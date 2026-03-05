GeoPark suma al Grupo Gilinski como mayor accionista tras una inversión de U$S 107 millones

GeoPark Limited anunció este jueves una transacción de inversión privada estratégica en capital público (PIPE) con Colden Investments S.A., una afiliada de Jaime Gilinski, quien lidera uno de los grupos de inversión global más diversificados de América Latina (Grupo Gilinski). La inversión fue liderada por Jaime y Gabriel Gilinski.

En virtud del acuerdo, Colden invirtió aproximadamente 107 millones de dólares para adquirir 12.876.053 nuevas acciones ordinarias de GeoPark a un precio de 8,31 de dólares por acción . Con el cierre de la transacción, Colden pasa a tener aproximadamente el 20% de las acciones ordinarias en circulación2 de GeoPark y se convierte en el mayor accionista de la compañía.

Visión Compartida

La inversión de Colden refleja alineación y respaldo de la ambición estratégica de GeoPark: convertirse en la plataforma independiente líder de petróleo y gas en América Latina, a través de un crecimiento orgánico e inorgánico disciplinado que potencie la plataforma y la reputación construidas por GeoPark durante más de 23 años de operación.

La inversión refleja también confianza en el potencial de generación de valor del sector energético latinoamericano, incluyendo la consolidación de este sector en Colombia, la expansión en Vaca Muerta y el posible acceso en Venezuela, preservando al mismo tiempo la flexibilidad para aprovechar otras oportunidades emergentes.

Los resultados buscados son retornos superiores para los accionistas, respaldados por escala, resiliencia, excelencia técnica, disciplina de capital y cultura, sustentados en estándares no negociables de seguridad, integridad, cumplimiento, gestión ambiental, comunidades y responsabilidad regulatoria.

Tras las acciones decisivas adoptadas por el Directorio y los líderes de GeoPark durante el último año para aumentar la escala de la Compañía, mejorar su perfil de crecimiento y construir una plataforma más resiliente y diversificada, GeoPark recibió interés de inversionistas que evaluaban posiciones accionarias significativas.

El Grupo Gilinski ha seguido la evolución estratégica de GeoPark a lo largo del tiempo y se aproximó a la Compañía expresando convicción en su ambición de largo plazo y en su potencial de crecimiento regional. El Directorio determinó que el Grupo Gilinski demostró una sólida alineación con la hoja de ruta de crecimiento y los principios de gobernanza de GeoPark en relación con su inversión, lo que lo posiciona como el socio estratégico a largo plazo ideal para la siguiente fase de la Compañía, con capacidades y experiencia que van más allá del capital aportado a través de esta operación (PIPE).

Foto-GeoPark-1.jpg

Racional Estratégico del Grupo Gilinski

El Grupo Gilinski considera a GeoPark como una plataforma regional bien posicionada, con una huella operacional establecida en Colombia y una presencia creciente en Argentina. La trayectoria de ejecución disciplinada, experiencia técnica y asignación de capital de la Compañía, constituyen una base sólida para avanzar la consolidación y el desarrollo orgánico en sus mercados principales.

En Colombia, el Grupo Gilinski identifica oportunidades para fortalecer aún más la posición de GeoPark mediante adquisiciones complementarias, mayor participación en bloques existentes y desarrollo continuo de áreas subexploradas. En Argentina, el avance en el desarrollo de Vaca Muerta representa un componente significativo de las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de la Compañía, respaldado por las capacidades operacionales y la experiencia regional de GeoPark.

El Grupo Gilinski considera que Venezuela podría ameritar una nueva revisión y priorización, dado que la rápida evolución de las condiciones en el país podría posicionarlo como una oportunidad estratégica para GeoPark. La experiencia operacional regional y las capacidades técnicas de la Compañía la posicionan para evaluar dichas oportunidades de manera responsable, en caso de que las condiciones del mercado y los marcos regulatorios continúen evolucionando favorablemente.

Un inversionista estratégico

El Grupo Gilinski es uno de los grupos de inversión global más diversificados de América Latina. Su experiencia incluye

Participaciones activas en servicios financieros, alimentos, medios de comunicación, bienes raíces y empresas de consumo en América Latina y Europa.

Experiencia apoyando procesos de transformación y recapitalización en instituciones reguladas.

Participación en transacciones transfronterizas de mercados de capitales y supervisión de gobernanza de compañías que cotizan en bolsa.

El Grupo ha participado en la transformación del Grupo Nutresa y en la recapitalización y reestructuración de Metro Bank en el Reino Unido, entre otras transacciones. En ambos casos, actuó como un socio decisivo, constructivo y de largo plazo, aportando capital, apoyo en gobernanza y supervisión estratégica en momentos críticos, lo que finalmente generó valor significativo para todos los accionistas.

