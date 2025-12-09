¿Querés trabajar en Vaca Muerta? Un curso gratuito que abre puertas al oil & gas

Más de 35 años de experiencia concentrados en cuatro jueves: el Ing. Alex Valdez abre las puertas del oil & gas neuquino. Foto: Cenova

El Centro de Capacitación y Entrenamiento de Operadores de Vaca Muerta (CENOVA) lanzó el Taller introductorio: Industria del gas y petróleo en la cuenca neuquina , una propuesta gratuita, presencial y con certificado digital que permite a cualquier interesado entender los procesos reales del sector hidrocarburífero y descubrir las oportunidades laborales concretas que ofrece la formación no convencional.

El taller está dirigido por el ingeniero Alex Daniel Horacio Valdez , profesional con más de 35 años de experiencia en la industria energética nacional e internacional. Las clases se dictan los primeros tres jueves de diciembre de 2025 en la sede de CENOVA Neuquén, durante cuatro semanas consecutivas. Quienes se perdieron la primera fecha aún pueden incorporarse y recuperar el contenido para obtener el certificado oficial.

¿Cuáles son los contenidos?

El programa entrega un panorama completo y práctico del sector con foco exclusivo en la cuenca neuquina, la segunda reserva mundial de shale gas y cuarta de shale oil. Los participantes conocen cada etapa operativa, desde la exploración hasta el abandono de pozos, los equipos principales que se utilizan en yacimientos no convencionales y los actores clave que dominan el ecosistema productivo regional.

Se introducen conceptos fundamentales de seguridad industrial y cultura preventiva, elemento crítico en un sector donde el estándar internacional es cero tolerancia a incidentes. Además, el taller orienta sobre las salidas laborales iniciales más demandadas, las competencias técnicas y transversales que exigen las operadoras y los caminos formativos disponibles dentro del propio CENOVA para escalar rápidamente hacia puestos de mayor responsabilidad.

Cenova Vaca Muerta cursos Certificado digital CENOVA en mano: tu primer paso real hacia un empleo estable en la industria que no para de crecer.

Metodología práctica y materiales permanentes

Lejos de clases teóricas tradicionales, el curso combina exposiciones interactivas, recursos audiovisuales de alta calidad, dinámicas de simulación reales, análisis de casos de yacimientos neuquinos y la participación directa de referentes activos del sector. Los temas centrales abarcan la relación entre la industria y el territorio, el ciclo completo de vida de un pozo no convencional, los roles específicos y la cultura de trabajo que caracteriza a las empresas líderes, los protocolos de seguridad y calidad más exigentes, y las trayectorias profesionales con mayor proyección a mediano plazo.

Todo el material de apoyo permanece disponible de forma permanente en el Campus Virtual CENOVA, permitiendo repasar conceptos y profundizar después de finalizado el taller.

¿Por qué este taller puede cambiar el futuro laboral? La industria del petróleo y gas en la cuenca neuquina no solo lidera la producción argentina (más del 60% del petróleo y 55% del gas del país), sino que mantiene una demanda sostenida de personal calificado. Este taller gratuito elimina mitos, acerca procesos complejos de manera sencilla y entrega las herramientas iniciales para insertarse en un sector que ofrece salarios por encima de la media nacional y posibilidades reales de desarrollo profesional.

Inscribirse es simple y no requiere experiencia previa. Solo hace falta interés por formar parte del motor energético que posiciona a Neuquén como una de las regiones con menor desempleo del país.