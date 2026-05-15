Cuánto cuesta un alquiler en Vaca Muerta: los precios más caros de la Argentina

Añelo no cuenta con infraestructura de metrópolis y es una comunidad de unos 15.000 habitantes. Sin embargo, a mayo de 2026, es la localidad con los alquileres más elevados de todo el país en relación con su tamaño. Previsiblemente, la razón es una sola: Vaca Muerta .

El boom del shale generó una presión sobre el mercado inmobiliario que no tiene comparación en ninguna otra ciudad argentina de escala similar. En este punto, la pregunta clave es: ¿Cuánto sale un alquiler en Añelo hoy en día?

Según datos relevados en mayo de 2026 en los principales portales inmobiliarios del país —Zonaprop, Argenprop, Properati e iCasas—, el precio promedio de alquiler de un departamento en Añelo ronda los $1.528.620 mensuales, un valor que supera en un 22,36% la media de toda la provincia de Neuquén El desglose por tipología muestra la amplitud del mercado:

Departamentos y unidades amobladas

Monoambiente / 1 ambiente: desde $1.320.000 por mes

desde $1.320.000 por mes 1 dormitorio amoblado, con servicios incluidos: entre $1.600.000 y $1.800.000 por mes + IVA

entre $1.600.000 y $1.800.000 por mes + IVA 2 dormitorios / unidades medianas: de $2.000.000 a $2.900.000 mensuales

de $2.000.000 a $2.900.000 mensuales Casas o PH de 2 dormitorios: registros de hasta $10.000.000 por mes en el segmento más alto

Contratos en dólares (modalidad corporativa)

Departamento de 1 dormitorio (32 m²): USD 1.350 por mes

USD 1.350 por mes Casas para equipos de empresas: desde USD 3.200 mensuales

desde USD 3.200 mensuales Galpones y naves industriales: hasta USD 23.000 por mes en algunos casos extremos

Qué incluyen: no es solo el m²

Una característica distintiva del mercado de Añelo es que la mayoría de los contratos no son de vivienda residencial tradicional. Las unidades se ofrecen completamente amobladas y equipadas, con cocina con vajilla, smart TV, sommiers, ropa de cama, aire acondicionado y conexión a internet.

Muchos contratos incorporan además servicio de mantenimiento y limpieza semanal, cambio de blancos y pago de servicios (agua, electricidad, gas). Es decir: el inquilino entra con una valija.

El período mínimo de contratación suele ser de tres meses, con actualizaciones bimestrales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los contratos en dólares, en cambio, son más estables en el tiempo y se negocian directamente entre empresas e inmobiliarias.

Por qué los precios no ceden

El mercado de Añelo responde a una lógica que poco tiene que ver con el mercado residencial convencional. Tres factores estructurales sostienen los valores:

Alta demanda, oferta escasa. Las empresas que operan en Vaca Muerta necesitan alojar a sus dotaciones de manera permanente. La rotación de personal es constante, lo que genera una demanda que no cede, aunque los precios suban.

El inquilino no paga de su bolsillo. En la gran mayoría de los casos, es la empresa la que abona el alquiler como parte del beneficio laboral. Eso desacopla el precio del poder adquisitivo individual y elimina la sensibilidad al costo que existe en cualquier otro mercado.

Oferta nueva que no alcanza. Hay proyectos en construcción, pero el ritmo de incorporación de unidades es inferior al crecimiento de la actividad en el yacimiento. Mientras Vaca Muerta siga creciendo, la ecuación no cambia.

Derrame de precios

La presión inmobiliaria no se limita a Añelo. Localidades cercanas como San Patricio del Chañar también registran valores inusuales: relevamientos a mayo de 2026 muestran inmuebles en esa zona con alquileres de $5.040.000 mensuales para conjuntos de departamentos orientados al personal de empresas.

FUENTE: Zonaprop, Argenprop, Properati e iCasas.