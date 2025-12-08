Las claves técnicas del récord de Vaca Muerta

La industria petrolera argentina cerró octubre de 2025 con una marca histórica: Vaca Muerta logró superar toda la producción obtenida en la campaña 2024 incluso antes del fin de año . El hito llegó con una mezcla precisa entre eficiencia operativa, inversiones sostenidas y un salto técnico que elevó la productividad por pozo.

Según el informe de la consultora GtoG ENERGY, el avance tiene impacto directo en la producción nacional. Argentina alcanzó los 860.000 barriles diarios, el nivel más alto desde 1998 . El shale neuquino ya explica la mitad del crudo del país y se consolida como el principal motor exportador de los próximos años.

Las operadoras conectaron pozos a un ritmo más acelerado que en cualquier registro previo. A octubre, la cantidad total de pozos enganchados supera en 15% lo realizado durante todo 2024. Esa mejora revela un esquema de perforación, terminación y puesta en marcha mucho más eficiente.

Esa mayor velocidad llegó acompañada por un salto en productividad inicial. La campaña 2025 muestra un 12% de mejora en el rendimiento de los pozos al momento de entrar en operación, junto con un incremento del 13% en la producción incremental total. El resultado marca un cambio estructural respecto de los años previos.

pozo en loma campana En Loma Campana, YPF completó otro de los pozos más extensos de Vaca Muerta.

La ingeniería detrás del récord

Un factor determinante del récord productivo es el incremento en la longitud de los laterales. Los nuevos pozos alcanzan en promedio los 3.000 metros, un 15% más que en 2024. Incluso comienzan a aparecer ramas horizontales por encima de los 4.500 metros, que amplían el contacto con la roca y elevan el volumen estimulable.

El informe también establece que el diseño de completación también se volvió más exigente. Las operadoras mantienen un espaciamiento promedio de 60 metros entre etapas y logran ejecutar más fracturas por pozo. Esa combinación, sumada a los laterales extendidos, resulta en un mayor volumen estimulado por cada desarrollo.

Esa ingeniería optimizada explica la aparición de IPs récord. Los picos iniciales de producción en 2025 son los más altos de toda la serie histórica de Vaca Muerta. Las curvas muestran desempeños sobresalientes en los primeros meses, incluso con variaciones entre bloques y operadoras.

Sin embargo, la propia madurez del desarrollo genera nuevos desafíos. En algunos clusters se observan declinos más acelerados posteriores al peak debido a interferencias Parent–Child, un fenómeno propio de las etapas masivas de producción. La industria ya trabaja para adaptar los diseños y gestionar ese comportamiento.

Otro elemento clave del salto productivo es la madurez operativa de la cuenca. El sector sostiene inversiones cercanas a 10.000 millones de dóalres por año y opera con niveles de eficiencia que reducen costos, aceleran obras y permiten programar campañas con mayor previsibilidad.

p08-vaca-muerta-torre-shale-oil.jpg El shale oil sigue marcando el pulso de Vaca Muerta.

Un récord con impacto nacional y un desafío para la próxima década

El récord de Vaca Muerta se apoya también en un contexto macroeconómico que permitió recuperar actividad. Políticas que reactivaron la inversión privada, mejoras en los marcos regulatorios y obras de infraestructura en marcha disminuyeron cuellos de botella logísticos.

El crecimiento contrasta con la falta de continuidad histórica de Argentina. Hace 25 años, el país producía volúmenes similares a los de Brasil. Hoy, mientras el vecino supera los 3 millones de barriles diarios, Argentina recién vuelve a niveles de los años ’90. La diferencia se explica por la consistencia de las políticas.

De cara a la próxima década, los objetivos son ambiciosos. Argentina proyecta alcanzar 1 millón de barriles diarios en 2030 y 1,5 millones hacia 2035. Para lograrlo serán necesarias inversiones anuales cercanas a los 15.000 millones de dólares y un marco regulatorio que dé previsibilidad a proveedores y operadoras.

Según estimaciones sectoriales, todo el volumen que supere los 500.000 barriles diarios podrá destinarse a exportaciones. Eso permitiría generar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares anuales dependiendo de la etapa, una cifra que podría reordenar la balanza comercial del país.

El próximo desafío técnico será distinto al actual. Tras maximizar los picos de producción, la industria deberá sostener mesetas más estables, reducir interferencias entre pozos y preservar el EUR del sistema. Ese camino marcará la transición de un desarrollo acelerado a una explotación plenamente madura.