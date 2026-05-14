De los sueldos petroleros a las pickups 4x4: cuánto cuestan las camionetas más usadas en Vaca Muerta

Vaca Muerta sobre ruedas: cuánto cuestan hoy las pickups más usadas en los yacimientos

Las pickups forman parte del paisaje habitual de Vaca Muerta y de las principales cuencas hidrocarburíferas del país. Modelos como Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier son utilizados por operadoras, contratistas y empresas de servicios para trabajar en caminos complejos, locaciones alejadas y condiciones extremas.

El sector energético continúa apareciendo entre los segmentos con mejores remuneraciones del mercado laboral, especialmente en posiciones técnicas, gerenciales y vinculadas a operaciones. En ese escenario, las recientes bajas y bonificaciones aplicadas por las automotrices volvieron a poner el foco sobre cuánto cuestan hoy las camionetas más utilizadas en la industria.

Según la Guía Salarial 2026 de Michael Page, elaborada en base a relevamientos realizados durante el primer trimestre del año, las actividades de hidrocarburos y minería siguen liderando la demanda de perfiles especializados en ingeniería, mantenimiento, automatización, logística y supply chain.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3F40GB Del yacimiento a la concesionaria: cuánto salen las pickups más usadas por el sector petrolero. Foto: 24 de septiembre de 2019. REUTERS/Chris Helgren

Los sueldos que hoy mueve el sector energético

El informe marca que la presión de contratación continúa concentrándose en perfiles técnicos con experiencia operativa y capacidad de gestión, especialmente en regiones como Patagonia, NOA y Cuyo.

Entre los salarios brutos mensuales aproximados relevados para mayo de 2026 aparecen:

Gerente industrial o de operaciones: entre $9 millones y $15 millones según tamaño de empresa

Gerente de planta: entre $7,5 millones y $14 millones

Project Manager: hasta $11,9 millones más bonos

Gerente de supply chain: hasta $14 millones mensuales en compañías grandes

Ingeniero de ventas B2B: entre $3,5 millones y $6 millones

También, el relevamiento muestra que minería, petróleo y gas continúan encabezando las pretensiones salariales promedio del mercado argentino, con ingresos solicitados que superan los $2,2 millones mensuales para posiciones generales del sector.

Sin embargo, dentro de la propia industria existen diferencias de sueldos según puestos, convenios, rotaciones y empresas, en un contexto donde también crecieron las exigencias técnicas y la dificultad para cubrir determinados perfiles.

Qué pasó con los precios de las camionetas 4x4

Mientras tanto, el mercado automotor registró durante abril y mayo una baja de precios y bonificaciones en varias pickups medianas, impulsadas por la eliminación del impuesto interno para vehículos de alta gama y por la competencia con SUV importados.

ARGENTINA-AUTOS-CURRENCY.jpeg Vaca Muerta y las camionetas 4x4: qué modelos lideran y cuánto cuestan en 2026. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

De acuerdo con datos publicados por Infobae en base a listas oficiales de las automotrices, algunas versiones redujeron sus valores hasta un 9%.

Toyota Hilux: hasta $89 millones. La pickup más utilizada en los yacimientos argentinos mantiene valores que van desde $49,3 millones hasta $89,3 millones. Toyota no aplicó rebajas durante mayo, aunque sostuvo los mismos precios que en abril.

hasta $89 millones. La pickup más utilizada en los yacimientos argentinos mantiene valores que van desde $49,3 millones hasta $89,3 millones. Toyota no aplicó rebajas durante mayo, aunque sostuvo los mismos precios que en abril. Ford Ranger: bajas en versiones V6. La Ranger redujo cerca de 5% el precio de algunas configuraciones. Actualmente, la gama se ubica entre $50,9 millones y $84,2 millones. La versión Limited V6+ fue una de las que más cayó respecto a marzo.

bajas en versiones V6. La Ranger redujo cerca de 5% el precio de algunas configuraciones. Actualmente, la gama se ubica entre $50,9 millones y $84,2 millones. La versión Limited V6+ fue una de las que más cayó respecto a marzo. Volkswagen Amarok: La Amarok fue una de las pickups que más ajustó sus precios en los últimos dos meses. La versión BlackStyle V6 pasó de superar los $105 millones a ubicarse en torno a los $93,4 millones.

La Amarok fue una de las pickups que más ajustó sus precios en los últimos dos meses. La versión BlackStyle V6 pasó de superar los $105 millones a ubicarse en torno a los $93,4 millones. Nissan Frontier: descuentos de hasta 9%. La Frontier mostró rebajas de entre 2% y 9% según la versión que se busque. La X-Gear 4x4 fue la que más redujo su precio. Actualmente, los valores van desde $44,2 millones hasta casi $70 millones.

La pickup, una camioneta clave para la actividad petrolera

En la industria hidrocarburífera, las pickups medianas no funcionan solamente como vehículos particulares o de alta gama. En muchos casos son herramientas centrales para la operación diaria en yacimientos, obras y servicios asociados al Oil & Gas.

Por eso, además de los salarios, el mercado de camionetas suele ser seguido de cerca por trabajadores, contratistas y empresas vinculadas al sector energético, especialmente en momentos donde cambian las condiciones de financiamiento, los impuestos o los precios de lista.