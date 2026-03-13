Minería y Vaca Muerta: Los CEOs proyectan inversiones por US$25.000 millones para 2026

La estabilización de la macroeconomía argentina y el potencial de sectores clave como la energía -apalancada en Vaca Muerta - y la minería reactivaron el interés de los mercados internacionales . Según los resultados de la 29° Encuesta Global de PwC a los CEOs , Argentina recupera terreno como destino relevante para desembolsos de capital extranjero.

El informe destaca que el 23% de los CEO brasileños y el 13% de los uruguayos planean realizar inversiones en el país durante los próximos 12 meses. Este interés se extiende a potencias globales: un 10% de los ejecutivos estadounidenses y un 8% de los líderes de China y México también señalan al mercado local como un destino potencial para sus proyectos.

Esta tendencia se apoya en una mejora sustancial de las expectativas económicas. El 87% de los líderes empresarios locales proyecta crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2026. Este optimismo supera ampliamente los promedios de la región, donde solo el 60% de los CEO en Brasil y el 68% en Uruguay anticipan una expansión similar en sus países.

El impacto del RIGI y la consolidación de proyectos

Uno de los pilares que dinamiza el sector extractivo y energético es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el informe "M&A Argentina de 2025", este marco normativo movilizará inversiones por más de US$25.000 millones. Los fondos se distribuirán en áreas críticas como la minería, energía renovable, GNL (Gas Natural Licuado), siderurgia y puertos.

Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina, señala en el informe que el contexto actual "representa, sin duda, una gran oportunidad para capitalizar proyectos que impulsen competitividad y modernización".

La confianza de los inversores se asienta además en la notable desaceleración inflacionaria: la variación interanual pasó del 117,8% al cierre de 2024 a un 31,5% al finalizar 2025. No obstante, el 38% de los directivos todavía advierte una exposición alta a la inflación para los meses venideros.

Innovación tecnológica y reinvención

La minería y la energía no solo atraen capital, sino que también lideran la reinvención de los modelos de negocio. Más de la mitad de los ejecutivos consultados explora oportunidades fuera de su actividad principal, con un enfoque marcado en la minería y la tecnología. Actualmente, el 54% de las empresas locales compite en sectores ajenos al propio, una cifra que supera el promedio global del 40%.

La Inteligencia Artificial (IA) juega un papel determinante en esta transformación. El 23% de las compañías ya aplica IA en el desarrollo de productos y servicios. Aunque el 76% de los CEO considera que su infraestructura tecnológica está preparada para esta integración, solo el 41% afirma que realizó la inversión financiera necesaria para capturar plenamente sus beneficios.

Desafíos estructurales para el crecimiento sostenible

A pesar del optimismo, los líderes advierten que la sostenibilidad del crecimiento requiere reformas profundas. Los CEO subrayan la urgencia de implementar cambios orientados a mejorar la competitividad y reducir los costos de producción. Entre las prioridades figuran la revisión del sistema tributario y laboral, la simplificación de trámites burocráticos y el fortalecimiento de la infraestructura.

Asimismo, la gestión del riesgo climático permanece como una tarea pendiente. Solo el 21% de las empresas argentinas aplicó ajustes significativos en su cadena de suministro o diseño de productos para abordar el cambio climático. Para los líderes del sector energético y minero, integrar estos factores en la estrategia corporativa resulta vital para garantizar la resiliencia y la confianza de los grupos de interés en el largo plazo.