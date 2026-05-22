Neuquén monitorea las emisiones de metano en pozos inactivos y abandonados

Una torre perforadora en el área Loma Campana, un área emblema del shale oil que opera YPF en Vaca Muerta.

La subsecretaría de Hidrocarburos dependiente del ministerio de Energía de la Provincia del Neuquén , realizó una campaña de monitoreo de emisiones de metano (CH4) en 124 pozos inactivos y abandonados distribuidos en 64 áreas hidrocarburíferas. La detección de metano en estos pozos permite evaluar su integridad mecánica y constituye una herramienta de fiscalización del Estado provincial sobre las obligaciones de los operadores.

La iniciativa se desarrolló en articulación con la Universidad McGill de Canadá —una de las instituciones públicas de investigación más reconocidas del mundo— y en el marco de un estudio científico del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( UNEP IMEO ). La subsecretaría de Hidrocarburos participó del relevamiento en su carácter de autoridad de aplicación de la actividad hidrocarburífera provincial.

El relevamiento se desarrolló entre el 13 de marzo y el 23 de abril de 2026, con la participación conjunta de equipos técnicos del organismo provincial y del equipo de la Universidad McGill, integrado por estudiantes de maestría y grado de ingeniería civil bajo la dirección de la Dra. Mary Kang.

Sustentabilidad net zero baja de emisiones Vaca Muerta Vista.jpg Neuquén trabaja en su programa de monitoreo de emisiones de carbono.

Un programa para controlar las emisiones

La detección de emisiones de metano en pozos inactivos y abandonados es una herramienta de fiscalización técnica del Estado. Un pozo que emite CH4 por encima de los niveles de referencia atmosférica indica que sus elementos de sello —cemento de abandono, válvulas y cabeza de pozo— no están cumpliendo su función de confinamiento de fluidos. Esto constituye un riesgo ambiental y de seguridad.

Los resultados obtenidos permitirán a la subsecretaría de Hidrocarburos identificar pozos con deficiencias en cuanto a su integridad mecánica y priorizar acciones de fiscalización, orientando las intervenciones de control hacia los operadores con mayor riesgo de incumplimiento de sus obligaciones postoperativas. Asimismo, los datos aportan fundamentos técnicos para requerimientos de intervención o remediación sobre pozos abandonados con pérdida de integridad.

En este sentido, Andreea Calcan, oficial a cargo de IMEO-PNUMA, expresó: “Campañas de medición directa como esta son fundamentales para mejorar nuestra comprensión de las emisiones de metano provenientes de pozos inactivos y abandonados, y para transformar la ambición en materia de metano en acciones concretas. Los datos generados a través de esta colaboración contribuirán a construir un entendimiento más claro de estas fuentes de emisión y respaldarán la toma de decisiones específicas por parte del gobierno provincial, los operadores y la comunidad internacional en general”.

Fortín de Piedra shale Vaca Muerta no convencional perforadores.jpg Neuquén busca controlar las emisiones de los pozos inactivos.

El objetivo

La campaña permitirá también establecer una línea de base de emisiones fugitivas provenientes de pozos no productores en Neuquén, contribuyendo a la cuantificación del inventario provincial de gases de efecto invernadero y al seguimiento de compromisos ambientales.

Los resultados serán analizados por la Universidad McGill y compartidos con la subsecretaría de Hidrocarburos. Posteriormente, serán publicados en una revista científica revisada por pares y compartidos en la plataforma “Eye On Methane Data Platform” del UNEP IMEO.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén reafirma su compromiso con el monitoreo sistemático de la integridad mecánica de pozos inactivos y abandonados como parte de sus obligaciones como autoridad de aplicación de la Ley Nacional 17.319 y de la Ley Provincial 2453. La medición de emisiones fugitivas refuerza la función fiscalizadora del Estado sobre las obligaciones postoperativas de los operadores, en un contexto de creciente atención internacional sobre la gestión del metano a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos.