TGS anunció en Nueva York una inversión de USD 3.000 millones para exportar líquidos de Vaca Muerta

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció hoy en Nueva York, durante la Argentina Week, una inversión clave para la infraestructura energética para exportar hidrocarburos derivados de la producción de Vaca Muerta. La compañía confirmó los detalles de su proyecto de líquidos de gas natural (NGL) y busca la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) para una iniciativa de 3.000 millones de dólares. Se espera la generación de ventas al exterior por 1.200 millones de dólares al año y la creación de 4.000 nuevos puestos de trabajo directos y ocupación para más de 15.000 indirectos.

El megaproyecto anunciado hoy en EE.UU por el CEO de la compañía, Oscar Sardi, comprende la conversión de la planta de tratamiento de Tratayén (Neuquén) en una planta de procesamiento de gas natural con capacidad para 43 millones de metros cúbicos diarios y una producción anual de 2,7 millones de toneladas métricas de propano, butano y gasolina cruda.

La obra incluye también un poliducto desde la cabecera en Neuquén hasta Bahía Blanca, donde la empresa construirá las plantas de fraccionamiento, almacenamiento y despacho en el puerto atlántico. TGS destinará el 100% de esta producción a la exportación y encuadrará la ejecución bajo los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Hace 25 años que no se hace una planta de esta naturaleza, y es por lejos más grande que cualquiera de las dos existentes. Y aparte de ser la primera en 25 años y la más grande del país, es crítica y esencial para que Vaca Muerta pueda seguir desarrollándose y llegar a este target de 1,5 millones de barriles de petróleo por día para el 2031-32. Esto soluciona un cuello de botella. Sin esta planta de procesamiento no se puede llegar a producir ese millón y medio de barriles porque el gas asociado no hay dónde ponerlo, no hay cómo colocarlo dentro del sistema", resaltó Sardi.

tgs-tratayen.jpg El gas asociado al petróleo es un desafío para productores y midstreamers de Vaca Muerta.

Solución para el gas asociado

Esta infraestructura representa una solución estructural para los productores de gas natural y petróleo de Vaca Muerta, ya que viabiliza la evacuación de la producción de gas asociado. Actualmente, la empresa avanza en las conversaciones con las operadoras para abastecer el proyecto. De igual modo, negocia con los proveedores de ingeniería y los fabricantes de equipos necesarios para la construcción.

"El proyecto que hoy estamos presentando, básicamente es el resultado de cubrir dos tipos de necesidades, que algunas de ellas son con cierta urgencia. La primera, por supuesto, es monetizar parte del gas natural que se produce; hay una cantidad de componentes licuables del gas natural que en la actualidad están entrando a los sistemas de gasoductos y se están consumiendo, ya sea en generación, en industria o eventualmente en residencial. Y eso por un lado, en la parte económica, donde los productores van a poder aprovechar esta posibilidad de vender gas natural por un lado y los líquidos por el otro", explicó Sardi.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 2.32.50 PM (1)

"Y la otra es que, en la actualidad, nuestro sistema de transporte que hicimos en Vaca Muerta y nuestra planta de acondicionamiento ha llegado a un límite donde, por condiciones de especificaciones de gas para ingresar al gasoducto, lo que hasta acá nos sirvió para poder conectar la producción al mercado, pensando en el futuro es un cuello de botella. Porque el gas de Vaca Muerta es tan rico que ya la planta de acondicionamiento no resulta suficiente para poner el gas en especificación e inyectarlo al sistema de transporte, tanto de TGN, TGS, como el gasoducto Perito Moreno", agregó.

El CEO de la compañía transportista y midstreamer adelantó que ya se llevaron adelante acuerdos con los productores de Vaca Muerta como YPF, Chevron, Shell, Tecpetrol, Pampa y Vista, para perfeccionar los contratos vinculantes en los próximos 45 días para salir a buscar financiamiento para una parte del proyecto por parte de entidades bancarias.

Captura de pantalla 2026-03-11 a la(s) 2.59.14p. m.

Estuvo presente en el anuncio el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señalo que "este es el tipo de inversión que necesitamos: eficiencia, nuevos empleos, y es lo que va a sacar al país adelante". También participaron los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, el empresario Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, el holding co-controlante de TGS, Marcelo Sielecki, de la familia Sielecki co-controlante de la compañía, y el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

“Nunca vi tanto interés y entusiasmo por la Argentina como el que vimos en la Argentina Week en Nueva York. Para que ese entusiasmo se traduzca en inversiones extranjeras , los empresarios locales tenemos que dar el primer paso y el ejemplo con proyectos como el que hoy anunciamos desde tgs”, dijo Mindlin.

Mientras que Sielecki agregó que “el Proyecto NGL’s es una iniciativa central dentro de nuestra visión de largo plazo. Llevarlo a cabo nos permitirá consolidar un proyecto de escala, con impacto positivo en la balanza comercial y en el desarrollo energético e industrial del país”.