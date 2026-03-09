Shell se suma al Instituto Vaca Muerta

La industria energética continúa ampliando su esquema de cooperación para sostener el crecimiento del desarrollo no convencional en la cuenca neuquina. En ese marco, Shell Argentina formalizó su incorporación como socia al Instituto Vaca Muerta (IVM) , una iniciativa impulsada por compañías del sector para formar trabajadores destinados a la actividad de upstream.

La adhesión fue rubricada este lunes, durante un encuentro del que participaron el presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay, Germán Burmeister ; el presidente y CEO de YPF , Horacio Marín ; y el presidente del IVM, Lisandro Deleonardis .

“La incorporación de Shell al Instituto Vaca Muerta demuestra el compromiso que tenemos toda la industria de trabajar colaborativamente para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y para elevar los estándares técnicos y de seguridad”, afirmó Marín.

Formación para la expansión del upstream

El Instituto Vaca Muerta fue creado con el objetivo de brindar capacitación técnica gratuita orientada a las necesidades operativas del desarrollo no convencional. La iniciativa busca preparar trabajadores para la expansión del upstream y para los proyectos energéticos que apuntan a consolidar a Argentina como exportador de energía.

La inauguración oficial del instituto está prevista para el 16 de marzo, en la sede ubicada en el Polo Tecnológico de Neuquén.

Desde Shell destacaron que la formación de capital humano es un factor clave para sostener el crecimiento de la actividad. “La educación y la formación de talentos son pilares fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta que impulsamos desde Shell. Nos enorgullece formar parte de este Instituto que nació y crecerá a partir de la colaboración estratégica entre todos los que formamos parte de la industria”, sostuvo Burmeister.

Operadoras y empresas de servicios ya integran el IVM

El IVM reúne a operadoras y compañías de servicios que participan en el desarrollo de Vaca Muerta. Entre las operadoras que ya forman parte de la iniciativa se encuentran TotalEnergies, Vista Energy, Chevron y Pluspetrol, además de YPF.

A ellas se suman empresas de servicios vinculadas a la actividad petrolera, entre ellas Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB, Huinoil PECOM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, NOV, y SIAM.

Certificación y entrenamiento en campo

Los estudiantes que completen las capacitaciones recibirán certificaciones que acreditarán competencias técnicas y horas de práctica reconocidas por la industria, con aval del Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Las clases se dictarán en instalaciones equipadas con simuladores, laboratorios y talleres con tecnología aplicada a la actividad hidrocarburífera dentro del Polo Tecnológico de Neuquén.

Además, el instituto contará con una segunda sede ubicada sobre el Río Neuquén, donde se instaló un “pozo escuela”. Allí los estudiantes podrán realizar prácticas operativas y entrenarse en maniobras críticas para desempeñarse como operadores en el upstream.