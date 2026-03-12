Vaca Muerta 2030: pasos clave para insertarse laboralmente en la industria del petróleo

Capacitación específica en oficios: el camino más corto para ingresar a la industria del petróleo. Foto: prensa Río Negro

La aceleración de los planes de inversión en Vaca Muerta dio forma a una cierta paradoja en el mercado laboral : mientras las operadoras y empresas de servicios anuncian proyectos de escala global, la oferta de personal calificado en la región no logra cubrir la demanda proyectada. Diversos analistas del sector coinciden en que el gap de talento se convirtió en uno de los principales cuellos de botella para sostener el ritmo de crecimiento de los hidrocarburos no convencionales.

En este contexto, muchos interesados en insertarse en la actividad cometen fallas metodológicas que los excluyen de los procesos de selección antes de ser evaluados. Uno de los errores más recurrentes es la informalidad: el envío de correos electrónicos con mensajes genéricos como “Busco trabajo” , carentes de un perfil técnico definido o de un currículum debidamente estructurado, resulta insuficiente para las exigencias de las áreas de Recursos Humanos de la industria.

Para profundizar en las estrategias de inserción laboral, +e consultó a Federico Madro, Headhunter en MV Recursos Humanos. El especialista delineó una hoja de ruta fundamental para aquellos profesionales y técnicos que aspiran a integrarse a la cadena de valor del oil and gas.

A continuación, la entrevista completa:

¿Cuáles son los pasos iniciales recomendados para alguien sin experiencia en la industria petrolera que busca empleo en Vaca Muerta, considerando la alta demanda de oficios pero la escasez de perfiles calificados?

Es importante comprender el contexto del mercado laboral en la zona. Hay una situación real que nos atraviesa: Hay empleo, pero no hay suficientes perfiles calificados. La demanda supera la oferta de trabajadores preparados. Según un estudio reciente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), se proyecta que en 2030 se requerirán entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos solo para sostener el ritmo de las áreas de perforación, operaciones y completación.

La realidad de la zona es que contamos con mucha gente interesada en trabajar en la industria, pero pocos de ellos cumplen con los requisitos técnicos. Desde mi punto de vista, el foco no es conseguir empleo sino está en ser empleable para la industria. Pero, ¿cómo se logra esto? En primer lugar, no enviando un CV “genérico petrolero”, porque en la industria no se contratan perfiles indefinidos, sino que se busca cubrir posiciones operativas concretas.

Los perfiles operativos más demandados por empresas de servicios y compañías operadoras son:

Operadores de equipos y maquinaria pesada (por ejemplo, retroexcavadoras, hidrogrúas, equipos de fractura).

Técnicos de mantenimiento electromecánico y mecánico.

Soldadores industriales certificados (API/ASME).

Técnicos eléctricos y electricistas industriales.

Instrumentistas.

Técnicos en perforación y completación.

Técnicos de Seguridad e Higiene.

Además, existe una escasez histórica de los oficios tradicionales, lo que se suele conocer como la “vieja escuela industrial”.

Mis sugerencias para una persona en busca de empleo en la industria sin experiencia son:

Elegir un oficio técnico que requiera la industria, en lugar de intentar ingresar sin especialización alguna. Capacitarse en formación técnica corta y específica. La tendencia actual del sector es clara: formación técnica acelerada. Adaptarse al modelo laboral petrolero que termina resultando un “filtro invisible” para ocupar la vacante: tener la disponibilidad para trabajar por diagrama, por ejemplo, 7 días de trabajo por 7 días de descanso. O contar con disposición para jornadas intensivas de trabajo, ya sea en yacimientos, que impliquen un viaje diario extenso. Por esto es muy importante informarse en el proceso de selección respecto al diagrama, cantidad de horas de la jornada de trabajo y locación de la base o yacimientos al que se postula. Postularse estratégicamente, no masivamente; la estrategia recomendada es enviar CV a empresas contratistas, compañías de servicios de perforación, mantenimiento, logística y construcción industrial, entre otras. Entender que Vaca Muerta es una carrera, no un empleo: la expansión energética y exportadora proyecta crecimiento sostenido hacia 2030, con inversiones y nuevos proyectos industriales asociados.

Para alguien sin experiencia, la ventaja competitiva no es el CV sino la decisión temprana de profesionalizarse en un oficio industrial específico. Quien invierte alrededor de 6 meses en capacitación relevante tiene mayores probabilidades reales de inserción laboral en la industria.

¿Cómo pueden los candidatos preparar su CV y perfil profesional para destacar habilidades prácticas y adaptabilidad, en lugar de títulos universitarios, frente a los requisitos de las empresas en Neuquén y Río Negro?

Las compañías del sector buscan personas que puedan trabajar en el campo, en la operación. Es fundamental resaltar la “capacidad operativa”, adaptando el CV al puesto laboral al cual la persona se postule priorizando las habilidades técnicas, destacando certificaciones y experiencia práctica y mostrando orientación a la seguridad industrial.

Algunas recomendaciones son:

Comenzar el CV con un encabezado que indique una identidad profesional operativa, por ejemplo: “Operario industrial con experiencia en mantenimiento básico y trabajo en entornos exigentes. Adaptado a turnos rotativos, foco en seguridad y aprendizaje rápido para operaciones de la industria del petróleo y del gas”.

Detallar las tareas realizadas o bien la capacidad de poder alcanzar determinados resultados prácticos, no necesariamente realizados en la industria. Por ejemplo: Mantenimiento preventivo de equipos industriales; Reducción de paradas operativas; Trabajo bajo normas de seguridad. En conclusión, el CV debe demostrar “transferencia industrial”, aunque no sea petrolera.

Crear una sección de “Competencias Técnicas u Operativas”: Manejo de herramientas industriales; Lectura básica de planos; Trabajo en altura (especificar el curso realizado); Seguridad industrial; Manejo defensivo. Las certificaciones técnicas pesan en el perfil.

Mostrar adaptabilidad, dado que el crecimiento acelerado del sector energético exige perfiles con habilidades técnicas y blandas simultáneamente. Particularmente, nosotros sugerimos indicar las habilidades duras en el CV, dado que las blandas (trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, etc.) se evalúan en las entrevistas o evaluaciones psicotécnicas. En este punto, recomendaría indicar, por ejemplo, cuestiones como: Disponibilidad para realizar trabajo por diagrama o rotación; Disponibilidad para reubicarse en otra zona; Disponibilidad para trabajar en campo; Disponibilidad para realizar trabajos nocturnos.

Optimizar el Perfil de LinkedIn con “palabras clave” dado que los reclutadores utilizamos en dicha herramienta filtro específicos que nos permiten detectar los candidatos requeridos. Con palabras clave hacemos referencia a aquellos requisitos que figuran en los avisos de empleo de la industria como certificaciones puntuales, términos como “Seguridad Industrial”, “Mantenimiento Preventivo”, “Trabajo en Campo”, “Operación de Equipos”, “Normas HSE” y “Trabajo por Diagrama”, son algunos ejemplos. Además, activar el botón “Open to Work” y tener un titular efectivo, como “Técnico Electromecánico | Seguridad industrial | Disponible para operaciones en Neuquén y Río Negro”.

Si tuviera que sugerir un Modelo de CV para ingresar a la industria, sin experiencia petrolera, podría tener el siguiente orden:

Perfil profesional operativo Competencias técnicas Certificaciones Experiencia práctica (aunque no sea petrolera, indicando el detalle de tareas realizadas) Formación académica Disponibilidad laboral

¿Cuáles son las certificaciones o capacitaciones clave que las empresas priorizan para oficios?

Las empresas de la industria encuentran dificultades para cubrir posiciones técnicas porque muchos postulantes carecen de certificaciones operativas y de seguridad, aun teniendo experiencia laboral previa. Las certificaciones más priorizadas por las compañías petroleras son:

Seguridad e Higiene Industrial orientada a Oil & Gas.

