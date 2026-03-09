Río Negro en Nueva York: el plan de 36.000 millones de Weretilneck para Vaca Muerta

Empresarios e inversores internacionales participan de rondas de negocios en la Argentina Week 2026, con foco en oportunidades patagónicas.

El gobernador Alberto Weretilneck encabeza esta semana la delegación rionegrina en la Argentina Week 2026 , uno de los eventos de promoción económica más relevantes del año. Del 9 al 12 de marzo en Nueva York, la provincia expone ante empresarios, fondos de inversión y ejecutivos internacionales sus oportunidades estratégicas en energía (centrada en Vaca Muerta), minería, infraestructura, logística y economías regionales.

Invitado por el presidente Javier Milei, Weretilneck comparte agenda con otros nueve mandatarios provinciales: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza). El encuentro reúne a más de 300 líderes empresariales globales, CEOs de primer nivel y organismos internacionales en la capital financiera mundial.

image Gobernador Alberto Weretilneck presentará el potencial energético y logístico de Río Negro ante inversores globales. Crédito: Gobierno de Río Negro.

Río Negro en el mapa energético nacional

“Río Negro tiene recursos, infraestructura estratégica y un rumbo claro para transformar sus potencialidades en desarrollo. Nuestro objetivo es acompañar al sector privado y generar las condiciones para que las inversiones se traduzcan en más producción y más empleo para los rionegrinos”, afirmó el gobernador antes de partir hacia Estados Unidos.

La provincia posiciona su cercanía a Vaca Muerta como ventaja competitiva clave. Proyectos emblemáticos como el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), iniciativas de GNL (Gas Natural Licuado) y el desarrollo de SESA impulsan inversiones que superan los USD 36.000 millones.

Estos planes convierten a Río Negro en un nodo exportador energético estratégico, con terminales de exportación de gas en sus costas y capacidad para llevar el hidrocarburo no convencional al mercado global.

Por otro lado, el sector minero gana protagonismo con yacimientos de minerales críticos y arenas para fracking que reactivan la cadena productiva. La provincia también destaca en generación hidroeléctrica y eólica, complementando el mix energético.

La participación en la Argentina Week forma parte de una estrategia integral para posicionar a Río Negro como destino confiable ante inversores extranjeros.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (2) El VMOS posiciona a la provincia como hub exportador clave de Vaca Muerta.

Un evento clave para la atracción de capitales

La Argentina Week 2026 concentra paneles temáticos sobre minería estratégica, minerales críticos y energía. Gobernadores patagónicos, incluido Weretilneck, disertan en mesas redondas junto a ejecutivos de YPF y otros actores globales.

El evento, respaldado por entidades como el Council of the Americas y grandes bancos internacionales, fortalece vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos.