Manganeso en Córdoba: el potencial minero que pocos conocen y el mundo demanda

El manganeso es componente clave del cátodo en baterías NMC, tecnología central en el mercado de vehículos eléctricos de alta autonomía.

En el departamento Sobremonte , en el norte de la provincia de Córdoba , existe un recurso mineral que el mundo empieza a disputar con creciente urgencia. Se trata del Distrito Minero Manganesífero Santiagueño-Cordobés , un conjunto de más de 60 afloramientos de manganeso que atraviesa la región de Chuña Huasi, explotado de forma artesanal durante gran parte del siglo XX y hoy prácticamente inactivo a escala productiva.

Mientras el mercado global del manganeso supera los 30.000 millones de dólares anuales y su demanda para baterías crece al 28% interanual, de acuerdo al Global Growth Insights, 2025, el norte cordobés contempla sus vetas sin un plan de desarrollo a la altura del momento histórico.

Un distrito con historia y sin escala industrial

La pedanía de Chuña Huasi, ubicada a 193 kilómetros de la ciudad de Córdoba sobre la ruta provincial N.° 18, agrupa las principales minas del distrito. Los yacimientos en el área incluyen las minas históricas Tres Lomitas y Cama Cortada, estudiadas geológicamente desde mediados del siglo XX y descritas en la Revista de la Asociación Geológica Argentina allá por 1947. La actividad minera de la zona fue intensa en décadas pasadas, pero nunca alcanzó escala industrial sostenida.

Según la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba, el distrito cuenta con dos tipos de yacimientos claramente diferenciados. Por un lado, se registran vetas, que son afloramientos de poca potencia (menos de 40 cm), pero alta ley mineral, con corridas de varias decenas de metros. La recuperación manual alcanza el 10% del material extraído y produce leyes aceptables para la venta en el mercado nacional sin necesidad de tratamiento en planta.

Por otro lado, estan las brechasñ es decir, afloramientos de mayor potencia (más de 2 metros), con corridas de hasta 100 metros. La recuperación llega al 30% del material removido, pero el beneficio mejora notablemente con tratamiento en planta. El material es de grano fino a muy fino y presenta dificultades para la recuperación manual.

La planta de Pozo Nuevo: infraestructura pública sin uso productivo

A pocos kilómetros del corazón del distrito, en la comuna de Pozo Nuevo, existe una instalación que resume la paradoja del norte cordobés: una planta de concentración gravitacional de minerales construida a partir de 1985, propiedad de la Provincia de Córdoba, que según la Secretaría de Minería provincial se encuentra "en perfectas condiciones de uso y funcionamiento".

El objetivo original de la planta fue dotar al distrito de una facilidad para el beneficio de minerales acumulados en escombreras y en brechas minerales de manganeso y baritina. La provincia la ofrece en condiciones de arrendamiento a la actividad privada, aunque sin registro público de interesados formales hasta la fecha.

La existencia de esta infraestructura ya construida y en condiciones operativas es un dato de valor en cualquier análisis de prefactibilidad: reduce significativamente la inversión inicial de capital (CAPEX) necesaria para iniciar operaciones a escala, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos mineros en etapas tempranas.

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El contexto global: el manganeso en la cadena de valor de las baterías

El interés sobre el manganeso no es casual ni localista. A nivel global, el mineral atraviesa un proceso de revalorización estratégica impulsado por la transición energética y la electromovilidad.

El mercado global del manganeso alcanzó 30.830 millones de dólares en 2024 y las proyecciones lo llevan a 57.780 millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,23%, según el Global Growth Insights de 2025.

En el segmento específico de baterías, la demanda de manganeso de grado batería creció un 28% en 2024, con los cátodos de óxido de litio-manganeso (LMO) representando el 40% de los vehículos eléctricos de rango medio.

El manganeso es componente indispensable en las baterías NMC (Níquel-Manganeso-Cobalto), tecnología predominante en segmentos de alta densidad energética en Europa y Norteamérica. En una batería NMC 532 de 60 kWh, el contenido de manganeso ronda los 20 kilogramos por unidad. Su rol no es menor: aporta estabilidad estructural al cátodo y permite reducir costos respecto a formulaciones con mayor concentración de cobalto.

Un dato de alarma geopolítica: China controla el 95% del sulfato de manganeso de alta pureza, el compuesto necesario para fabricar los materiales catódicos de nueva generación. Los suministros globales de este insumo solo cubrirán el 55% de la demanda proyectada para 2035 bajo las políticas actuales, según Energy Insights de 2025. Esto convierte a cualquier depósito de manganeso de alta pureza fuera de la órbita china en un activo estratégico de primer orden.

Estados Unidos, la Unión Europea e India ya declararon al manganeso como mineral crítico en sus respectivas clasificaciones estratégicas, de acuerdo al reporte Malvern Panalytical. El precio del manganeso electrolítico de alta pureza (99,70%) supera los 2.500 dólares por tonelada FOB con tendencia alcista.

El obstáculo regulatorio

El debate sobre el potencial minero del norte cordobés inevitablemente choca con la Ley Provincial 9526, sancionada por unanimidad en septiembre de 2008 y ratificada en su constitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en 2015, el Procurador General de la Nación tres años más tarde y, en instancia final, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en abril de 2024 declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR).

La ley prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto en todas sus etapas, la minería de minerales nucleares y el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en procesos mineros.

Sin embargo, un análisis técnico del propio sector indica un matiz importante: el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba reconoció públicamente que "la ley no afecta a la industria cordobesa" tal como se practica en la actualidad, dado que la minería predominante en la provincia es de áridos y rocas.

En el caso específico del manganeso del distrito santiagueño-cordobés, la explotación histórica fue subterránea y artesanal, no a cielo abierto. La planta de Pozo Nuevo opera mediante concentración gravitacional, sin sustancias químicas contaminantes. En ese marco, una lectura técnica estricta de la norma no necesariamente bloquea la reactivación del distrito bajo modalidades de explotación subterránea o semimecanizada compatible con la ley vigente.

FUENTE: Córdoba Produce – Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba (2024); Revista de la Asociación Geológica Argentina (Rayces, 1947); Global Growth Insights – Manganese Ore Market Report (2025); Mordor Intelligence – Manganese Market Report (2026); Energy Insights – Retos Globales de los Minerales Críticos (2025); Malvern Panalytical (2025); CEPAL – Minerales críticos para la transición energética (2024); Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolución abril 2024.