Trabajo en Altura. Muy requerida en servicios de mantenimiento, montaje industrial, perforación, construcción industrial.

Espacios Confinados. Es clave para operaciones en tanques, ductos y plantas de proceso.

Primeros Auxilios + RCP

Manejo Defensivo. Es valorada porque gran parte del trabajo implica recorrer rutas petroleras y locaciones alejadas.

Soldadura Certificada (API / ASME). Especialmente demandada por expansión de ductos e infraestructura energética.

Operación de Maquinaria Pesada. Requerida para movimientos de suelo, logística petrolera y construcción de pads.

Electricidad Industrial / Instrumentación Básica.

Introducción a Oil & Gas. Son programas impulsados por institutos técnicos y empresas energéticas que buscan adaptar a los trabajadores de otras industrias al lenguaje petrolero.

Mantenimiento Predictivo Básico. Incluye inspección técnica, monitoreo de equipos y prevención de fallas.

En un escenario de 1.500 solicitudes por cada 2.000 CVs enfocadas en petróleo, ¿qué errores comunes cometen los candidatos al postularse y cómo evitarlos?

Creo que hay punto importante para destacar: no existe exceso de candidatos calificados; existe exceso de postulaciones mal enfocadas. Los 7 errores más comunes que identificamos los reclutadores son:

Postularse sin un perfil definido: muchos CV declaran interés general en la industria sin especificar oficio o función. La forma de evitar este punto es definir una identidad laboral concreta: “Operario de mantenimiento”; “Ayudante de perforación”; “Electricista industrial”.

Tener un “CV académico” en un mercado operativo. La demanda de la industria está concentrada en oficios técnicos y operativos, no en perfiles generalistas. Es un error contar con un currículum centrado en: estudios teóricos, materias cursadas y objetivos personales. La solución a esto es transformarlo, detallando habilidades prácticas, herramientas utilizadas, trabajos físicos o técnicos, condiciones laborales reales.

No demostrar cultura de seguridad. No mencionar seguridad ni protocolos. Cómo evitarlo: incluir evidencia concreta en: Uso de Elementos de Protección Personal, Cumplimiento de normas; Capacitaciones HSE.

Ignorar el régimen o diagrama laboral petrolero. Muchos candidatos desconocen las condiciones reales: trabajo en campo, turnos prolongados, trabajo remoto, clima extremo. Esto suele generar rotación laboral. Cómo evitarlo: mencionar explícitamente si se tiene o no disponibilidad para régimen rotativo y trabajo en campo.

Enviar el mismo CV a todas las empresas. El problema es que el candidato aplica masivamente sin adaptar su perfil al aviso de empleo. La estrategia adecuada es adecuar las palabras clave según la publicación.

Subestimar la experiencia no petrolera. Muchos postulantes creen que solamente tiene valor la experiencia en petróleo. La industria necesita trabajadores provenientes de actividades como la minería, construcción, industria metalúrgica y logística pesada.

Falta de estrategia de ingreso, es decir, solamente buscar en compañías operadoras. Es importante tener presente que gran parte del empleo se genera en empresas contratistas: servicios especiales, mantenimiento, transporte, obras industriales.

¿Cómo influye la expansión del GNL en Vaca Muerta en las oportunidades laborales futuras, y qué perfiles emergentes deberían priorizar los buscadores de empleo?

El cambio estructural es que Vaca Muerta deja de ser únicamente extracción petrolera para transformarse en un ecosistema industrial energético completo. Los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL / LNG) representan el mayor salto industrial del sector energético argentino en décadas.

El principal cuello de botella será el personal calificado para abastecer esta gran demanda debido al déficit de técnicos y operarios especializados. Esto genera una situación particular: crecimiento asegurado del empleo y escasez estructural de talento. Existe una gran oportunidad para quienes se preparen antes del pico de demanda. Desde mi punto de vista, los perfiles emergentes que deberían priorizar los buscadores de empleo serán: