Pampa Energía pidió el RIGI para invertir USD 4.500 millones en Rincón de Aranda

Pampa Energía es uno de los actores más pujantes de Vaca Muerta.

El Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció a través de sus redes sociales que Pampa Energía solicitó formalmente el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de la fase de upstream (exploración y producción) en Rincón de Aranda, su bloque estrella de shale oil en Vaca Muerta.

Este movimiento se produce apenas semanas después de la sanción del DNU N° 105/26, que habilitó la inclusión de proyectos hidrocarburíferos greenfield al régimen. Para Pampa Energía, la inclusión en el RIGI es la llave para acelerar la mayor asignación de capital en un único activo en la historia de la compañía, un plan de desarrollo que supera los US$ 4.500 millones, incluido el usptream y la infraestructura para tratar y evacuar la producción .

Rincón de Aranda fue el motor detrás del crecimiento exponencial de Pampa Energía en el segmento petrolero. Durante 2025, el yacimiento demostró un desempeño extraordinario, al saltar de una producción inicial de menos de 1.000 barriles diarios (bpd) a cerrar el año con una meta de 20.000 bpd.

En la reciente presentación de resultados ante inversores, Gustavo Mariani, CEO de Pampa, había anticipado el interés de la empresa en esta herramienta legal, aclarando la distinción entre las gestiones actuales y las previas: "Presentamos el RIGI para infraestructura (midstream) en el tercer o cuarto trimestre del año pasado y aún no hemos recibido la aprobación de Nación. Pero recientemente, se aprobó un nuevo decreto que agrega el upstream de petróleo al RIGI. Así que estamos empezando a solicitar un RIGI general para el desarrollo completo de Rincón de Aranda".

Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiendo Rincón de Aranda.

Ayer, la solicitud formal confirmada por Caputo concretó esa intención. Horacio Turri, Director Ejecutivo de Exploración y Producción (E&P), detalló ante los inversores el impacto operativo de esta decisión, al explicar que el RIGI "ayudará significativamente a desarrollar la zona norte del bloque y mejorará la economía general del proyecto". La idea es acelerar la curva de producción, adelantar el plateau y extender su duración en el tiempo.

Métricas récord y objetivos de perforación para 2026

El plan de Pampa Energía para 2026 contempla un ambicioso nivel de actividad para alcanzar la meseta de producción esperada. Con un lifting cost competitivo en Vaca Muerta de aproximadamente US$ 10 por barril, la compañía destinará US$ 770 millones exclusivamente a Rincón de Aranda durante este año.

Las proyecciones de producción son:

Actualidad (Primer Trimestre 2026): ~19.000 bpd.

Marzo/Abril 2026: Objetivo de 25.000 bpd.

Mediados de 2026: Proyección de 28.000 bpd, apoyada por la instalación de una nueva planta de procesamiento temporal el próximo mes.

Plateau Final (2027): Meta de 45.000 bpd.

Para sustentar este crecimiento, Pampa Energía mantendrá una intensa actividad en el campo. A la fecha, cuenta con 10 pads (locaciones) activos. Para el cierre de 2026, la empresa proyecta perforar 20 nuevos pozos y completar 35 en Rincón de Aranda.

Sólida posición financiera para sustentar el CapEx

El masivo plan de inversión en E&P para 2026, estimado en US$ 1.100 millones a nivel consolidado, no requerirá que la compañía emita nueva deuda en los mercados internacionales.

Adolfo Zuberbuhler, director de Pampa Energía, confirmó ante los inversores que el escenario base es la utilización de recursos propios. La compañía cuenta con una sólida posición de caja actual de US$ 1.100 millones. Al utilizar parte de este efectivo para financiar las inversiones del año, se prevé un flujo de caja libre negativo de US$ 500 millones, lo que dejará una caja remanente de US$ 700 millones para el resto de las operaciones y el mantenimiento del parque de generación de energía.

Con un EBITDA que ya superó los US$ 1.000 millones (creciendo un 8% interanual), Rincón de Aranda se consolida como el principal impulsor de valor de Pampa Energía en Vaca Muerta, con un futuro ahora blindado por el régimen de incentivos.