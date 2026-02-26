Neuquén busca inversiones en la Argentina Week 2026 con Vaca Muerta como carta fuerte

En los próximos días, el gobernador Rolando Figueroa será uno de los mandatarios provinciales que viajarán a Estados Unidos para participar de la Argentina Week 2026 , el encuentro que reunirá en Nueva York a funcionarios nacionales, ejecutivos de multinacionales y fondos de inversión con intereses en sectores como energía, minería, tecnología e infraestructura.

La agenda se desarrollará del 9 al 12 de marzo en Manhattan y es organizada por la Embajada argentina en Washington junto con JPMorgan Chase, Kaszek y Bank of America. El presidente Javier Milei encabezará la delegación local y expondrá ante inversores internacionales sobre el rumbo económico y las oportunidades de negocios en el país.

Neuquén en la Argentina Week 2026

Desde Neuquén, Figueroa buscará posicionar la agenda vinculada al desarrollo hidrocarburífero y a las inversiones asociadas a Vaca Muerta. “Para nosotros es el Neuquén Week, porque una de las provincias que ha despertado mayor interés ha sido la nuestra”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con lo previsto, el 9 de marzo mantendrá reuniones con inversores en Nueva York y el 12 participará de la presentación conjunta de provincias, donde se expondrán proyectos concretos para captar capital extranjero.

Embed Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por @ARGinUSA, JPMorgan, Kaszek y Bank of America.



Contaremos con la presencia de nuestro Presidente @JMilei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece… https://t.co/ydbJddHyJ2 — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 21, 2025

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, definió la Argentina Week como “un encuentro de altísimo nivel que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en nuestro país”.

El diplomático sostuvo además que el evento se inscribe en “un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina”, y que la ciudad será escenario de una fuerte presencia institucional y empresaria argentina.

La agenda del evento

El cronograma oficial muestra un peso importante del sector energético. De acuerdo con información de Infobae, el martes 10, en la sede de JPMorgan, el CEO del banco, Jamie Dimon, presentará a Milei ante ejecutivos globales. La jornada incluirá paneles de geopolítica, comercio bilateral, inteligencia artificial y financiamiento internacional. Asimismo, estará presente el canciller Pablo Quirno.

Habrá exposiciones de referentes de la industria como Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, Jim Fitterling, de Dow, y Lorenzo Simonelli, de Baker Hughes. También se desarrollará un bloque específico sobre minería con ejecutivos de Rio Tinto y otras compañías con presencia en proyectos de litio y cobre en la Argentina.

El miércoles 11, en la sede de Bank of America, la agenda volverá a tener a la energía como uno de los ejes centrales. Participarán Miguel Galuccio, de Vista Energy; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; y Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy, entre otros ejecutivos del sector. Uno de los paneles estará moderado por el coordinador de Energía y Minería, Daniel González Casartelli.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, disertarán sobre mercado de capitales y financiamiento, mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá sobre reformas estructurales.

Empresarios y fondos en la primera línea

La convocatoria prevé la participación de más de 300 líderes empresariales, incluidos CEOs de multinacionales y representantes de fondos de inversión.

El cierre del encuentro incluirá una recepción organizada por AmCham en Times Square y la entrega de reconocimientos a referentes del sector privado de ambos países, así como menciones a los denominados “RIGI Champions”.