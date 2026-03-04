GeoPark se sumará al programa de becas Gregorio Álvarez con un aporte de U$S 250.000

GeoPark anunció que se sumará al Programa Provincial de Becas “Gregorio Álvarez” con un aporte de 250.000 de dólares , en el marco de un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa y del inicio de su operación en el país.

“Producir energía de manera responsable es el punto de partida. El desafío real es que ese desarrollo deje capacidades instaladas en el territorio. En Neuquén, el talento local es un activo estratégico. Invertir en educación es fortalecer la competitividad de sus habitantes y darle sustentabilidad al desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Felipe Bayon , CEO de GeoPark.

La Compañía llega a Neuquén con una visión de desarrollo de largo plazo, sustentada en la convicción de que la inversión productiva debe acompañarse del fortalecimiento del capital humano y de las capacidades institucionales del territorio. Este compromiso está alineado con su Sistema Integrado de Valores, que orienta la gestión hacia una operación segura, responsable y generadora de prosperidad.

En ese marco, la contribución forma parte de la estrategia de inversión social de GeoPark, que promueve mejores condiciones de vida en las comunidades donde opera y prioriza el acceso a la educación como plataforma de movilidad social y desarrollo productivo. En una provincia como Neuquén, donde el crecimiento de Vaca Muerta demanda talento, capacidades técnicas y liderazgo local, ampliar oportunidades educativas también contribuye a consolidar un ecosistema competitivo y sostenible.

GeoPark cuenta con una trayectoria regional impulsando el acceso a la educación. Desde 2014 lidera el Programa de Becas Universitarias para Mujeres en Ciencias e Ingenierías, que ha beneficiado a jóvenes en Latinoamérica. Asimismo, en Colombia —donde opera hace más de 14 años— mantiene un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que actualmente permite a jóvenes del departamento de Casanare cursar estudios profesionales.

Con el anuncio de su incorporación al Programa de Becas “Gregorio Álvarez”, la compañía inicia una etapa de articulación con la Provincia orientada a integrar inversión, empleo y formación como parte de una misma visión de crecimiento sostenible en Neuquén.

Foto-GeoPark-1.jpg GeoPark reafirma su presencia en Vaca Muerta.

Impulsar Vaca Muerta

Tal como informó +e, la compañía informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que obtuvo un préstamo de 50 millones de dólares otorgada por Banco de Galicia para financiar el capex de crecimiento y necesidades temporales de capital de trabajo asociados al desarrollo de sus activos en la roca madre.

“El financiamiento contempla vencimientos de hasta 24 meses desde cada desembolso, lo que permite a la sociedad afrontar de manera eficiente su plan de inversiones y fortalecer su flexibilidad financiera”, detalla el comunicado enviado a la bolsa.

“A la fecha de este hecho relevante, la facilidad no ha sido desembolsada y se prevé que los desembolsos se realicen de manera parcial durante los próximos seis meses, en función del avance del plan de inversiones de la sociedad”, agrega.

“Con esta facilidad de financiamiento y la caja existente, la Sociedad cubre sustancialmente sus necesidades de capex previstas para 2026”, subraya.