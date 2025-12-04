Monstruos del shale: los superpozos que bombean más de 2.300 barriles diarios en Vaca Muerta

La Amarga Chica superó por primera vez a Loma Campana en producción total de petróleo en Vaca Muerta.

Si hay una métrica que desvela a los ingenieros de reservorio y fascina a los inversores, es la productividad inicial de los pozos. Y los datos de octubre de 2025, procesados por la consultora GtoG Energy Consulting , confirman que Vaca Muerta se consolida en la fase de "superpozos" que redefine la economía de los proyectos.

Con una producción no convencional que alcanzó el récord de 568.432 barriles diarios , el foco ya no está solo en cuántos pozos se perforan, sino en qué tan monstruosos son los que entran en producción.

El Club de los 2.300

El ranking de octubre muestra una competencia feroz en la cima. El pozo más productivo del mes pertenece a YPF y está ubicado en La Amarga Chica, el área que acaba de destronar a Loma Campana como la mayor productora de petróleo del país.

Se trata del YPF.Nq.LaCH-392(h), que registró una producción de 2.349,9 bbl/d. Para ponerlo en contexto: un solo pozo de estas características produce lo mismo que yacimientos convencionales maduros enteros de otras cuencas.

Pero la petrolera de bandera no corre sola. Apenas unos barriles por debajo, en el bloque Bajo del Choique, el pozo XOM.Nq.BdC-30(h) marcó 2.335,1 bbl/d. Este activo, identificado con la nomenclatura de ExxonMobil (XOM) pero parte de la gran operación de traspaso hacia Pluspetrol, demuestra que la calidad de la roca en la zona norte es excepcional.

planta-la-amarga-chica-(1).jpg La Amarga Chica, operado por YPF, es unos de los yacimientos top de Vaca Muerta.

Dominio de dos gigantes

El "Top 10" de productores de petróleo de octubre es una foto bipartidista: YPF coloca 6 pozos en el ranking, todos en La Amarga Chica. Mientras que Bajo del Choique (XOM) se quedan con los otros 4 lugares.

La consistencia es brutal: el décimo pozo de la lista, el XOM.Nq.BdC-32(h), produce 1.808 bbl/d7. En Vaca Muerta, el piso de la excelencia ha subido drásticamente.

La Amarga Chica: la nueva joya de la corona

El desempeño de estos "superpozos" explica el hito histórico del mes: La Amarga Chica superó por primera vez a Loma Campana en producción total, con 88.362 bbl/d, contra los 86.756 bbl/d del pionero del shale nacional.

Captura de pantalla 2025-12-04 a la(s) 8.38.56a. m.

Este sorpasso valida la estrategia de YPF de migrar su core de desarrollo hacia zonas con un comportamiento de presión y productividad que, hoy por hoy, están batiendo a su propia área fundacional.

Gas: PAE rompe los relojes en Aguada Pichana

En la ventana de gas, la historia de los "monstruos" tiene otros protagonistas. Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía lideran la tabla con caudales sorprendentes.

El pozo PAE.Nq.APO-213(h), en Aguada Pichana Oeste, se coronó como el rey del gas en octubre con una producción de 751,8 mil metros cúbicos día (km³/d). Le sigue su "hermano", el APO-136(h), con 644,4 km³/d.

Pampa Energía no se queda atrás, posicionando al pozo PAM.Nq.SCh-1025(h) en Sierra Chata con 623,1 km³/d.

Captura de pantalla 2025-12-04 a la(s) 8.39.32a. m.

Los datos destacados por GtoG Energy para octubre de 2025 envían un mensaje claro al mercado: la geología de Vaca Muerta, combinada con la curva de aprendizaje de los operadores (ramas laterales más largas, diseños de fractura optimizados), está entregando una productividad por pozo que compite con los mejores plays del mundo. Ya no es solo volumen; es eficiencia de clase mundial.