RIGI: Cuáles son los 10 proyectos aprobados que crearán más de 32.000 empleos

El Gobierno Nacional decidió la extensión del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por un año adicional, fijando su vigencia hasta julio de 2027. Esta medida surge en un contexto de necesidad de intensificar la generación de empleo genuino. Hasta la fecha, de las 27 iniciativas presentadas, la autoridad de aplicación aprobó 10 proyectos que totalizan desembolsos por USD 25.479 millones .

Estas inversiones prometen la creación de miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, distribuidos en sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura.

Minería y petróleo: Los motores del empleo regional

El sector minero lidera las proyecciones de contratación, especialmente en la zona de Cuyo y el NOA. En San Juan, la empresa McEwen Copper presentó el proyecto de cobre Los Azules, que prevé la creación de 7.391 empleos con una inversión de USD 2.672 millones. Asimismo, Minas Argentinas impulsa el proyecto Nuevo Gualcamayo, donde invertirá USD 665 millones para reactivar una mina de oro y generar 4.500 puestos de trabajo.

En el ámbito del litio, Rio Tinto anunció en Salta una inversión de USD 2.744 millones para expandir Rincón de Litio, lo que requiere 1.985 trabajadores entre empleo directo e indirecto. Por su parte, en Catamarca, Galan Lithium obtuvo luz verde para el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW), con una inversión de USD 292 millones y la promesa de generar 670 empleos.

El sector de hidrocarburos también muestra cifras contundentes. El oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por el consorcio VMOS (integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell), proyecta una inversión de USD 2.900 millones en Río Negro y la creación de 3.108 empleos. En la misma provincia, Southern Energy instalará una barcaza de GNL en el Golfo de San Matías con una inversión masiva de USD 15.156 millones, generando 1.900 puestos laborales durante su vida útil.

Cobre proyecto Josemaría San Juan minería maquinaria.jpg Minería en San Juan: Los Azules y Josemaría lideran la proyección de empleo con el nuevo RIGI.

Industria, energía e infraestructura portuaria

La diversificación de los proyectos bajo el RIGI alcanza al corazón industrial bonaerense. Sidersa invertirá USD 286 millones en una planta de acero "verde" en San Nicolás, lo que significa la creación de 3.800 empleos.

En cuanto a energías renovables, YPF Luz recibió aprobación para el parque solar El Quemado en Mendoza (USD 211 millones y 384 empleos), mientras que PCR y Acindar construirán un parque eólico en Olavarría con una inversión de USD 276 millones y 165 puestos de trabajo.

Un dato destacado surge en el sector de infraestructura portuaria. El Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes en Santa Fe, presentado por Terminales y Servicios SA, contempla una inversión de USD 277 millones pero estima la generación de 9.700 empleos entre directos e indirectos, la cifra más alta de este grupo de aprobaciones.

El desafío de la recuperación laboral

Pese al optimismo que generan estos anuncios, el mercado laboral enfrenta un panorama complejo. Según Daniel Schteingart, investigador de Fundar, a medios nacionales los sectores de minería y energía perdieron cerca de 9.000 empleos desde finales de 2023, impactados principalmente por el freno en la construcción asociada a estos rubros.

Aunque los proyectos aprobados suman un total de 32.539 nuevos puestos, esta cifra aún resulta insuficiente frente a los 290.600 empleos registrados perdidos en los últimos años. Además, los expertos advierten que la maduración de estos proyectos requiere tiempo y su impacto efectivo en el mercado laboral no ocurre con la misma rapidez que en la industria tradicional.