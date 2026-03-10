Sueldos de $6 millones y 1% de informalidad: Por qué la minería no logra cubrir sus vacantes VIP

El RIGI impulsa la construcción de nuevos proyectos de cobre, generando miles de puestos de trabajo directos.

El sector de la minería minero argentino en 2026 muestra una transformación radical impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El gobierno nacional estima que la inversión directa en el sector escalará a US$ 7.510 millones durante este año, lo que representa un incremento del 441% respecto a 2025. Este flujo de capital dinamiza principalmente la expansión de proyectos de cobre y litio.

Como resultado de esta inyección de fondos, las exportaciones del sector alcanzarán los US$ 6.000 millones en 2026. Según la consultora Invecq , Argentina posee una cartera de 310 proyectos , aunque solo 26 operan actualmente en fase de producción. Esta brecha entre recursos y producción posiciona al país frente a una oportunidad estratégica para triplicar sus ingresos hacia el año 2035.

Entre el sueldo "VIP" y el cuello de botella

La minería no solo genera divisas, sino que consolida empleos de alta calidad. Un trabajador minero gana hoy, en promedio, 3,7 veces más que el sueldo medio del sector privado registrado. La tasa de informalidad resulta marginal, con apenas un 1,3%, frente al 42% del promedio nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Minería de la Nación, el empleo femenino también escala y representa el 11,3% del total, con un crecimiento interanual del 20,2%. San Juan y Santa Cruz lideran el ranking de empleo y exportaciones, concentrando el 70% del total nacional.

A pesar del auge, el sector enfrenta una escasez crítica de mano de obra calificada. Erica Ibarra, Gerente de la División Minería de Adecco Argentina, advierte: “Encontrar talento calificado en zonas remotas, con escasa infraestructura y perfiles muy específicos, es uno de los grandes retos del sector”.

image La minería subterránea demanda especialistas en mantenimiento eléctrico y planificación de corto plazo.

Vacantes activas y oportunidades de carrera

Los perfiles más demandados incluyen técnicos electromecánicos, ingenieros químicos y operadores de maquinaria pesada. Una búsqueda rápida por portales de empleo, Linkedin y Empleos Google deja ver que empresas líderes mantienen búsquedas abiertas para cubrir posiciones estratégicas en diversos yacimientos del país.

A continuacion, un punado de empleos que funcionan como una foto de la demanda laboral del sector:

Barrick (Veladero, San Juan): Busca un Senior Mine Engineer Short Term Planner . Requiere experiencia en planes mineros mensuales y seguimiento de KPI’s operativos.

Busca un . Requiere experiencia en planes mineros mensuales y seguimiento de KPI’s operativos. Newmont (Cerro Negro, Santa Cruz): Convoca a una Ingeniera Mina III para planificación de corto plazo en minas subterráneas y un Superintendent Electrical Maintenance para liderar programas de mantenimiento preventivo.

Convoca a una para planificación de corto plazo en minas subterráneas y un para liderar programas de mantenimiento preventivo. Tsingshan South America (Jujuy): Mantiene abierta la búsqueda de Operarios Químicos , Operarios de Procesos y Operadores de Caldera para su planta en Perico.

Mantiene abierta la búsqueda de , Operarios de Procesos y Operadores de Caldera para su planta en Perico. Minera Cordillera (Catamarca): Requiere un Licenciado/a en Higiene y Seguridad con residencia en la provincia y un Ingeniero/a en Piping con experiencia en AutoCAD Plant 3D.

Requiere un con residencia en la provincia y un con experiencia en AutoCAD Plant 3D. Liebherr (San Juan): Busca un Gerente de Operación y Servicio con al menos 10 años de experiencia en gestión de soporte al cliente y equipos móviles de minería.

Busca un con al menos 10 años de experiencia en gestión de soporte al cliente y equipos móviles de minería. Proyecto Vicuña (San Juan): Incorpora un Analista de Permisos para la gestión ambiental y regulatoria, con título en Ingeniería o Geología.

La minería argentina en 2026 ya no representa solo un potencial geológico; constituye el motor de empleo más dinámico del país. La formación técnica y la disponibilidad para trabajar en campamento aparecen como las llaves maestras para ingresar a esta industria de élite.