YPF anunció la mayor inversión del país: destinará US$ 6.000 millones en 2026

YPF anunció que prevé desembolsar alrededor de 6.000 millones de dólares en 2026 , en lo que se perfila como el mayor programa de inversión del país para el próximo año. El anuncio fue realizado este viernes por su presidente y CEO, Horacio Marín , durante la presentación de resultados 2025 ante inversores y analistas.

Según detalló el ejecutivo, el 70% de los fondos estará destinado al desarrollo de shale en Vaca Muerta , con una meta de producción de 215.000 barriles diarios . El objetivo implica más que duplicar el nivel de diciembre de 2023, un incremento del 120%, y consolida el giro hacia el no convencional como núcleo del negocio.

En términos financieros, la compañía proyecta alcanzar un EBITDA del orden de los 6.000 millones de dólares bajo un escenario de precios del crudo en torno a los 60 dólares por barril, lo que representaría una mejora cercana al 50% frente a 2023.

La hoja de ruta se inscribe en el denominado Plan 4x4, con el que la petrolera busca escalar producción, eficiencia y exportaciones. De esta manera, los proyectos en carpeta podrían habilitar ventas externas por más de 30.000 millones de dólares y generar más de 40.000 empleos en los próximos años.

Horacio-Marin--1536x1024.jpeg Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

"El 2026 será un año clave para la concreción y puesta en marcha de los principales proyectos exportadores del país y consolidar a YPF como un actor clave del sector energético a nivel internacional", explicaron desde la firma a través de un comunicado.

GNL y petróleo: los vectores de exportación

Uno de los ejes centrales es el proyecto Argentina LNG, encarado tras la firma de un acuerdo de desarrollo conjunto (JDA) con la italiana Eni y la emiratí XRG. La iniciativa contempla inversiones por unos 20.000 millones de dólares en infraestructura, a lo que se sumarían otros 10.000 millones para el desarrollo de bloques gasíferos en Vaca Muerta. En la sociedad, YPF tendrá el 35%.

Para este año, la compañía apunta a cerrar el financiamiento y lanzar las licitaciones de las primeras líneas de transporte asociadas al proyecto. En paralelo, avanza la iniciativa liderada por el consorcio Southern Energy, del que YPF forma parte, que incluye la construcción de un gasoducto y la firma de los primeros contratos de exportación en firme.

MKII Buque FLGN GLN Río Negro Golar Southern Energy (3) Southern Energy avanzó con el FID para la instalación del segundo buque de licuefacción (FLNG) en Río Negro.

En petróleo, el foco también está puesto en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), llamado a ampliar la capacidad de evacuación de crudo hacia la costa atlántica. Con un avance de obra del 54%, el proyecto prevé alcanzar una capacidad de transporte de 550.000 barriles diarios en 2027. A valores promedio de 65 dólares por barril, podría habilitar exportaciones adicionales por unos 13.000 millones de dólares anuales, según estimaciones difundidas por la compañía.

Formación para seguir creciendo

El salto en producción y en infraestructura de YPF requiere, además de capital, recursos humanos especializados. En ese marco, la empresa puso en marcha el Instituto Vaca Muerta, que ya registra más de 13.000 inscriptos en sus primeros cursos orientados a futuros trabajadores de la industria.

Marín remarcó que la capacitación y la seguridad operativa son pilares de la estrategia de expansión. En un sector con alta exigencia técnica y riesgos inherentes, la profesionalización de las cuadrillas y la estandarización de essos aparecen como variables críticas para sostener la curva de crecimiento proyectada.

Downstream: más procesamiento y modernización de tiendas

En el segmento de refinación, la compañía prevé finalizar las obras del proyecto NEC en la Refinería Luján de Cuyo y continuar con la optimización del sistema de refinerías, que alcanzó niveles récord de procesamiento de crudo.

A la par, avanza un rediseño integral de la red de estaciones de servicio, con cambios en la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas tiendas.