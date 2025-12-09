Continental Resources comienza a diagramar su plan para Vaca Muerta

Vaca Muerta atrae inversiones de todas partes del mundo. La roca madre es como un imán para las compañías que buscan rentabilidad para sus proyectos. Continental Resources es una de firmas que recientemente adquirió activos no convencionales y busca comenzar de la mejor manera su experiencia en la Cuenca Neuquina.

“Nos reunimos con integrantes de la empresa Continental Resources, que está evaluando opciones para invertir en nuestra Neuquén. Es una compañía con amplia experiencia en la operación de no convencionales y potencial para aportar significativamente al desarrollo de nuestra cuenca”, subrayó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , en su cuenta de X.

“Neuquén ofrece estabilidad, certidumbre y previsibilidad a quienes deciden invertir. En ese camino, el diálogo es fundamental para generar confianza y afianzar los lazos que necesita nuestra provincia para su desarrollo”, afirmó.

En noviembre, Continental Resources anunció que adquirió el 90% de la participación de Pluspetrol en la concesión Los Toldos II Oeste. La firma operará el bloque y busca consolidar su presencia en el shale argentino.

"Continental Resources, la compañía privada de Oil & Gas más grande del mundo y referente global en el desarrollo no convencional, aportará su experiencia y tecnología a la Cuenca Neuquina. Su llegada contribuirá a fortalecer el desarrollo responsable de los recursos y acompañará el crecimiento energético y económico de la Provincia del Neuquén", destacó Pluspetrol mediante un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1998457654931263762&partner=&hide_thread=false MÁS EMPRESAS INTERESADAS EN LA PROVINCIA



Nos reunimos con integrantes de la empresa Continental Resources, que está evaluando opciones para invertir en nuestra Neuquén.



Es una compañía con amplia experiencia en la operación de no convencionales y potencial para aportar… pic.twitter.com/k1VUEZirFC — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 9, 2025

Una visita presidencial

En septiembre, Continental Resources dio su primera señal de sus intenciones para ingresar a Vaca Muerta. Es que la cúpula de la compañía especialista en fracking encabezada por el fundador y presidente Harold Hamm se reunió con el presidente Javier Milei para dialogar sobre lo que se viene en materia hidrocarburífera para el país.

También estuvieron el presidente y director ejecutivo, Doug Lawler; la presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el director de Operaciones, Aaron Chang; y el vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey. Además, estuvo presente el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

El fracking como insignia

Fundada en 1967 por Hamm, Continental Resources se consolidó como una de las mayores productoras independientes de crudo y gas natural en Estados Unidos, además de ser un referente dentro del segmento no convencional. La firma juega un papel decisivo en la expansión del fracking durante los últimos veinte años.

Aunque su nombre no siempre trasciende fuera del sector energético estadounidense, Continental es considerada una potencia propia. En 2022, Hamm decidió retirar la compañía del Nasdaq mediante una transacción cercana a los 27.000 millones de dólares, con el fin de operar con mayor flexibilidad estratégica, lejos de las limitaciones bursátiles y la presión ambiental.

Desde su sede en Oklahoma City, concentra la mayor parte de su producción en Bakken, que abarca Dakota del Norte y Montana. También mantiene operaciones relevantes en SCOOP y STACK, regiones clave dentro de la cuenca Anadarko.

El modelo de negocios se basa en una integración vertical parcial: la empresa combina exploración y producción, y se destacó como pionera en fractura hidráulica y perforación horizontal. En 2024, su producción superó los 400.000 barriles equivalentes diarios.