Esta transacción representa una evolución importante en el perfil accionario de GeoPark, incorporando capital institucional alineado y comprometido de largo plazo, al tiempo que preserva la base accionaria diversa de la Compañía y respalda el objetivo de GeoPark de maximizar el valor para todos los accionistas.

geopark.webp

La clave de GeoPark

La transacción ha sido estructurada para garantizar la alineación con la estrategia de largo plazo de GeoPark, preservando al mismo tiempo la independencia estratégica. El acuerdo incluye:

Un período de bloqueo (lock-up) de 18 meses, durante el cual Colden no podrá vender sus acciones.

Derechos de aprobación sobre ciertos asuntos mientras Colden mantenga una participación mínima del 15%.

Limitaciones de propiedad durante los próximos 12 meses, que requieren aprobación del Directorio para cualquier aumento de participación por encima del 32% de las acciones en circulación.

De acuerdo con los términos del acuerdo, con su nivel actual de participación del 20%, Colden tiene derecho a nominar dos directores al Directorio de nueve miembros de GeoPark, sujeto a los procedimientos habituales de gobernanza conforme a la ley aplicable y a las normas de cotización de la NYSE. Si la participación de Colden aumenta al 28% o más de las acciones ordinarias en circulación de la Compañía, tendrá derecho a nominar un tercer director.

En todo momento, el Directorio de GeoPark mantendrá una mayoría de directores independientes. Si tuviera derecho a nominar tres directores, al menos uno de los nominados por Colden deberá calificar como director independiente conforme a los estándares de la NYSE y al marco de gobernanza de la Compañía.

Gabriel Gilinski ocupará la vacante actual en el Directorio de GeoPark con efecto inmediato. Gilinski posee un Grado de la Universidad de Pensilvania y ocupa cargos de liderazgo en la plataforma global de inversiones del Grupo Gilinski. Es presidente del Directorio del Grupo Nutresa, una de las mayores empresas de alimentos de América Latina. Ha desempeñado un papel activo en asignación de capital, financiamiento transfronterizo e iniciativas de reposicionamiento estratégico en compañías que cotizan en bolsa e instituciones reguladas. Cuenta con amplia experiencia como director y ejecutivo en instituciones de servicios financieros en América Latina.

A la luz de los beneficios significativos de esta transacción para GeoPark, el Directorio acordó renunciar a las disposiciones de su Plan de Derechos de los Accionistas (Shareholders Rights Plan) para permitir que Colden adquiera hasta el 32% de las acciones de la Compañía. El Directorio consideró los intereses de todos los accionistas al evaluar esta transacción, la cual está diseñada para preservar los derechos de la base accionaria más amplia de la Compañía. El Directorio permanece firmemente comprometido con la transparencia, la equidad y la toma de decisiones disciplinada.

GeoPark.jpg GeoPark apuesta por Vaca Muerta.

Mayor flexibilidad financiera

La compañía prevé utilizar este capital para:

Buscar oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A) que generen valor y estén alineadas con la estrategia y los umbrales de rentabilidad de la Compañía.

Financiar desarrollos orgánicos de alto retorno en Colombia y Argentina.

Mantener la solidez del balance y la flexibilidad financiera.

Apoyar otras iniciativas corporativas consistentes con la creación de valor a largo plazo.

La empresa conserva plena discreción para asignar el capital de manera coherente con sus umbrales de retorno y prioridades estratégicas. Esta transacción fortalece la capacidad de GeoPark para ejecutar su hoja de ruta de crecimiento con mayor velocidad, escala y flexibilidad.

Si bien la transacción incrementa el número de acciones en circulación de la Compañía, el Directorio considera que el fortalecimiento de la plataforma, la ampliación de la capacidad estratégica y la aceleración de iniciativas de alto retorno mejorarán el potencial de generación de utilidades a largo plazo y promoverán una creación sostenible de valor por acción para los accionistas.

Felipe Bayon, CEO de GeoPark, declaró: “Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico y de largo plazo de GeoPark. Su inversión a precio de mercado refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento. El Grupo Gilinski reconoce la fortaleza de nuestra plataforma en Colombia y el potencial de crecimiento incorporado en nuestra estrategia de desarrollo en Argentina. Creemos que su experiencia en la construcción y expansión de plataformas regionales, junto con su perspectiva de largo plazo, apoyará de manera significativa a GeoPark mientras avanzamos en la siguiente fase de nuestra estrategia. Esta alianza fortalece nuestra flexibilidad estratégica y refuerza nuestra capacidad para ejecutar con decisión, preservando la disciplina financiera”.

Asesores

BTG Pactual actuó como asesor financiero exclusivo en M&A de GeoPark en la transacción; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuó como asesor legal y FGS Global actuó como asesor en comunicaciones estratégicas. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de Colden.