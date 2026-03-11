Litio, cobre y energía: el despliegue de las provincias para potenciar la industria en la "Argentina week"

Los funcionarios se sumaron a la actividad fue organizada por la embajada argentina en Washington, con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y Citibank, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. Foto: prensa Salta.

Por estos días, la agenda de la minería de nuestro país se traslado a Nueva York, donde se desarrolla hasta mañana la “Argentina Week 2026” . En este marco, una delegación de gobernadores , junto a funcionarios nacionales, busca fortalecer el vínculo con el sector privado internacional .

En este foro, los mandatarios provinciales ejercen un rol de embajadores territoriales para promover nuevas inversiones y exponer las oportunidades productivas en minería y energía. La misión oficial, que contó con la presencia del presidente Javier Milei , apunta a consolidar un clima de confianza y previsibilidad ante los principales fondos de inversión de Wall Street.

image El evento reunió a líderes empresariales, ejecutivos, gobernadores y funcionarios argentinos. Foto: prensa Salta.

El cobre sanjuanino, eje de la transición energética

En el marco de un almuerzo organizado por el Consejo de las Américas, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó las ventajas competitivas de su provincia ante un selecto grupo de empresarios e inversores. La minería constituye el pilar fundamental de la economía sanjuanina, pues representa más del 80% de las exportaciones provinciales.

Orrego centró su discurso en el cobre, un mineral crítico para la descarbonización global. Según los datos oficiales, de las diez minas de cobre identificadas en Argentina, seis se ubican en San Juan, territorio que además concentra el 74% de la exploración cuprífera del país.

El mandatario vinculó este potencial metalífero con el liderazgo en energías limpias, al señalar que la provincia es el primer productor de energía renovable de la Nación, con más del 50% de los paneles solares instalados en suelo sanjuanino gracias a una radiación que supera los 300 días anuales.

Respecto al marco jurídico, Orrego defendió la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la estabilidad fiscal como herramientas para generar certidumbre. El gobernador dijo: “La confianza se da en el gramo y se pierde en el kilo. Y lo que genera la Argentina hacia el mundo es confianza”.

image Sáenz anunció el inicio de las exportaciones de litio de Rio Tinto desde Salta. Foto: prensa Salta.

El Triángulo del Litio: del potencial a las exportaciones

La Mesa del Litio, integrada por Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), también protagonizó la agenda en Nueva York. Durante el evento, Sáenz confirmó el inicio formal de las exportaciones de carbonato de litio del proyecto Rincón, operado por la compañía Rio Tinto.

Este primer envío comercial consta de 200 toneladas distribuidas en diez contenedores con destino a Shanghái (China). Si se suma la reciente exportación de 240 toneladas por parte de Ganfeng Lithium, la provincia de Salta despachó casi 500 toneladas a mercados asiáticos en el último mes.

Al igual que Obrego, Sáenz destacó que Salta posee un entorno de seguridad jurídica y previsibilidad, factores que permitieron a la provincia concentrar el mayor número de proyectos de litio en el país.

El proyecto Rincón proyecta una capacidad total de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, con un primer módulo de 25.000 toneladas que iniciará operaciones en 2028. Estos avances ocurren en un contexto donde la minería argentina alcanzó un récord en enero de 2026, con exportaciones por US$812 millones.

image En el marco de la Argentina Week 2026, Cornejo expuso el potencial de Mendoza. Foto: prensa Mendoza.

Mendoza y la búsqueda de previsibilidad

El gobernador Alfredo Cornejo desarrolló una agenda paralela de networking que incluyó reuniones con Citibank y la petrolera Continental Resources. Cornejo enfatizó que el interés internacional abarca sectores como la vitivinicultura, el turismo y, fundamentalmente, la energía y la minería en zonas como Malargüe y la lengua norte de Vaca Muerta.

A pesar del potencial de los recursos naturales, Cornejo advirtió que la propiedad del subsuelo —facultad provincial según la Constitución— no basta para atraer capitales si falta infraestructura. El mandatario subrayó la necesidad de contar con electricidad, caminos y estabilidad macroeconómica.

En relación con el actual modelo económico nacional, afirmó: “no hay por qué desconocer que en medio de este cambio de paradigma la economía cruje y nuestras pymes necesitan más financiamiento”.

image

Un frente federal para la captación de capitales

La misión oficial, que se extiende hasta el 12 de marzo, cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, y busca fortalecer el vínculo con el sector privado internacional.

Además de los mencionados, participan mandatarios de provincias como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut y Corrientes, quienes exponen las oportunidades productivas de sus territorios bajo una visión de estabilidad y mercado abierto.