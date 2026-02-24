Paolo Rocca proyectó que la perforación en Vaca Muerta acelerará en la segunda parte del año

Paolo Rocca proyectó lo que será este año para Argentina y, en especial, para Vaca Muerta . El CEO del Grupo Techint consideró que la industria ya cuenta con el financiamiento disponible, pero el salto en el shale recién se reflejará en mayor perforación durante la segunda mitad de 2026 .

En su diálogo con inversores durante la presentación de resultados de Tenaris , el ejecutivo describió un escenario donde conviven avances financieros, prudencia inversora y procesos de consolidación empresarial.

“Después de las elecciones (de medio término) en Argentina, la confianza en la comunidad inversora está aumentando. Incluso las compañías de petróleo y gas han podido financiar más de 4 mil millones de dólares”, afirmó Rocca. Sin embargo, aclaró que esos fondos todavía no se transformaron plenamente en actividad, debido a los riesgos que persisten en el país.

En este sentido, el CEO del Grupo Techint remarcó que el proceso fue “relativamente gradual” y más lento de lo previsto hace un año. “La oportunidad está ahí, pero el nivel de riesgo del país se mantuvo más alto de lo que estimábamos”, sostuvo el ejecutivo, en una referencia directa a las condiciones financieras, regulatorias y macroeconómicas que condicionan las decisiones de inversión.

Paolo Rocca 00003.jpg Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint.

Vaca Muerta para fines de 2026

Vaca Muerta vive una etapa donde las empresas locales ganan terreno, por lo que las adquisiciones y fusiones absorbieron capital que, en una segunda etapa, recién comenzará a canalizarse hacia nuevos proyectos de perforación y desarrollo en la roca madre.

“Después de esta consolidación, la inversión se pondrá en funcionamiento en el desarrollo. Gradualmente, en este campo, la perforación aumentará”, destacó.

Asimismo, Rocca recordó que la reducción de operaciones en el sur del país reconfiguró el mapa productivo. “Se ha cerrado la operación en el sur. Así que la clave y el núcleo de todo será Vaca Muerta”, subrayó.

Como viene sucediendo en los últimos años, el shale concentrará la mayor parte de las inversiones futuras, tanto en perforación como en infraestructura y servicios. Esa centralidad explica también el interés por ampliar la capacidad operativa vinculada al fracking y a los ductos. “Estamos trayendo un conjunto adicional de fracking porque anticipamos un aumento hacia fin de año”, detalló Rocca.

Tenaris trabajador operario generica Tenaris prepara la incorporación de un tercer set de fractura para Vaca Muerta.

Servicios, CapEx y una estrategia prudente

El CEO del Grupo Techint también se refirió a la recuperación del negocio de servicios petroleros en Argentina, impulsado por el fracking y las obras de infraestructura. Durante el primer trimestre, estos segmentos mostraron una mejora relevante en ingresos y márgenes, en línea con una reactivación progresiva del mercado.

En cuanto a las inversiones propias, el directivo señaló que el gasto de capital para 2026 será similar al de 2025 o incluso levemente inferior. “Mirando el pronóstico, vemos algo más bajo, aunque durante el año puede surgir una nueva necesidad”, aseveró.

Rocca dejó en claro que hay proyectos específicos que obligan a revisar presupuestos, especialmente en contextos de expansión productiva. Esa lógica se aplica también a Argentina, donde el grupo mantiene una estrategia gradual.

“Tal vez al final estaremos cerca del nivel de hoy”, resumió Rocca al hablar del CapEx. En ese marco, el ejecutivo ponderó que el verdadero impacto del financiamiento conseguido recién se reflejará cuando la inversión se traduzca en más pozos, más equipos y más producción, un proceso que todavía requiere tiempo.