Se suman siete empresas de servicios de Oil &Gas al Instituto Vaca Muerta

Con la incorporación de PECOM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, NOV, y SIAM, son 19 las empresas de servicio que se suman al Instituto Vaca Muerta.

El Instituto Vaca Muerta i ncorporó como socias a las empresas PECOM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, NOV, y SIAM , alcanzando así un total de 19 compañías de servicios que se suman a esta iniciativa educativa.

La incorporación de las nuevas socias refuerza el rol estratégico de la nueva institución educativa que se inaugura el próximo 16 de marzo para el desarrollo del talento técnico que requiere Vaca Muerta , con el propósito de transformar a la Argentina como una potencia exportadora de energía a los mercados internacionales.

“El Instituto Vaca Muerta es una pieza estratégica para el futuro energético del país. Necesitamos formar a los nuevos profesionales que la industria va a demandar, porque solo así vamos a garantizar una actividad más segura y eficiente. La seguridad no es negociable: la prioridad es que cada operario vuelva a su casa de la misma manera que llego al trabajo. Yo lo digo siempre: no hay barril de petróleo que justifique una curita, afirmo el presidente y CEO de YPF Horacio Marín

El Instituto ofrece una formación técnica en la región, basada en la práctica, la seguridad y la excelencia operativa como pilares fundamentales. En la primera apertura de inscripciones, el instituto tuvo un record de 13.000 inscriptos. Se proyecta capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año, en perfiles clave para la operación de la industria, abarcando áreas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

Actualmente, las empresas de servicios que ya son socias son Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB y Huinoil. A su vez, las operadoras que lo integran son: YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron y Pluspetrol.

Esta amplia representación de la industria energética como parte del IVM fortalece la articulación entre industria y educación para garantizar una formación adecuada con las necesidades de la operación no convencional.

petroleros operarios trabajadores equipo 1

Responder a una demanda de Vaca Muerta

El IVM tiene como socios a las principales empresas operadoras y de servicios de la industria energética y se propone ser un referente de formación del talento que demandará el Upstream en los próximos años.

Las clases comenzarán el 9 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, donde la formación se realizará con simuladores y laboratorios con equipamiento didáctico.

Los egresados recibirán certificados por los cursos realizados acreditando competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria y avalados por el Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén.

Esta nueva institución educativa, ofrece una formación única basada en la práctica, teniendo como premisas fundamentales la seguridad y la excelencia operativa. Cuenta con una oferta de cursos gratuitos de operador en perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, producción y de seguridad operativa en yacimiento.

La oferta académica para el ciclo 2026 incluye las formaciones de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico, además del curso de seguridad operativa en yacimiento. Cada capacitación tiene una duración de cuatro meses y combina clases presenciales con prácticas intensivas.

Las cursadas se dictarán en dos turnos, de 14 a 18 y de 18 a 22, y los inicios están previstos para el 9 de marzo, el 6 de abril y el 11 de mayo, según el curso elegido. Al finalizar, los estudiantes recibirán certificados que acreditan competencias técnicas y horas prácticas reconocidas por la industria, avalados por el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

petroleros operarios trabajadores equipo

Una iniciativa marcada por la tecnología

Las clases se desarrollarán en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén, un edificio de 2.625 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, donde funcionan los módulos académicos y los espacios de práctica. Allí, los alumnos trabajarán en 4 salas con simuladores de perforación, workover, fractura y wireline, además de contar con recorridos virtuales en 3D por distintas locaciones del Upstream.

El esquema se completa con laboratorios de química aplicada a la perforación y al workover, automatización y control de procesos, y talleres de mantenimiento mecánico y eléctrico equipados con tableros didácticos para prácticas en electromecánica. A esto se suma el pozo escuela ubicado en Río Neuquén, que permite entrenar en instalaciones reales sin los riesgos propios de un yacimiento en producción. También, el espacio cuenta con 8 aulas teóricas y un auditorio con capacidad para 100 personas.