El Rey del Fracking: "la oportunidad de Argentina es ahora"

oracio Marín y Harold Hamm coincidieron en Nueva York sobre el carácter de clase mundial de Vaca Muerta.

El marco del Argentina Week en Nueva York funcionó como el escenario de un encuentro que redefine las proyecciones energéticas del Cono Sur. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, mantuvo una reunión de alta trascendencia con el legendario Harold Hamm , fundador de Continental Resources y figura central en la revolución del hidrocarburo no convencional en Estados Unidos.

Durante la cita en el Consulado Argentino, Hamm manifestó su entusiasmo por ampliar la actividad de su firma en la cuenca neuquina, un movimiento que consolida a la Argentina como un polo de inversión prioritario para los capitales norteamericanos.

Por su parte, Marín posteó en Linkedin: “Gran encuentro con Harold Hamm, uno de los grandes protagonistas de la revolución del shale que transformó la energía en Estados Unidos y en el mundo”.

“Su mirada sobre el potencial de Vaca Muerta reafirma algo que desde la industria sabemos: Argentina tiene una oportunidad histórica. Con recursos de clase mundial, talento y decisión, podemos convertirnos en un proveedor confiable de energía para el mundo. El futuro energético también se escribe desde nuestro país”, agregó.

Vaca Muerta: El quinto activo estratégico de Continental Resources

La relevancia de este acercamiento reside en la jerarquía que Continental Resources otorga ahora a la cuenca neuquina. La compañía definió oficialmente a Vaca Muerta como su quinto "core asset" global. Este anuncio sitúa a la formación neuquina al mismo nivel de importancia que las cuatro cuencas más prolíficas que la firma opera en Estados Unidos: Bakken (Dakota del Norte), Anadarko (Oklahoma), Powder River (Wyoming) y la cuenca Permian (Texas).

La firma ya cerró acuerdos estratégicos para operar el bloque Los Toldos II Oeste (90% de participación tras comprar a Pluspetrol) y adquirió el 20% de cuatro áreas clave en alianza con Pan American Energy (PAE): Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa y Loma Guadalosa.

image "Me reuní con Jim Fitterling, CEO global de Dow, en el marco del Argentina Week", posteó Marí. Foto: Linkedin

Agenda cargada

“Me reuní con Jim Fitterling, CEO global de Dow, en el marco del Argentina Week, quien se mostró interesado sobre los principales proyectos que estamos liderando desde YPF SA. En especial, conversamos sobre Argentina LNG y el potencial que tiene este proyecto para el desarrollo de la industria petroquímica a partir del aprovechamiento de los líquidos del gas”, posteó Marín en la misma red social.

Y agregó: “Con Dow somos socios en El Orejano en Vaca Muerta y en Mega, donde estamos trabajando para poner en marcha un nuevo tren de fraccionamiento que nos permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de gas”.

“Fue un encuentro muy positivo sobre las enormes oportunidades que abre Vaca Muerta para seguir desarrollando al sector, generar trabajo y actividad y agregar valor a nuestro país”.