La "Hilux petroca", el fierro que le ganó a la producción en Vaca Muerta

En Neuquén, pese a los récords de producción y el nivel de actividad, la venta de estas pick up todo terreno, que se usan en los campos y yacimientos, siempre fue dispar y atada a los vaivenes de la economía nacional, la dificultad para importar y los tumultos mundiales.

Si bien este año se rompieron récords de ventas de unidades en la provincia de Neuquén, la paralización de la actividad petrolera por el COVID en 2020 fue un duro golpe para las compañías, y el recambio de unidades cero kilómetro en los yacimientos.

Según las estadísticas que maneja Nippon Car, la concesionaria oficial que capitaliza la venta de la Toyota Hilux en la región, el 70% de las ventas en 2024 del segmento pick up fueron para las empresas petroleras y de servicios.

Hilux: las ventas en Neuquén para las empresas

En 2024, por ejemplo, de las 753 camionetas que se vendieron hasta hace unos días, 526 son para la industria, y el resto de las 227 para particulares.

“Durante el 2020 y debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, las ventas a empresas se vieron afectadas por el cese de la actividad. Esta situación impactó negativamente en nuestras cifras de ventas, ya que muchas empresas tuvieron que reducir o suspender sus operaciones, lo que disminuyó considerablemente la demanda de nuestros productos”, sostuvo a +e Franco Sánchez, gerente comercial de la concesionaria.

Durante la pandemia en 2020 se vendieron 393 camionetas Hilux para la industria petrolera, y en 2024 esa cantidad llegó a 900, con un salto de 129,03%. Es decir, que si se compara el nivel de actividad en Vaca Muerta, la cantidad de camionetas vendidas es un símbolo también de la cantidad de movimiento, pozos, fracturas y actividad en general.

La comparación de la venta de 4x4 en los yacimientos con la suba de la actividad petrolera tiene un correlato de fondo. Si el salto de ventas de la Toyota Hilux fue de un129%, la del petróleo en Neuquén, desde la pandemia del 2020 al 2023, fue del 124%, con un crecimiento promedio de 169.950 barriles por día (bbl/d) a 381.416 bbl/d).

Ni el COVID ni la guerra la detienen

Pero el segmento automotriz no tiene las mismas variables de crecimiento que el petróleo, y un parate y freno y dificultades en las importaciones puede generar cimbronazos. No obstante, en Neuquén se logró mantener a una clientela fija, que es la industria del oil and gas, que pasó por la crisis.

De 2020 a 2021, aún en pandemia, la venta de la “Hilux petroca” se incrementó, debido a que Vaca Muerta también tuvo un “plan B” en esa época, con la apertura de las exportaciones de crudo y la recuperación paulatina de la actividad. La cantidad de unidades vendidas creció un 22.14% y pasó de 393 a 480, sólo en el segmento de la industria.

En tanto que de 2021 a 2022 la venta de la pickup dio otro salto: esta vez del 21,46% pasando de las 480 unidades vendidas a las 583.

Pero uno de los saltos en ventas más importantes ocurrió de 2022 a 2023, con el 54,34% más de unidades vendidas. Esta vez pasó de 583 a 900 Hilux, en un período de gran crecimiento en la producción de gas y petróleo en Neuquén.

Si se compara el crecimiento de la venta de camionetas en ese período con la variable del petróleo, hay una suba similar. La producción de crudo en Neuquén alcanzó un promedio de 308.660 barriles por día en diciembre de 2022, lo que representó un aumento del 36,8% respecto al año anterior.

“A pesar de estos desafíos, logramos mantener una base de clientes leal y adaptamos nuestras estrategias de venta para enfocarnos en canales alternativos y nuevas oportunidades de mercado”, indicó el gerente.

Y acotó: “Nos enfocamos en la venta digital, lo cual nos ayudó a cumplir los objetivos propuestos por la terminal, resultando en que el 40 por ciento de las ventas se canalizaron por este medio”.

Sánchez indicó que el peso que tiene la industria petrolera en Neuquén es fundamental para la consolidación del nicho de clientes, pero que eso no es suficiente para concretar las ventas, en este mundo donde hay una feroz competencia en las redes sociales.

“Optimizamos nuestras plataformas de comercio electrónico para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la conversión de ventas. El uso de redes sociales y campañas de email marketing jugaron un papel crucial en la expansión de nuestra presencia en línea y en el fortalecimiento de nuestras relaciones con los clientes”, indicó.

Sostuvo que unas de las dificultades pese a la recuperación de las ventas luego de la pandemia, ocurrió tras la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hubo faltantes de insumos para producir algunos de los modelos de la Toyota Hilux.

“Esto, junto al repunte de la demanda por parte de las empresas, ocasionó que nuestra lista de espera se incrementara considerablemente”, explicó.

Pero la demanda de camionetas de este segmento en la industria petrolera no se detuvo pese a la crisis. Es decir, había faltantes pero el mercado estaba abierto en 2023, aunque con una fuerte imposibilidad en ese entonces de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

“Esta situación derivó en la capitalización de unidades para el trabajo, incrementando la necesidad de vehículos robustos y confiables para sus operaciones. Esta tendencia nos presentó tanto desafíos como oportunidades: por un lado, enfrentamos la falta de disponibilidad de productos; por otro lado, fortalecimos las relaciones con este tipo de clientes para detectar y enfocarnos en sus necesidades específicas”, dijo el gerente comercial de Nippon Car.

A diferencia de 2023, este año hay disponibilidad de unidades en Neuquén para la industria petrolera, pero con otra dificultad inesperada, como el incremento de los precios de los vehículos.

“Este año comenzamos de forma opuesta, con una disponibilidad inmediata de nuestro producto Hilux, el cual es el más solicitado por las empresas. Sin embargo, debido a la crisis que está atravesando el país, la demanda cayó. A pesar de este nuevo desafío, supimos adaptarnos para mantener los volúmenes de ventas”, indicó.

Por estos días, la venta de la Hilux llegó a las 523 unidades en mayo en Neuquén y se espera que alcance las 900 (y más) vendidas el año pasado.

“Implementamos diversas estrategias para contrarrestar la disminución en la demanda. Nos enfocamos en ofrecer promociones atractivas y financiamiento flexible para nuestros clientes, lo que permitió que muchas empresas pudieran seguir adquiriendo nuestros vehículos a pesar de las dificultades económicas. Además, intensificamos nuestros esfuerzos de marketing y ventas, destacando las ventajas y la confiabilidad del Hilux, especialmente en sectores clave como el oil and gas”, concluyó.