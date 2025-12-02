Galuccio: "Vaca Muerta tiene una ventaja competitiva de 'ciclo corto' frente al Presal de Brasil"

En el marco del evento Energy Day, organizado por EconoJournal, Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy , trazó un panorama contundente sobre el presente y el futuro de Vaca Muerta . Ante un auditorio colmado de referentes de la industria, el ejecutivo no solo celebró el estatus de Argentina como exportador estructural neto, sino que posicionó a la roca neuquina por encima de otros grandes plays mundiales, incluido el gigante offshore brasileño.

Durante su intervención, Galuccio enfatizó que la clave de la competitividad actual no reside únicamente en la geología —ya probada y de clase mundial—, sino en la capacidad de reacción financiera y operativa, un atributo donde el shale argentino supera al Presal.

La batalla de la eficiencia: Vaca Muerta vs. Presal

Uno de los momentos más destacados de la charla fue la comparación técnica y económica entre el desarrollo no convencional argentino y los yacimientos de aguas profundas de Brasil. Si bien reconoció la enorme riqueza y la "economicidad envidiable" de los proyectos brasileños, Galuccio marcó una diferencia sustancial: el ciclo corto.

"En un mundo volátil, tener un recurso de ciclo corto te da una ventaja competitiva increíble. Brasil no tiene el ciclo corto que tenemos nosotros. Detener hoy 15 FPSO (unidades flotantes de producción) que están viniendo para Brasil no es a costo cero. Nosotros podemos frenar, arrancar y acelerar en plazos de tres meses", explicó el CEO de Vista.

Vista Energy Vaca Muerta generica (1)

Para el ejecutivo, esta flexibilidad es vital en un mercado global donde la geopolítica impone primas de riesgo y fluctuaciones constantes. Vaca Muerta permite ajustar la actividad y el capital casi en tiempo real, una agilidad operativa que los megaproyectos de offshore no pueden ofrecer. "Tenemos roca de calidad, costos decentes y ciclo corto. Perforamos un pozo en 13 días y lo completamos en otros 20", sentenció.

Una puerta abierta para los "independientes" de EE.UU

Mirando hacia el futuro, Galuccio planteó que el próximo salto de escala de Vaca Muerta —pasar de los actuales 550.000 barriles diarios a triplicar la producción— requerirá nuevos actores. En este sentido, señaló una oportunidad histórica para las compañías independientes, particularmente las norteamericanas, que ya dominan el juego del shale en Estados Unidos.

"Los que hoy están buscando casas o van a empezar a buscar nuevas casas son los norteamericanos y las compañías independientes", afirmó Galuccio. Según su visión, estas empresas se sienten cómodas con el underground risk (riesgo geológico) porque conocen la tecnología y el tipo de desarrollo, pero el desafío de Argentina es mitigar el overground risk (riesgo de superficie), asociado a la estabilidad regulatoria y macroeconómica.

bajada-del-palo-oeste.jpg Vaca Muerta crecerá con los proyectos apuntados a la exportación de petróleo y gas.

"Claramente no tienen el recurso que tenemos nosotros y están en una etapa de madurez que no estamos nosotros. Tienen el know-how y la profundidad de bolsillo. ¿Podemos ser casa de ellos? Yo creo que sí", aseguró, invitando a imaginar un ecosistema local con "10 o 12 Vistas" que apuntalen el crecimiento.

De "creyentes" a realidad exportadora

Galuccio, quien lideró el despegue de la formación en 2012 desde YPF y luego fundó Vista —hoy el segundo operador de petróleo no convencional del país—, recordó que hace una década Vaca Muerta era "para creyentes". Hoy, la realidad es innegable: el sector revirtió un déficit comercial energético de 7.000 millones de dólares para proyectar un superávit de igual magnitud este año.

Sin embargo, advirtió que para alcanzar el potencial pleno faltan "fierros" y desregulación. "Estados Unidos tiene 450 equipos de perforación en el ocaso; nosotros tenemos 40 en el amanecer", comparó, subrayando la necesidad de seguir trabajando en la eficiencia de costos y en un marco impositivo que fomente la inversión a largo plazo.

Con una visión constructiva sobre la demanda global de crudo hacia 2027 y un modelo de compañía ágil —con una cultura de startup donde el 40% de los empleados son accionistas—, Galuccio cerró su participación reafirmando que Vaca Muerta ya no es una promesa, sino el motor que puede cambiar la matriz económica de la Argentina.