el proyecto “permitirá que la Patagonia y Argentina sean una potencia mundial energética” y remarcó la necesidad de estabilidad política y seguridad jurídica para atraer capitales en una industria de plazos extensos y alta intensidad de inversión.

“Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino significa para nuestro país un nuevo orden económico", añadió.

El desafío de fondo será coordinar tiempos regulatorios, financiamiento y contratos de compra de GNL que permitan cerrar la estructura económica a tiempo. Desde el Gobierno rionegrino señalaron que la provincia "reúne condiciones estratégicas para liderar esta etapa: salida al mar, capacidad logística, estabilidad política y un marco normativo que brinda seguridad jurídica".

“Nuestro desafío es transformar el gas en desarrollo. Tenemos el recurso, tenemos el territorio y tenemos la decisión política de convertir esta oportunidad en crecimiento real para la provincia”, señaló Weretilneck.

Por su parte, el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía provincial, Mario Figueroa, dijo: "Estos proyectos son para las próximas décadas. Estamos preparando a Río Negro para el futuro y para que los rionegrinos sean protagonistas del nuevo escenario energético".

“Debemos seguir fortaleciendo la formación de recursos humanos y consolidar una masa crítica empresaria rionegrina que participe activamente de este crecimiento”, completó el funcionario.